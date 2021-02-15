Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
8 мин
31K

Где купить квартиру в Нижнем Новгороде

Дата публикации: 15 фев 2021
Где купить квартиру в Нижнем Новгороде
Содержание

Нижний Новгород — один из важных экономических, научных, промышленных и культурных центров страны. Рассказываем, где купить квартиру в столице Поволжья.

Расположение и история

Нижний расположен в 400 км от Москвы, на месте слияния двух рек — Оки и Волги. Первая делит город на две части: верхнюю («нагорную») — исторический центр на Дятловых горах, и нижнюю («заречную») — вотчину промышленных и спальных районов. Волга, в свою очередь, отделяет Нижний от его города-спутника Бора. Такое расположение еще и позволило городу стать одним из главных центров речного туризма в России.

В начале ХХ века в Нижний перенесли всероссийскую Макарьевскую ярмарку, и город быстро стал центром русского купечества, а затем и вовсе удостоился званий «кармана России» и третьей столицы Российской Империи.

Инфраструктура

«Нижнюю» и «верхнюю» часть города соединяют мосты через Оку. И это одна из главных насущных проблем горожан — пробки в утреннее и вечернее время не уступают московским.

Сколько стоит недвижимость в Нижнем Новгороде

Следить за изменением цен на жилье в России можно онлайн в проекте «Открытые данные». Информация обновляется ежедневно.

Согласно рейтингу «Открытых данных» от ДомКлик средняя стоимость квадратного метра в нижегородской новостройке — 102 967 рублей, во вторичке — 83 114 рублей (данные предоставлены за последние 30 дней с момента публикации).

Выбрать квартиру в Нижнем Новгороде

В каком районе Нижнего Новгорода купить квартиру

Административно Нижний делится на восемь районов. В «верхнюю» часть входят Нижегородский, Приокский и Советский, в «нижнюю» — Автозаводский, Канавинский, Ленинский, Московский и Сормовский районы.

Нижегородский район

Нижегородский — главный район города, находящийся в его «нагорной» части. Это сердце и мозг Нижнего, средоточие культурных и исторических реликвий и деловой жизни.

«Визитная карточка» города — Нижегородский Кремль с 13-ю башнями и уцелевшим Михайло-Архангельским собором.

В Нижегородском районе огромное количество ярких достопримечательностей: Парк Победы, Печерский Вознесенский монастырь, усадьба Рукавишниковых, Нижне-Волжская набережная с огромной Чкаловской лестницей, откуда открываются лучшие виды на Волгу.

Нижегородский — территория элитного жилья. Плюс весьма выигрышное расположение района обеспечивают ему славу и самого дорогого по стоимости недвижимости в Нижнем Новгороде.

Особенно в этом плане отличается Верхне-Волжская набережная, из окон домов на которой открываются шикарные панорамные виды Волги.

Однокомнатная вторичка стоит примерно 4,4 млн рублей, а новостройка —  4,8 млн рублей.

Выбрать квартиру в Нижегородском районе Нижнего Новгорода

Приокский район

Приокский — самый южный район «нагорной» части Нижнего Новгорода.

Главные общественные средства передвижения — автобусы и маршрутки, связывающие Приокский со всеми остальными районами города. 

Район прекрасно соблюдает инфраструктурный баланс. Здесь есть и промышленные предприятия, и в большом количестве представлены «зеленые» территории. Вообще, Приокский негласно признан «легкими города».

В районе представлено жилье на любой вкус: и «хрущевки», и здания народной стройки, и внушительное количество новостроек.

Однокомнатная вторичка будет стоить в Приокском около 3,2 млн рублей, новостройка — 3,7 млн рублей.

Выбрать квартиру в Приокском районе Нижнего Новгорода

Советский район

Советский расположился в «нагорной» части Нижнего, на берегу Оки. Это фактически плавное продолжение Нижегородского района на юг, и один из самых небольших, юных и активных районов города.

Вопреки относительной молодости района основная часть его жилищного фонда — многоэтажки советской поры. При этом активно идет застройка новыми ЖК. По этой причине Советский можно назвать районом архитектурных контрастов.

Жилье в Советском пользуется большой популярностью, благодаря своей отличной инфраструктуре, хорошей экологии и близости к центру.

Однокомнатная вторичка выйдет примерно в 3,9 млн рублей, новостройка — в 4,6 млн рублей.

Выбрать квартиру в Советском районе Нижнего Новгорода

Автозаводский район

Автозаводский — самый большой район города, расположен в южной части «заречья». Большую часть территории района занимают промышленные предприятия.

