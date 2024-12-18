Что такое ставка рефинансирования ЦБ
С понятием ставки рефинансирования Центробанка граждане могут столкнуться, например, при расчете пеней за долги по коммуналке или для взыскания неустойки с застройщика. В связи с этим у некоторых возникают вопросы, что это за ставка и каков ее процент.
Рассказываем, что такое ставка рефинансирования, чем она отличается от ключевой и для чего еще нужна.
Что о ставке рефинансирования говорит закон
Ставка рефинансирования изначально представляла собой процентную ставку, под которую Центробанк выдавал кредиты коммерческим банкам. Появилась она в 1992 году — значение устанавливал сам Банк России.
В некоторые периоды ставка рефинансирования достигала 200-210% годовых.
С 1 января 2016 года ставку рефинансирования приравняли к ключевой и отдельно с тех пор не определяют. То есть она равна ключевой и на момент публикации статьи составляет 21%.
Какая разница между ставкой рефинансирования и ключевой
Определение процентной ставки для кредитования банков было главной, но не единственной функцией ставки рефинансирования. Также это значение применяли (и применяют) для расчета некоторых налогов, пеней и штрафов.
Ключевую же ставку с 2013 года — то есть с момента ее введения — ЦБ использовал при предоставлении краткосрочных (недельных) кредитов банкам, а также при приеме денег на депозиты на тот же срок. С 1 января 2016 года ей перешла основная функция ставки рефинансирования, при этом другие функции за последней сохранились.
Вместе с тем значение ключевой ставки намного шире, чем просто определение ставок для кредитов. Она является одним из основных инструментов регулирования экономики, с помощью которого Центробанк влияет на инфляцию и цены. Поэтому, коротко отвечая на вопрос, в чем разница между этими ставками, можно сказать так: в ролях.
У ключевой ставки роль главная — она помогает регулировать экономическую активность в стране. У ставки рефинансирования — второстепенная, от нее номинально зависит размер ряда пеней и неустоек (подробнее об этом расскажем ниже).
Где применяется ставка рефинансирования
Это понятие можно встретить в том числе в Налоговом, Жилищном и Бюджетном кодексах, а также в законе «Об участии в долевом строительстве...». Ниже приведем наиболее важные для физлиц случаи применения ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Пени за долги по ЖКУ
Собственникам жилья, у которых накопились неоплаченные счета за жилищно-коммунальные услуги, начисляют пени. Пеня составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ (= ключевой ставки) на день оплаты от суммы долга за каждый день просрочки. Эта санкция действует при просрочке от 31 до 90 дней. Далее ставка повышается до 1/130.
Если проще, формула для расчета пеней будет такой: ставка рефинансирования*1/300 (или 1/130 в зависимости от периода просрочки оплаты)*сумма задолженности*количество дней просрочки.
До конца этого года, согласно постановлению правительства, для расчета пеней за долги по коммуналке берут минимальную из двух ставок ЦБ: действующую на день оплаты либо на 27 февраля 2022 года, то есть 9,5%. При текущей ставке в 21% минимальной окажется вторая.
Собственник должен оплатить коммуналку в размере 4,5 тыс. руб. 10 декабря. Если он сделает это до 9 января, пени не начислят. А начиная с 10 января с каждым днем просрочки счет будет увеличиваться.
Допустим, оплата просрочена на 36 дней, значит, 15 января при ставке рефинансирования 9,5% пени составят 7,12 руб. (0,095*1/300*4,5 тыс. руб.*5).
Пени за долги по взносам на капремонт
Здесь схема начисления та же, что и выше, однако вне зависимости от количества дней просрочки платежа для расчета пеней будут брать 1/300 ставки рефинансирования ЦБ начиная с 31-го дня, следующего за днем срока оплаты. При этом до конца 2024-го пени за неоплаченный взнос на капремонт посчитают по ставке 9,5%.
Неустойка за просрочку передачи квартиры в новостройке
Если застройщик задерживает сдачу дома, дольщик может рассчитывать на выплату неустойки. Она составляет 1/150 ставки рефинансирования ЦБ на день исполнения обязательства (это дата передачи квартиры дольщику) от цены договора за каждый день просрочки.
То есть формула такая: сумма неустойки = ставка рефинансирования*1/150*цена квартиры*количество дней просрочки.
