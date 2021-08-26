Где самые дешевые квартиры в России в 2021 году
Исследование подготовлено на основе проекта Открытые данные. Сервис отображает реальную статистику рынка недвижимости на основе собственных данных ДомКлик за последние 30 дней. Данные обновляются ежедневно.
Самые низкие цены на «вторичку»
1️⃣ Республика Ингушетия: 34 549 руб. за кв. м
2️⃣ Курганская область: 44 536 руб. за кв. м
3️⃣ Челябинская область: 44 944 руб. за кв. м
4️⃣ Республика Марий Эл: 45 532 руб. за кв. м
5️⃣ Оренбургская область: 45 952 руб. за кв. м
6️⃣ Смоленская область: 47 619 руб. за кв. м
7️⃣ Кабардино-Балкарская Республика: 49 834 руб. за кв. м
8️⃣ Саратовская область: 49 895 руб. за кв. м
9️⃣ Еврейская автономная область: 50 078 руб. за кв. м
🔟 Астраханская область: 50 993 руб. за кв. м
Самые низкие цены на новостройки
1️⃣ Республика Северная Осетия — Алания: 41 176 руб. за кв. м
2️⃣ Смоленская область: 42 381 руб. за кв. м
3️⃣ Саратовская область: 46 529 руб. за кв. м
4️⃣ Брянская область: 47 200 руб. за кв. м
5️⃣ Республика Марий Эл: 48 134 руб. за кв. м
6️⃣ Псковская область: 48 533 руб. за кв. м
7️⃣ Ивановская область: 49 000 руб. за кв. м
8️⃣ Республика Мордовия: 53 803 руб. за кв. м
9️⃣ Курганская область: 54 489 руб. за кв. м
🔟 Ставропольский край: 54 500 руб. за кв. м
Стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры в России
В Ингушетии однокомнатная квартира средней площади (35 кв. м) на вторичном рынке обойдется в 1,2 млн руб. В Республике Северная Осетия — Алания стоимость квартиры такого же метража в новостройке — 1,4 млн руб.
Найти квартиру в любом регионе России, получить предварительный расчет платежей по ипотеке и подать заявку на ее получение можно онлайн на ДомКлик.