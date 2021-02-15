Где купить квартиру в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород — один из важных экономических, научных, промышленных и культурных центров страны. Рассказываем, где купить квартиру в столице Поволжья.
Расположение и история
Нижний расположен в 400 км от Москвы, на месте слияния двух рек — Оки и Волги. Первая делит город на две части: верхнюю («нагорную») — исторический центр на Дятловых горах, и нижнюю («заречную») — вотчину промышленных и спальных районов. Волга, в свою очередь, отделяет Нижний от его города-спутника Бора. Такое расположение еще и позволило городу стать одним из главных центров речного туризма в России.
В начале ХХ века в Нижний перенесли всероссийскую Макарьевскую ярмарку, и город быстро стал центром русского купечества, а затем и вовсе удостоился званий «кармана России» и третьей столицы Российской Империи.
Инфраструктура
«Нижнюю» и «верхнюю» часть города соединяют мосты через Оку. И это одна из главных насущных проблем горожан — пробки в утреннее и вечернее время не уступают московским.
Сколько стоит недвижимость в Нижнем Новгороде
Следить за изменением цен на жилье в России можно онлайн в проекте «Открытые данные». Информация обновляется ежедневно.
Согласно рейтингу «Открытых данных» от ДомКлик средняя стоимость квадратного метра в нижегородской новостройке — 102 967 рублей, во вторичке — 83 114 рублей (данные предоставлены за последние 30 дней с момента публикации).
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В каком районе Нижнего Новгорода купить квартиру
Административно Нижний делится на восемь районов. В «верхнюю» часть входят Нижегородский, Приокский и Советский, в «нижнюю» — Автозаводский, Канавинский, Ленинский, Московский и Сормовский районы.
Нижегородский район
Нижегородский — главный район города, находящийся в его «нагорной» части. Это сердце и мозг Нижнего, средоточие культурных и исторических реликвий и деловой жизни.
«Визитная карточка» города — Нижегородский Кремль с 13-ю башнями и уцелевшим Михайло-Архангельским собором.
В Нижегородском районе огромное количество ярких достопримечательностей: Парк Победы, Печерский Вознесенский монастырь, усадьба Рукавишниковых, Нижне-Волжская набережная с огромной Чкаловской лестницей, откуда открываются лучшие виды на Волгу.
Нижегородский — территория элитного жилья. Плюс весьма выигрышное расположение района обеспечивают ему славу и самого дорогого по стоимости недвижимости в Нижнем Новгороде.
Особенно в этом плане отличается Верхне-Волжская набережная, из окон домов на которой открываются шикарные панорамные виды Волги.
Однокомнатная вторичка стоит примерно 4,4 млн рублей, а новостройка — 4,8 млн рублей.
Выбрать квартиру в Нижегородском районе Нижнего Новгорода
Приокский район
Приокский — самый южный район «нагорной» части Нижнего Новгорода.
Главные общественные средства передвижения — автобусы и маршрутки, связывающие Приокский со всеми остальными районами города.
Район прекрасно соблюдает инфраструктурный баланс. Здесь есть и промышленные предприятия, и в большом количестве представлены «зеленые» территории. Вообще, Приокский негласно признан «легкими города».
В районе представлено жилье на любой вкус: и «хрущевки», и здания народной стройки, и внушительное количество новостроек.
Однокомнатная вторичка будет стоить в Приокском около 3,2 млн рублей, новостройка — 3,7 млн рублей.
Выбрать квартиру в Приокском районе Нижнего Новгорода
Советский район
Советский расположился в «нагорной» части Нижнего, на берегу Оки. Это фактически плавное продолжение Нижегородского района на юг, и один из самых небольших, юных и активных районов города.
Вопреки относительной молодости района основная часть его жилищного фонда — многоэтажки советской поры. При этом активно идет застройка новыми ЖК. По этой причине Советский можно назвать районом архитектурных контрастов.
Жилье в Советском пользуется большой популярностью, благодаря своей отличной инфраструктуре, хорошей экологии и близости к центру.
Однокомнатная вторичка выйдет примерно в 3,9 млн рублей, новостройка — в 4,6 млн рублей.
Выбрать квартиру в Советском районе Нижнего Новгорода
Автозаводский район
Автозаводский — самый большой район города, расположен в южной части «заречья». Большую часть территории района занимают промышленные предприятия.
