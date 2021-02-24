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Недвижимость
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Где купить квартиру в Туле

Дата публикации: 24 фев 2021
Где купить квартиру в Туле
Содержание

Как известно, в Тулу глупо ехать со своим самоваром, глупее будет лишь уехать отсюда без пряника. Выясняем, где покупать квартиру «пряничной столице» России.

Расположение и инфраструктура

Спокойная, гостеприимная Тула расположена менее чем в 200 км от Москвы, но может похвастаться как минимум тремя собственными «столичными» статусами: пряничной столицы, оружейной и самоварной. Первые упоминания о Туле — одном из старейших городов России — появляются в Никоновской летописи XVI века и относятся к 1146 году.

Образец провинциального уюта, Тула, тем не менее, входит в список наиболее экономически развитых городов России. Это крупный промышленный и железнодорожный центр. Также, будучи одним из самых старых городов страны, Тула не обделена богатым культурным и историческим наследием. Здесь огромное количество потрясающих градостроительных шедевров прошлых веков. Но по словам и туристов, и местных жителей, все очарование и прелесть Тулы — в ее улочках и двориках, словно застывших во времени и пространстве.

Сколько стоит недвижимость в Туле

Следить за изменением цен на жилье в России можно онлайн в проекте «Открытые данные». Информация обновляется ежедневно.

Согласно рейтингу «Открытых данных» от ДомКлик средняя стоимость квадратного метра в нижегородской новостройке — 65 735 рублей, во вторичке — 79 206 рублей (данные предоставлены за последние 30 дней с момента публикации).

Выбрать квартиру в Туле

В каком районе Тулы купить квартиру

Административно Тула разделена на пять районов: Центральный, Пролетарский, Зареченский, Привокзальный и Советский. 

Центральный район

Среди других городов Тула не стала исключением — сердце ее находится в Центральном районе. Он расположен в центральной и юго-восточной частях города и занимает второе место по численности населения.

По понятным причинам большинство знаковых памятников истории и архитектуры находится здесь же: визитная карточка города — Тульский Кремль, Казанская набережная, Музей самоваров, Драматический театр, Тульский цирк, множество древних храмов и церквей. Здесь же сконцентрированы главные учебные заведения, административные учреждения, крупные торгово-развлекательные центры, популярные рестораны и бары.

Цены на недвижимость в Центральном немного выше, чем в других районах города.

Однушка в новостройке обойдется примерно в 3,5 млн рублей, вторичка — в 3,7 млн рублей.

Выбрать квартиру в Центральном районе Тулы

Пролетарский район

Пролетарский — самый крупный район Тулы — расположен на северо-востоке города.

Пролетарский можно назвать одним из самых заселенных районов. Подавляющая часть жилого фонда — многоэтажки. С транспортной доступностью особых проблем не возникает. Но для любителей прогулок на свежем воздухе, единения с природой и тому подобного — место не самое удачное: зеленых зон практически нет.

Однушка в новостройке обойдется примерно в 2,4 млн рублей, вторичка — в 2,7 млн рублей.

Выбрать квартиру в Пролетарском районе Тулы

Зареченский район

Зареченский район, или в простонародье «Заречье», находится на северо-западе города.

На территории района сосредоточено много музеев, архитектурных и культурных достопримечательностей: музей оружия, музей «Тульский пряник», Некрополь Демидовых, известный Тульский Экзотариум.

Одна из основных проблем жителей «Заречья» — транспортная загруженность. Однако он очень удобен для тех, кто часто ездит или работает в Москве — «Заречье» расположено как раз у северного въезда в Тулу, так что выехать или наоборот вернуться в город можно относительно быстро и с минимальными пробками.

Ценник на жилье в «Заречье» по сравнению с другими районами Тулы — средний.

Однокомнатная квартира в новостройке стоит примерно 3,3 млн рублей, вторичка — 2,9 млн рублей.

Выбрать квартиру в Зареченском районе Тулы

Привокзальный район

Привокзальный район находится в юго-западной части Тулы. Здесь же, как несложно догадаться, находится и железнодорожный вокзал Тулы.

Привокзальный не без оснований претендует на звание и самого расстраиваемого и перспективного района — ближе к Советскому и Центральному районам здесь идет активная застройка.

Жилье здесь не из дешевых, но это оправдано: близость к центру, транспортная доступность, хорошая экология.

Однокомнатная квартира в новостройке будет стоить примерно 3,2 млн рублей, вторичное жилье — 3 млн рублей.

Выбрать квартиру в Привокзальном районе Тулы

Советский район

Советский — самый молодой, зеленый и маленький район города — находится в его центральной части.

Здесь много мест для прогулок с детьми, уютных кафе и ресторанов, торгово-развлекательных центров. Будучи обособленным, он, тем не менее, близко расположен к историческим, культурным и архитектурным достопримечательностям города. Здесь же находится и одна из важных транспортных артерий Тулы — Автовокзал.

Жилье здесь дорогое, и цена не сильно зависит от состояния и года постройки, что оправдано преимуществами места.

Стоимость однокомнатной квартиры в новостройке — около 3,8 млн рублей, во вторичке — 3,2 млн рублей.

Выбрать квартиру в Советском районе Тулы

Где купить квартиру
Изменение цен на недвижимость
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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