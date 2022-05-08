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Недвижимость
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Что такое «хрущевка»: плюсы и минусы малогабаритного жилья

Дата публикации: 08 мая 2022
Что такое «хрущевка»: плюсы и минусы малогабаритного жилья
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Со смертью Сталина взгляд на городскую застройку и архитектуру кардинально изменился.

Эпоха «сталинок» пришла к своему логичному финалу.

Об особенностях «сталинской архитектуры» читайте статью «Что такое «сталинка», и в чем ее прелесть».

Предзнаменование эры «хрущевок» — 1955 год. Тогда Совет Министров СССР во главе с Н.С. Хрущевым принял постановление «О развитии жилищного строения в СССР». 

Возводить «хрущевки» начали в конце 50-х гг. и работали в этом направлении до конца 80-х.

Целью было в рекордно короткие сроки обеспечить жильем как можно больше людей. Лозунг «великой стройки» — «Для каждой семьи маленькое жилье, но свое». Предполагалось, что такое жилье будет временным, но, как известно, нет ничего более вечного, чем временное. Так что знаменитые «хрущевки» и сегодня стройными рядами стоят на улицах российских городов.

Первые «хрущевки» были кирпичными, но в 60-х гг. ради экономии было решено перейти на панельное домостроение. Жилплощадь была маленькая и с минимальными удобствами, но в то время для людей и это было большой радостью.

Строительство шло максимально быстрыми темпами, что, конечно, не могло не отразиться на качестве. Но со своей целью проект справился — долгожданные метры получило большинство жителей СССР.

О том, что происходило с городской застройкой после эры «хрущевок», читайте в статье «Что такое «брежневка» и почему она «улучшенка».

Особенности «хрущевок»

  • Обычно в доме от трех до пяти этажей.
  • Стилистика оформления зданий лаконичная, строгая и функциональная.

  • Примерная площадь хрущевок: 1-комнатная квартира — 28-33 кв.м, 2-х комнатная квартира — 38-46 кв.м, 3-х комнатная квартира — 48-58 кв.м. Также есть маломерки площадью 24-26 кв.м без санузла.
  • Если в доме «хрущевского» типа на этаже 4 квартиры, то санузел в них совмещенный, если 3 — раздельный.

  • Чаще всего в квартире не больше двух комнат.
  • Нередко под окном обустроен встроенный шкаф для хранения продуктов, в народе названный «хрущёвский холодильник». 

Плюсы «хрущевок»

  • Невысокая цена за квартиру (особенно в панельных домах)
  • Расположены в районах с хорошей инфраструктурой
  • Уединенность: на одной лестничной клетке обычно не больше четырех квартир
  • Возможность сэкономить на ремонте и обслуживании, благодаря небольшому метражу, низким потолкам, типовым окнам и дверным проемам
  • Относительно низкие коммунальные платежи

Минусы «хрущевок»

  • Очень маленькая площадь — первая и основная претензия к «хрущевкам». Помимо банального неудобства и нехватки пространства для такой квартиры сложно подобрать мебель. Также в таких квартирах непросто реализовать какие-либо смелые и необычные дизайнерские идеи. Шанс «вписаться» в подобный тип квартиры есть только у скандинавского стиля и минимализма. Также могут быть уместны некоторые элементы классики и лофта

  • Мало места для хранения вещей
  • Потолки в таких домах имеют высоту всего 2,48 м (реже — 2,6 м, ещё реже и только в столицах — 2,7 м)
  • Слышен любой шум — ширина перегородок между стенами составляет всего несколько сантиметров
  • Узкие коридоры и маленькие лестничные клетки

  • Крошечные кухни (4-6 кв.м) и маленькие жилые комнаты (6-16 кв.м). Большой семье от уютных совместных ужинов, возможно, придется отказаться. Приготовьтесь к тому, что есть вообще придется по очереди

  • Смежные или проходные комнаты
  • Отсутствие лифта и мусоропровода
  • Маленький срок эксплуатации дома — в среднем до 25 лет

  • Большая вероятность возникновения трещин и грибка
  • Холод зимой и жара летом (особенно на верхних этажах)
  • Сложности с перепланировкой: сносить стены в панельных и блочных домах запрещено. Оптимальный вариант — пробить проемы в некоторых стенах. Но перед этим придется провести профессиональное исследование прочности конструкции всего дома (нужно заказывать в конструкторском бюро) и согласовать перепланировкусо всеми инстанциями. 

Покупать «хрущевку» или нет — вопрос индивидуальный. В таком типе жилья есть и свои недостатки, и очевидные преимущества. Решение зависит от конкретных целей, пожеланий и личных приоритетов.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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