Застройщик, согласно договору долевого участия, должен был передать квартиру стоимостью 5,5 млн руб. 10 сентября, а сделал это только 17 октября, то есть просрочка составляет 37 дней. На эту дату — дату исполнения обязательств — ставка рефинансирования равнялась 21%.
Зная формулу и необходимые значения, посчитать неустойку не составит труда: 0,21*1/150*5,5 млн руб.*37 = 284,9 тыс. руб.
То есть собственник, оказавшийся в такой ситуации, может требовать с застройщика 284,9 тыс. руб.
Неустойка за просрочку платежа по ДДУ
Бывают ситуации, когда дольщик задерживает оплату по договору долевого участия. И тогда застройщик также имеет право требовать с него неустойку. Рассчитываться она будет таким образом: 1/300 ставки рефинансирования Центробанка на день исполнения обязательств*сумма задолженности*число дней просрочки. Днем исполнения обязательств будет внесение оплаты девелоперу.
Дольщик должен был перечислить застройщику очередной платеж в размере 1 млн руб. 15 ноября, но сделал это только 9 декабря, то есть на 24 дня позже.
Подставляем данные в нашу формулу: 0,21*1/300*1 млн руб.*24.
Получаем 16,8 тыс. руб. Именно такой будет сумма неустойки.
В последних двух примерах использованы ближайшие даты для наглядности. В данный момент на начисление неустойки девелоперам за несданные вовремя объекты, а также дольщикам за просрочку платежа действует мораторий.
То есть обе стороны освобождены от обязанности оплаты неустойки за период с 22 марта до 31 декабря 2024 года.
Неустойка за несвоевременное устранение недостатков в новостройке
Собственник, обнаруживший недостатки в своей квартире в течение гарантийного срока (три года), может потребовать от застройщика все исправить. О сроках выполнения таких работ стороны договариваются самостоятельно. Если девелопер задерживается с устранением недостатков, владелец жилья имеет право взыскать неустойку, при расчете которой также применяется ставка рефинансирования.
Так, ее размер в случае с гражданами, которые купили квартиру для личных нужд, равен: 1/150 ставки рефинансирования на день нарушения*стоимость расходов, необходимых для устранения недостатков*количество дней просрочки.
Застройщик должен был провести соответствующие работы до 15 ноября, но выполнил их только 10 декабря, то есть опоздал на 25 дней. При этом стоимость ремонта составила 250 тыс. руб. Выходит, что сумма неустойки — 8,75 тыс. руб. (0,21*1/150*250 тыс. руб.*25).
При этом размер неустойки не может быть больше стоимости расходов, необходимых для устранения недостатков. Если дефект дает основания признать квартиру непригодной для проживания, неустойка рассчитывается от цены договора.
Какой будет ставка рефинансирования
Как мы уже сказали, ставка рефинансирования равна ключевой. И чем она выше, тем больше размер неустоек и пеней.
Сейчас ключевая ставка — 21%. Следующее заседание по ней пройдет 20 декабря. Как сообщил в конце ноября советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов, на будущем заседании с большой долей вероятности совет директоров Центробанка будет рассматривать вопрос о дальнейшем повышении ключевой ставки. Однако он подчеркнул, что решение не предопределено.
Что касается долгосрочной перспективы, быть уверенным в том, что ключевая ставка в следующем году начнет снижаться, нельзя. Об этом также заявил Тремасов, но уже в начале декабря.
Несколько заявлений по этому вопросу сделала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В частности, она сказала, что Банк России допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании, но еще ничего не решено. Также она высказалась по поводу возможного снижения базового показателя.
Если сейчас не реагировать денежно-кредитной политикой на повышенную инфляцию, еще раз — четыре года повышенную инфляцию, и даже, как предлагают, начать снижать ставку, это будет воспринято как то, что власти расписались либо в нежелании, либо в неспособности обуздать инфляцию. Это может привести только к ее ускорению и к ослаблению курса.
Чуть раньше глава ЦБ также назвала условия для уменьшения базового показателя в следующем году. Это снижение инфляции и отсутствие дополнительных внешних шоков.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что ключевую ставку в ближайшее время опускать не будут, а вот вероятность ее повышения есть. А значит, ставка рефинансирования тоже может увеличиться. Однако на размеры пеней и неустоек, если просрочки не огромные, это повлияет незначительно.
Как сделать перерасчет за услуги ЖКХ
Вы можете оставить первый.