С другими районами города Автозаводский связан сетью автобусов, маршруток, трамваев, троллейбусов, городской электричкой и четырьмя станциями метро. На территории района также расположены «воздушные ворота» города — международный аэропорт Стригино.

Автозаводский наиболее привлекателен для молодых семей. Здесь быстро возводятся новые жилые комплексы, жилье недорогое, доступное, и при этом комфортное.

Фактор, смущающий при покупке жилья здесь — приличная удаленность от исторического и делового центра города. Путь на автомобиле до «верхней» части, даже не в часы пик, вполне может занять больше часа.

Однокомнатная вторичказдесь будет стоить примерно 2,7 млн рублей, новостройка — 2,8 млн рублей.

Выбрать квартиру в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Канавинский район

Канавинский — один из самых старых районов Нижнего Новгорода, расположен в «заречной» части и граничит с Автозаводским, Ленинским и Московским районами.

Канавинский — важный транспортный узел города. Именно его первым видят приехавшие в город поездом — здесь располагается Московский железнодорожный вокзал с единственной пересадочной станцией метро «Московская». 

Также на территории Канавинского расположены еще три станции нижегородского метрополитена: «Чкаловская», «Ленинская» и «Стрелка». Из «нижней» в «верхнюю часть» и на север Нижегородской области города идет большой поток автотранспорта по Канавинскому мосту.

Не особо отличающийся популярностью район в прошлом, в последние годы он притягивает все больше и больше людей. Этому во многом поспособствовало появление метромоста.

Теперь район стал намного привлекательнее в плане транспортной доступности, и до центра отсюда можно добраться гораздо быстрее, чем из других «заречных» районов». В связи с этим, Канавинский начал активно застраиваться новым, комфортабельным жильём.

Однокомнатная квартира во вторичкездесь стоит примерно 2,9 млн рублей, вновостройке — 2,3 млн рублей.

Выбрать квартиру в Канавинском районе Нижнего Новгорода

Ленинский район

Ленинский — по сути, географический центр города — самый маленький по территории и самый густонаселенный район города. Он находится в его «заречной» части, вдоль Оки, и делит границы с Канавинским и Автозаводским районами.

В Ленинском находятся четыре станции метро: «Ленинская», «Заречная», «Двигатель Революции» и «Пролетарская». Также здесь расположена важная трамвайная развязка «Комсомольская площадь».

Это в большей степени классический промышленный район. Своей привлекательностью в плане покупки жилья Ленинский обязан относительно выгодному расположению — дорога в центр города или в другие районы «заречья» не будет особо проблемной.

Новая застройка не отличается активностью, большую часть жилого фонда и так небольшого района составляют не самые комфортабельные для жизни здания в прибрежной части. Однако спрос есть, и спрос высокий. Поэтому и цены на жилье в Ленинском демократичными не назовешь.

Однокомнатная вторичкаобойдется порядка 3 млн рублей, новостройка — 3,5 млн рублей.

Выбрать квартиру в Ленинском районе Нижнего Новгорода

Московский район

Московский — еще один район «заречной» части Нижнего Новгорода, граничащий с Канавинским и Сормовским районами.

В Московском районе расположены три станции метро: «Буревестник», «Бурнаковская» и «Канавинская».

Московский — спокойный, благоустроенный район с большим количеством научных и промышленных предприятий. В первую очередь, это «Нижегородский машиностроительный завод» и авиационный завод «Сокол». Этот район как раз-таки выбирают для жизни работники вышеперечисленных предприятий, а также те, кто хочет обустроиться в тихом месте с жильем по более чем щадящим ценам.

Жилищный фонд — разноплановый, большую часть занимают «хрущевки». Застройка новых домов ведется, но не очень активно. 

Однокомнатная вторичка тут стоит около 2,6 млн рублей, однокомнатная квартира в новостройке — около 3,5 млн рублей.

Выбрать квартиру в Московском районе Нижнего Новгорода

Сормовский район

Сормовский — образцовый промышленный район, находящийся на северо-западе «заречья».

Районообразующее предприятие — завод «Красное Сормово» — одно из самых крупных и старейших предприятий России в области судостроения.

Новых ЖК в Сормовском пока мало, основной жилищный фонд составляют здания старой застройки.

Однокомнатная вторичкабудет стоить около 2,8 млн рублей, квартира в новостройке— 3,3 млн рублей.

Выбрать квартиру в Сормовском районе Нижнего Новгорода

Где купить квартиру
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
795
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал