Что такое «хрущевка»: плюсы и минусы малогабаритного жилья
Со смертью Сталина взгляд на городскую застройку и архитектуру кардинально изменился.
Эпоха «сталинок» пришла к своему логичному финалу.
Об особенностях «сталинской архитектуры» читайте статью «Что такое «сталинка», и в чем ее прелесть».
Предзнаменование эры «хрущевок» — 1955 год. Тогда Совет Министров СССР во главе с Н.С. Хрущевым принял постановление «О развитии жилищного строения в СССР».
Возводить «хрущевки» начали в конце 50-х гг. и работали в этом направлении до конца 80-х.
Целью было в рекордно короткие сроки обеспечить жильем как можно больше людей. Лозунг «великой стройки» — «Для каждой семьи маленькое жилье, но свое». Предполагалось, что такое жилье будет временным, но, как известно, нет ничего более вечного, чем временное. Так что знаменитые «хрущевки» и сегодня стройными рядами стоят на улицах российских городов.
Первые «хрущевки» были кирпичными, но в 60-х гг. ради экономии было решено перейти на панельное домостроение. Жилплощадь была маленькая и с минимальными удобствами, но в то время для людей и это было большой радостью.
Строительство шло максимально быстрыми темпами, что, конечно, не могло не отразиться на качестве. Но со своей целью проект справился — долгожданные метры получило большинство жителей СССР.
О том, что происходило с городской застройкой после эры «хрущевок», читайте в статье «Что такое «брежневка» и почему она «улучшенка».
Особенности «хрущевок»
- Обычно в доме от трех до пяти этажей.
- Стилистика оформления зданий лаконичная, строгая и функциональная.
- Примерная площадь хрущевок: 1-комнатная квартира — 28-33 кв.м, 2-х комнатная квартира — 38-46 кв.м, 3-х комнатная квартира — 48-58 кв.м. Также есть маломерки площадью 24-26 кв.м без санузла.
- Если в доме «хрущевского» типа на этаже 4 квартиры, то санузел в них совмещенный, если 3 — раздельный.
- Чаще всего в квартире не больше двух комнат.
- Нередко под окном обустроен встроенный шкаф для хранения продуктов, в народе названный «хрущёвский холодильник».
Плюсы «хрущевок»
- Невысокая цена за квартиру (особенно в панельных домах)
- Расположены в районах с хорошей инфраструктурой
- Уединенность: на одной лестничной клетке обычно не больше четырех квартир
- Возможность сэкономить на ремонте и обслуживании, благодаря небольшому метражу, низким потолкам, типовым окнам и дверным проемам
- Относительно низкие коммунальные платежи
Минусы «хрущевок»
- Очень маленькая площадь — первая и основная претензия к «хрущевкам». Помимо банального неудобства и нехватки пространства для такой квартиры сложно подобрать мебель. Также в таких квартирах непросто реализовать какие-либо смелые и необычные дизайнерские идеи. Шанс «вписаться» в подобный тип квартиры есть только у скандинавского стиля и минимализма. Также могут быть уместны некоторые элементы классики и лофта
- Мало места для хранения вещей
- Потолки в таких домах имеют высоту всего 2,48 м (реже — 2,6 м, ещё реже и только в столицах — 2,7 м)
- Слышен любой шум — ширина перегородок между стенами составляет всего несколько сантиметров
- Узкие коридоры и маленькие лестничные клетки
- Крошечные кухни (4-6 кв.м) и маленькие жилые комнаты (6-16 кв.м). Большой семье от уютных совместных ужинов, возможно, придется отказаться. Приготовьтесь к тому, что есть вообще придется по очереди
- Смежные или проходные комнаты
- Отсутствие лифта и мусоропровода
- Маленький срок эксплуатации дома — в среднем до 25 лет
- Большая вероятность возникновения трещин и грибка
- Холод зимой и жара летом (особенно на верхних этажах)
- Сложности с перепланировкой: сносить стены в панельных и блочных домах запрещено. Оптимальный вариант — пробить проемы в некоторых стенах. Но перед этим придется провести профессиональное исследование прочности конструкции всего дома (нужно заказывать в конструкторском бюро) и согласовать перепланировкусо всеми инстанциями.
Покупать «хрущевку» или нет — вопрос индивидуальный. В таком типе жилья есть и свои недостатки, и очевидные преимущества. Решение зависит от конкретных целей, пожеланий и личных приоритетов.