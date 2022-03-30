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Недвижимость
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Где дешево снять квартиру в Ростове-на-Дону: районы города

Дата публикации: 30 мар 2022
Где дешево снять квартиру в Ростове-на-Дону: районы города
Содержание

В статье расскажем, где в Ростове-на-Дону снимать квартиры сейчас дешевле всего. Данные подготовлены аналитическим центром Домклик и основаны на анализе тысяч объявлений, актуальных на середину марта 2022 года.

Самые дешевые районы Ростова-на-Дону для аренды однушек

Из графика ниже видно, что дешевле всего снять однушку в Ростове-на-Дону сейчас можно в Советском районе. Ну а самым дорогим аналитики назвали Кировский район города.

Где дешево снять квартиру в Ростове-на-Дону: районы города №1

Аналитики также отмечают, что средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Ростове-на-Дону составляет 18,5 тыс. рублей. Это значит, что если вы будете снимать однушку, например, в Советском районе, то сэкономите в среднем 2,7 тыс. рублей в месяц.

Самые дешевые районы Ростова-на-Дону для аренды двушек 

Что касается аренды двухкомнатных квартир, лидером по доступности цен становится Первомайский район, а на другом конце списка — снова Кировский район. Из графика заметно, что цены на аренду двушек в этих районах города отличаются более чем в два раза.

Где дешево снять квартиру в Ростове-на-Дону: районы города №2

Также аналитики Домклик отмечают, что средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Ростове составляет 25,8 тыс. рублей. Это значит, если вы будете снимать бюджетную квартиру в Первомайском районе, а не в районе со средними ценами, можете сохранить 8,8 тыс. рублей в месяц.

Самые дешевые районы Ростова-на-Дону для аренды трёшек

Из графика видно, что дешевле всего снять трехкомнатную квартиру в Ростове можно в Первомайском районе — 20 тыс. рублей. Самым дорогим становится Ленинский район с показателем в 49 тыс. рублей в месяц.

Где дешево снять квартиру в Ростове-на-Дону: районы города №3

Аналитики также отмечают, что средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры в Ростове составляет 30,1 тыс. рублей. Это значит, что аренда трёшки в Ленинском районе в среднем стоит почти на 19 тыс. рублей в месяц дороже средней цены по городу. 

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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