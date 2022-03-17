5 популярных новостроек Санкт-Петербурга: выбор пользователей Домклик
Сделали подборку самых популярных новостроек Санкт-Петербурга. Квартиры в этих домах доступны для покупки прямо сейчас.
Жилой комплекс на берегу Невы
Комплексная жилая застройка с панорамными видами на Неву и развитой инфраструктурой. ЖК «Живи в Рыбацком!» расположен в Невском районе Санкт-Петербурга. До станции метро «Рыбацкое» — 15 минут пешком. Выезд на КАД — в 10 минутах. На метро до центра города можно доехать за 21 минуту.
В пешей доступности от комплекса находится парк. Летом здесь можно устроить пикник и искупаться, а зимой — покататься на ватрушках. Также в шаге от дома есть яхт-клуб.
Доступ в благоустроенный двор жилого комплекса доступен только жителям и их гостям. Есть охраняемый и отапливаемый подземный паркинг.
Срок ввода в эксплуатацию третьей очереди строительства — 1 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 4 млн рублей. Подробную информацию можно уточнить у застройщика ГК Самолет по телефону в карточке жилого комплекса.
Дома комфорт-класса рядом с Юнтоловским парком
Проект располагается в популярном и активно развивающемся Приморском районе. Новый квартал комфорт-класса возводится по обеим сторонам Комендантского проспекта с единым пешеходным бульваром. Совсем рядом располагается Юнтоловский лесопарк, а до парка 300-летия Петербурга можно доехать за 20 минут. Станция метро Комендантский проспект находится в 10 минутах езды от ЖК «Чистое небо».
Все дома разновысотные — от 8 до 25 этажей, за счёт чего пространство в квартирах и дворах наполняется светом и лёгкостью. Фасады выполнены в белых, голубых и шоколадных тонах.
Особая гордость проекта — площадь Солнца с фонтаном и зелёной зоной вокруг, а также внутренний двор протяженностью 1,5 км, закрытый от машин.
Срок ввода в эксплуатацию первой очереди строительства — 3 квартал 2023 года. Цены на квартиры стартуют от 5,4 млн рублей. Подробную информацию можно уточнить у застройщика SetlGroup по телефону в карточке жилого комплекса.
Небоскрёбы на Ладожской
Проект с единой архитектурной концепцией расположен в тихой и уютной локации в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. При этом жилой комплекс имеет удобный выезд на крупные городские магистрали. До Невского проспекта и выезда на КАД на автомобиле можно доехать всего за 5 минут. Рядом метро Ладожская, а остановки общественного транспорта расположены прямо под окнами.
Фасады домов ЖК «Малая Охта» выполнены из прозрачного и голубого стекла, что создаёт ощущение лёгкости и обеспечивает обилие света и пространства. Высота корпусов переменная — от 8 до 16 этажей. Также в проекте предусмотрен подземный отапливаемый паркинг.
Придомовая территория представляет собой комфортное пространство для отдыха — продуманные и охраняемые дворы с системой видеонаблюдения, стильные скамейки, воркаут-зоны с тренажерами и столами для настольных игр, зелёные насаждения, детские площадки.
Срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2023 года. Квартиры сдаются с улучшенной предчистовой отделкой white box. Цены на жильё стартуют от 7,2 млн рублей. Подробную информацию можно уточнить у застройщика ГК Самолет по телефону в карточке жилого комплекса.
Комплекс с элегантной архитектурой на Московском проспекте
Жилая застройка в сегменте бизнес-класса в самом сердце Северной столицы. Проект гармонично сочетает в себе элегантную архитектуру и благородный уют французских дворов с высокотехнологичными конструктивными решениями. С верхних этажей дома открываются виды на Троицкий и Исаакиевский соборы.
Транспортная доступность — в шаге от метро Фрунзенская или 10 минут езды от ЗСД. Все знаковые места и локации города-музея Петербурга — парадные набережные Невы, Эрмитаж — находятся в получасе ходьбы.
В составе ЖК «Променад» — семь корпусов высотой от 9 до 16 этажей, выполненных в единой архитектурной стилистике. Внутреннее пространство жилого комплекса представляет собой прогулочный променад с уютными французскими двориками и цветниками.
Срок ввода в эксплуатацию третьей очереди строительства — 3 квартал 2022 года. Цены на квартиры стартуют от 13,2 млн рублей. Подробную информацию можно уточнить у застройщика Аквилон по телефону в карточке жилого комплекса.
Современный жилой комплекс в окружении природы
Благодаря обилию парковых зон и высокой транспортной доступности в последнее время Приморский район набирает популярность как одна их самых популярных локаций для жизни среди петербуржцев. Инфраструктура ЖК «FoRest Аквилон» интегрирована с Юнтоловским лесопарком. Такая близость дарит чувство единения с природой и вместе с тем позволяет получать все преимущества городской жизни.
От дома можно за 10 минут доехать до метро «Комендантский проспект». Дорога до Курортного района и Финского залива займёт 25 минут.
Комплекс будет включать в себя 5 корпусов переменной высотности (от 9 до 13 этажей).
Срок ввода в эксплуатацию третьей очереди строительства — 3 квартал 2023 года. Цены на квартиры стартуют от 5,4 млн рублей. Подробную информацию можно уточнить у застройщика Аквилон по телефону в карточке жилого комплекса.