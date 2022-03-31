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Недвижимость
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Где снять квартиру в Краснодаре: районы с дешевой арендой

Дата публикации: 31 мар 2022
Где снять квартиру в Краснодаре: районы с дешевой арендой
Содержание

В статье расскажем, где в Краснодаре снять квартиру можно дешевле всего. Данные подготовлены аналитическим центром Домклик и основаны на анализе тысяч объявлений, актуальных на середину марта 2022 года.

Рейтинг цен в округах Краснодара для аренды однушек

Из графика ниже видно, что дешевле всего снять однушку в Краснодаре сейчас можно в Прикубанском округе — 16,4 тыс. в месяц. Ну а самым дорогим аналитики назвали Центральный округ — 24,1 тыс. рублей. 

Аналитики также отмечают, что средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Краснодаре составляет 20 тыс. рублей. Это значит, что если вы будете снимать однушку в Прикубанском округе, то сэкономите в среднем 3,6 тыс. рублей в месяц.

Рейтинг цен в округах Краснодара для аренды двушек 

Что касается аренды двухкомнатных квартир, лидером по доступности цен становится Карасунский округ, а на другом конце списка — Западный. Из графика заметно, что цены на аренду двушек в этих районах города отличаются друг от друга в полтора раза.

Также аналитики Домклик отмечают, что средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Краснодаре составляет 23,6 тыс. рублей — похожие цены в Прикубанском и Центральном округах.

Рейтинг цен в округах Краснодара для аренды трёшек

Из графика видно, что дешевле всего снять трехкомнатную квартиру в Краснодаре можно в Карасунском округе — 27,8 тыс. рублей. А дороже всего аренда будет в Западном округе — 58,8 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, аналитики отмечают, что средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры в Краснодаре составляет 34,4 тыс. рублей. Это значит, что аренда трёшки в Западном округе в среднем стоит на 24,4 тыс. рублей дороже средней цены по городу.

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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