С другими районами города Автозаводский связан сетью автобусов, маршруток, трамваев, троллейбусов, городской электричкой и четырьмя станциями метро. На территории района также расположены «воздушные ворота» города — международный аэропорт Стригино.
Автозаводский наиболее привлекателен для молодых семей. Здесь быстро возводятся новые жилые комплексы, жилье недорогое, доступное, и при этом комфортное.
Фактор, смущающий при покупке жилья здесь — приличная удаленность от исторического и делового центра города. Путь на автомобиле до «верхней» части, даже не в часы пик, вполне может занять больше часа.
Однокомнатная вторичказдесь будет стоить примерно 2,7 млн рублей, новостройка — 2,8 млн рублей.
Выбрать квартиру в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
Канавинский район
Канавинский — один из самых старых районов Нижнего Новгорода, расположен в «заречной» части и граничит с Автозаводским, Ленинским и Московским районами.
Канавинский — важный транспортный узел города. Именно его первым видят приехавшие в город поездом — здесь располагается Московский железнодорожный вокзал с единственной пересадочной станцией метро «Московская».
Также на территории Канавинского расположены еще три станции нижегородского метрополитена: «Чкаловская», «Ленинская» и «Стрелка». Из «нижней» в «верхнюю часть» и на север Нижегородской области города идет большой поток автотранспорта по Канавинскому мосту.
Не особо отличающийся популярностью район в прошлом, в последние годы он притягивает все больше и больше людей. Этому во многом поспособствовало появление метромоста.
Теперь район стал намного привлекательнее в плане транспортной доступности, и до центра отсюда можно добраться гораздо быстрее, чем из других «заречных» районов». В связи с этим, Канавинский начал активно застраиваться новым, комфортабельным жильём.
Однокомнатная квартира во вторичкездесь стоит примерно 2,9 млн рублей, вновостройке — 2,3 млн рублей.
Выбрать квартиру в Канавинском районе Нижнего Новгорода
Ленинский район
Ленинский — по сути, географический центр города — самый маленький по территории и самый густонаселенный район города. Он находится в его «заречной» части, вдоль Оки, и делит границы с Канавинским и Автозаводским районами.
В Ленинском находятся четыре станции метро: «Ленинская», «Заречная», «Двигатель Революции» и «Пролетарская». Также здесь расположена важная трамвайная развязка «Комсомольская площадь».
Это в большей степени классический промышленный район. Своей привлекательностью в плане покупки жилья Ленинский обязан относительно выгодному расположению — дорога в центр города или в другие районы «заречья» не будет особо проблемной.
Новая застройка не отличается активностью, большую часть жилого фонда и так небольшого района составляют не самые комфортабельные для жизни здания в прибрежной части. Однако спрос есть, и спрос высокий. Поэтому и цены на жилье в Ленинском демократичными не назовешь.
Однокомнатная вторичкаобойдется порядка 3 млн рублей, новостройка — 3,5 млн рублей.
Выбрать квартиру в Ленинском районе Нижнего Новгорода
Московский район
Московский — еще один район «заречной» части Нижнего Новгорода, граничащий с Канавинским и Сормовским районами.
В Московском районе расположены три станции метро: «Буревестник», «Бурнаковская» и «Канавинская».
Московский — спокойный, благоустроенный район с большим количеством научных и промышленных предприятий. В первую очередь, это «Нижегородский машиностроительный завод» и авиационный завод «Сокол». Этот район как раз-таки выбирают для жизни работники вышеперечисленных предприятий, а также те, кто хочет обустроиться в тихом месте с жильем по более чем щадящим ценам.
Жилищный фонд — разноплановый, большую часть занимают «хрущевки». Застройка новых домов ведется, но не очень активно.
Однокомнатная вторичка тут стоит около 2,6 млн рублей, однокомнатная квартира в новостройке — около 3,5 млн рублей.
Выбрать квартиру в Московском районе Нижнего Новгорода
Сормовский район
Сормовский — образцовый промышленный район, находящийся на северо-западе «заречья».
Районообразующее предприятие — завод «Красное Сормово» — одно из самых крупных и старейших предприятий России в области судостроения.
Новых ЖК в Сормовском пока мало, основной жилищный фонд составляют здания старой застройки.
Однокомнатная вторичкабудет стоить около 2,8 млн рублей, квартира в новостройке— 3,3 млн рублей.