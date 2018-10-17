Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
3 мин
14K

Быстрая загрузка объявлений и отчеты о размещении

Дата публикации: 17 окт 2018
Быстрая загрузка объявлений и отчеты о размещении

Размещение объявлений на ДомКлик стало быстрее и удобнее. Рассказываем подробно о нововведениях, которые сделают работу с сайтом приятнее.

Быстрое размещение объявлений

Теперь при ручном размещении объявления публикуются практически мгновенно!

А публикация объявлений, загруженных через XML-фиды, занимает гораздо меньше времени. Загружайте новые фиды, добавляйте или удаляйте объявления, редактируйте файл — обновления отобразятся на витрине меньше чем за 2 часа!

Рассылка и скачивание отчетов о размещении

Мы готовим большое обновление личного кабинета в ДомКлик PRO. Поэтому объявления, загруженные с помощью XML-фидов, временно не отображаются в личном кабинете.

При этом в личном кабинете вы можете скачать отчет о размещении или подписаться на еженедельную рассылку статистики. Каждый понедельник отчет будет приходить на вашу почту. Что будет в отчете:

Описание объявлений

Статус публикации

Статус получения скидки 0,3% по объявлениям  

Руководителям компаний доступны отчеты по размещению всех объявлений. Руководителям офисов — статистика по объявлениям агентов офиса. В отчете агентов отображаются только их объявления.

Статистика по объявлениям, размещенным вручную, по-прежнему доступна в личном кабинете.

Новый раздел управления XML-фидами

Теперь управлять фидами вы можете в новом удобном интерфейсе раздела «Мои объявления» на ДомКлик PRO. Загружать, удалять, видеть список и редактировать названия XML-фидов могут руководители компаний и офисов.

Быстрая загрузка объявлений и отчеты о размещении №1

Фид сломался — объявления остались

Даже если XML-фид сломался, объявления будут доступны на витрине ДомКлик еще 72 часа.

При этом, как только обнаружатся неполадки, руководителю компании и пользователю, загрузившему XML-фид, придет уведомление на email. Только если за 72 часа неполадки не будут устранены и XML-фид не заработает, объявления будут автоматически удалены c ДомКлик. Они будут восстановлены, как только проблема решится.

Работа над ошибками

Также в обновлении мы исправили частые ошибки:

  • Устранили технические неполадки при заказе выписок из ЕГРН в личном кабинете.
  • Удаленные объявления теперь сразу исчезают с витрины.
  • Исправлена ошибка с отображением скидки 0,3% в личном кабинете и на витрине. Теперь данные о скидке везде отображаются корректно.

Всё для успешных сделок

Новые возможности ДомКлик PRO: назначить замещающего, подсказки и статус доработки

Запуск сервиса «Заказ отчета об оценке» для партнеров Сбербанка

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
795
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал