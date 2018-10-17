Быстрая загрузка объявлений и отчеты о размещении
Размещение объявлений на ДомКлик стало быстрее и удобнее. Рассказываем подробно о нововведениях, которые сделают работу с сайтом приятнее.
Быстрое размещение объявлений
Теперь при ручном размещении объявления публикуются практически мгновенно!
А публикация объявлений, загруженных через XML-фиды, занимает гораздо меньше времени. Загружайте новые фиды, добавляйте или удаляйте объявления, редактируйте файл — обновления отобразятся на витрине меньше чем за 2 часа!
Рассылка и скачивание отчетов о размещении
Мы готовим большое обновление личного кабинета в ДомКлик PRO. Поэтому объявления, загруженные с помощью XML-фидов, временно не отображаются в личном кабинете.
При этом в личном кабинете вы можете скачать отчет о размещении или подписаться на еженедельную рассылку статистики. Каждый понедельник отчет будет приходить на вашу почту. Что будет в отчете:
Описание объявлений
Статус публикации
Статус получения скидки 0,3% по объявлениям
Руководителям компаний доступны отчеты по размещению всех объявлений. Руководителям офисов — статистика по объявлениям агентов офиса. В отчете агентов отображаются только их объявления.
Статистика по объявлениям, размещенным вручную, по-прежнему доступна в личном кабинете.
Новый раздел управления XML-фидами
Теперь управлять фидами вы можете в новом удобном интерфейсе раздела «Мои объявления» на ДомКлик PRO. Загружать, удалять, видеть список и редактировать названия XML-фидов могут руководители компаний и офисов.
Фид сломался — объявления остались
Даже если XML-фид сломался, объявления будут доступны на витрине ДомКлик еще 72 часа.
При этом, как только обнаружатся неполадки, руководителю компании и пользователю, загрузившему XML-фид, придет уведомление на email. Только если за 72 часа неполадки не будут устранены и XML-фид не заработает, объявления будут автоматически удалены c ДомКлик. Они будут восстановлены, как только проблема решится.
Работа над ошибками
Также в обновлении мы исправили частые ошибки:
- Устранили технические неполадки при заказе выписок из ЕГРН в личном кабинете.
- Удаленные объявления теперь сразу исчезают с витрины.
- Исправлена ошибка с отображением скидки 0,3% в личном кабинете и на витрине. Теперь данные о скидке везде отображаются корректно.