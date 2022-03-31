Где снять недорогую квартиру в Уфе: рейтинг цен районов города
В материале расскажем, в каких районах Уфы можно дешево снять квартиру, а какие районы города, наоборот, самые дорогие. Данные подготовлены аналитическим центром Домклик и основаны на анализе тысяч объявлений, актуальных на середину марта 2022 года.
Самые дешевые районы Уфы для аренды однушек
Из графика ниже видно, что дешевле всего снять однушку в Уфе сейчас можно в Калининском районе. На втором месте по доступности цен — Дёмский район, на третьем — Орджоникидзевский. Ну а самым дорогим для арены однокомнатной квартиры аналитики назвали Кировский район города.
Аналитики также отмечают, что средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Уфе составляет 15 тыс. рублей. Это значит, что если вы будете снимать однушку, например, в Калининском районе, то сэкономите 3 тыс. рублей в месяц.
Самые дешевые районы Уфы для аренды двушек
Что касается аренды двухкомнатных квартир, то ситуация с ценами немного другая. Лидером по доступности цен становится Дёмский район, а на другом конце списка — Ленинский. Из графика заметно, что цены на аренду двушек в этих районах Уфы отличаются друг от друга в полтора раза.
Также аналитики Домклик отмечают, что средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Уфе составляет 17,7 тыс. рублей. Это значит, если вы будете снимать бюджетную квартиру в Дёмском районе, а не в районе со средними ценами, можете сохранить 3,4 тыс. рублей в месяц.
Самые дешевые районы Уфе для аренды трёшек
Из графика видно, что дешевле всего снять трехкомнатную квартиру в Уфе можно в Октябрьском районе — 19,7 тыс. рублей. На втором месте — Ленинский, на третьем — Орджоникидзевский. А самым дорогим становится Кировский район с показателем в 33,2 тыс. рублей в месяц.
Аналитики также отмечают, что средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры в Уфе составляет 23,7 тыс. рублей. Это значит, что аренда трёшки в Кировском районе в среднем стоит почти на 10 тыс. рублей в месяц дороже средней цены по городу.