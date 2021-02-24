Где купить квартиру в Туле
Как известно, в Тулу глупо ехать со своим самоваром, глупее будет лишь уехать отсюда без пряника. Выясняем, где покупать квартиру «пряничной столице» России.
Расположение и инфраструктура
Спокойная, гостеприимная Тула расположена менее чем в 200 км от Москвы, но может похвастаться как минимум тремя собственными «столичными» статусами: пряничной столицы, оружейной и самоварной. Первые упоминания о Туле — одном из старейших городов России — появляются в Никоновской летописи XVI века и относятся к 1146 году.
Образец провинциального уюта, Тула, тем не менее, входит в список наиболее экономически развитых городов России. Это крупный промышленный и железнодорожный центр. Также, будучи одним из самых старых городов страны, Тула не обделена богатым культурным и историческим наследием. Здесь огромное количество потрясающих градостроительных шедевров прошлых веков. Но по словам и туристов, и местных жителей, все очарование и прелесть Тулы — в ее улочках и двориках, словно застывших во времени и пространстве.
Сколько стоит недвижимость в Туле
Следить за изменением цен на жилье в России можно онлайн в проекте «Открытые данные». Информация обновляется ежедневно.
Согласно рейтингу «Открытых данных» от ДомКлик средняя стоимость квадратного метра в нижегородской новостройке — 65 735 рублей, во вторичке — 79 206 рублей (данные предоставлены за последние 30 дней с момента публикации).
Выбрать квартиру в Туле
В каком районе Тулы купить квартиру
Административно Тула разделена на пять районов: Центральный, Пролетарский, Зареченский, Привокзальный и Советский.
Центральный район
Среди других городов Тула не стала исключением — сердце ее находится в Центральном районе. Он расположен в центральной и юго-восточной частях города и занимает второе место по численности населения.
По понятным причинам большинство знаковых памятников истории и архитектуры находится здесь же: визитная карточка города — Тульский Кремль, Казанская набережная, Музей самоваров, Драматический театр, Тульский цирк, множество древних храмов и церквей. Здесь же сконцентрированы главные учебные заведения, административные учреждения, крупные торгово-развлекательные центры, популярные рестораны и бары.
Цены на недвижимость в Центральном немного выше, чем в других районах города.
Однушка в новостройке обойдется примерно в 3,5 млн рублей, вторичка — в 3,7 млн рублей.
Выбрать квартиру в Центральном районе Тулы
Пролетарский район
Пролетарский — самый крупный район Тулы — расположен на северо-востоке города.
Пролетарский можно назвать одним из самых заселенных районов. Подавляющая часть жилого фонда — многоэтажки. С транспортной доступностью особых проблем не возникает. Но для любителей прогулок на свежем воздухе, единения с природой и тому подобного — место не самое удачное: зеленых зон практически нет.
Однушка в новостройке обойдется примерно в 2,4 млн рублей, вторичка — в 2,7 млн рублей.
Выбрать квартиру в Пролетарском районе Тулы
Зареченский район
Зареченский район, или в простонародье «Заречье», находится на северо-западе города.
На территории района сосредоточено много музеев, архитектурных и культурных достопримечательностей: музей оружия, музей «Тульский пряник», Некрополь Демидовых, известный Тульский Экзотариум.
Одна из основных проблем жителей «Заречья» — транспортная загруженность. Однако он очень удобен для тех, кто часто ездит или работает в Москве — «Заречье» расположено как раз у северного въезда в Тулу, так что выехать или наоборот вернуться в город можно относительно быстро и с минимальными пробками.
Ценник на жилье в «Заречье» по сравнению с другими районами Тулы — средний.
Однокомнатная квартира в новостройке стоит примерно 3,3 млн рублей, вторичка — 2,9 млн рублей.
Выбрать квартиру в Зареченском районе Тулы
Привокзальный район
Привокзальный район находится в юго-западной части Тулы. Здесь же, как несложно догадаться, находится и железнодорожный вокзал Тулы.
Привокзальный не без оснований претендует на звание и самого расстраиваемого и перспективного района — ближе к Советскому и Центральному районам здесь идет активная застройка.
Жилье здесь не из дешевых, но это оправдано: близость к центру, транспортная доступность, хорошая экология.
Однокомнатная квартира в новостройке будет стоить примерно 3,2 млн рублей, вторичное жилье — 3 млн рублей.
Выбрать квартиру в Привокзальном районе Тулы
Советский район
Советский — самый молодой, зеленый и маленький район города — находится в его центральной части.
Здесь много мест для прогулок с детьми, уютных кафе и ресторанов, торгово-развлекательных центров. Будучи обособленным, он, тем не менее, близко расположен к историческим, культурным и архитектурным достопримечательностям города. Здесь же находится и одна из важных транспортных артерий Тулы — Автовокзал.
Жилье здесь дорогое, и цена не сильно зависит от состояния и года постройки, что оправдано преимуществами места.
Стоимость однокомнатной квартиры в новостройке — около 3,8 млн рублей, во вторичке — 3,2 млн рублей.