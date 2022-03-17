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Недвижимость
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5 популярных новостроек Санкт-Петербурга: выбор пользователей Домклик

Дата публикации: 17 мар 2022
5 популярных новостроек Санкт-Петербурга: выбор пользователей Домклик
Содержание

Сделали подборку самых популярных новостроек Санкт-Петербурга. Квартиры в этих домах доступны для покупки прямо сейчас.

Жилой комплекс на берегу Невы

Комплексная жилая застройка с панорамными видами на Неву и развитой инфраструктурой. ЖК «Живи в Рыбацком!» расположен в Невском районе Санкт-Петербурга. До станции метро «Рыбацкое» — 15 минут пешком. Выезд на КАД — в 10 минутах. На метро до центра города можно доехать за 21 минуту.

5 популярных новостроек Санкт-Петербурга: выбор пользователей Домклик №1

В пешей доступности от комплекса находится парк. Летом здесь можно устроить пикник и искупаться, а зимой — покататься на ватрушках. Также в шаге от дома есть яхт-клуб.

5 популярных новостроек Санкт-Петербурга: выбор пользователей Домклик №2

Доступ в благоустроенный двор жилого комплекса доступен только жителям и их гостям. Есть охраняемый и отапливаемый подземный паркинг.

Срок ввода в эксплуатацию третьей очереди строительства — 1 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 4 млн рублей. Подробную информацию можно уточнить у застройщика ГК Самолет по телефону в карточке жилого комплекса.

Дома комфорт-класса рядом с Юнтоловским парком

Проект располагается в популярном и активно развивающемся Приморском районе. Новый квартал комфорт-класса возводится по обеим сторонам Комендантского проспекта с единым пешеходным бульваром. Совсем рядом располагается Юнтоловский лесопарк, а до парка 300-летия Петербурга можно доехать за 20 минут. Станция метро Комендантский проспект находится в 10 минутах езды от ЖК «Чистое небо».

5 популярных новостроек Санкт-Петербурга: выбор пользователей Домклик №4

Все дома разновысотные — от 8 до 25 этажей, за счёт чего пространство в квартирах и дворах наполняется светом и лёгкостью. Фасады выполнены в белых, голубых и шоколадных тонах.

5 популярных новостроек Санкт-Петербурга: выбор пользователей Домклик №5

Особая гордость проекта — площадь Солнца с фонтаном и зелёной зоной вокруг, а также внутренний двор протяженностью 1,5 км, закрытый от машин.

5 популярных новостроек Санкт-Петербурга: выбор пользователей Домклик №6

Срок ввода в эксплуатацию первой очереди строительства — 3 квартал 2023 года. Цены на квартиры стартуют от 5,4 млн рублей. Подробную информацию можно уточнить у застройщика SetlGroup по телефону в карточке жилого комплекса.

Небоскрёбы на Ладожской

Проект с единой архитектурной концепцией расположен в тихой и уютной локации в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. При этом жилой комплекс имеет удобный выезд на крупные городские магистрали. До Невского проспекта и выезда на КАД на автомобиле можно доехать всего за 5 минут. Рядом метро Ладожская, а остановки общественного транспорта расположены прямо под окнами.

5 популярных новостроек Санкт-Петербурга: выбор пользователей Домклик №7

Фасады домов ЖК «Малая Охта» выполнены из прозрачного и голубого стекла, что создаёт ощущение лёгкости и обеспечивает обилие света и пространства. Высота корпусов переменная — от 8 до 16 этажей. Также в проекте предусмотрен подземный отапливаемый паркинг.

5 популярных новостроек Санкт-Петербурга: выбор пользователей Домклик №8

Придомовая территория представляет собой комфортное пространство для отдыха — продуманные и охраняемые дворы с системой видеонаблюдения, стильные скамейки, воркаут-зоны с тренажерами и столами для настольных игр, зелёные насаждения, детские площадки.

5 популярных новостроек Санкт-Петербурга: выбор пользователей Домклик №9

Срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2023 года. Квартиры сдаются с улучшенной предчистовой отделкой white box. Цены на жильё стартуют от 7,2 млн рублей. Подробную информацию можно уточнить у застройщика ГК Самолет по телефону в карточке жилого комплекса.

Комплекс с элегантной архитектурой на Московском проспекте

Жилая застройка в сегменте бизнес-класса в самом сердце Северной столицы. Проект гармонично сочетает в себе элегантную архитектуру и благородный уют французских дворов с высокотехнологичными конструктивными решениями. С верхних этажей дома открываются виды на Троицкий и Исаакиевский соборы.

5 популярных новостроек Санкт-Петербурга: выбор пользователей Домклик №10

Транспортная доступность — в шаге от метро Фрунзенская или 10 минут езды от ЗСД. Все знаковые места и локации города-музея Петербурга — парадные набережные Невы, Эрмитаж — находятся в получасе ходьбы.

5 популярных новостроек Санкт-Петербурга: выбор пользователей Домклик №11

В составе ЖК «Променад» — семь корпусов высотой от 9 до 16 этажей, выполненных в единой архитектурной стилистике. Внутреннее пространство жилого комплекса представляет собой прогулочный променад с уютными французскими двориками и цветниками.

5 популярных новостроек Санкт-Петербурга: выбор пользователей Домклик №12

Срок ввода в эксплуатацию третьей очереди строительства — 3 квартал 2022 года. Цены на квартиры стартуют от 13,2 млн рублей. Подробную информацию можно уточнить у застройщика Аквилон по телефону в карточке жилого комплекса.

Современный жилой комплекс в окружении природы 

Благодаря обилию парковых зон и высокой транспортной доступности в последнее время Приморский район набирает популярность как одна их самых популярных локаций для жизни среди петербуржцев. Инфраструктура ЖК «FoRest Аквилон» интегрирована с Юнтоловским лесопарком. Такая близость дарит чувство единения с природой и вместе с тем позволяет получать все преимущества городской жизни.

5 популярных новостроек Санкт-Петербурга: выбор пользователей Домклик №13

От дома можно за 10 минут доехать до метро «Комендантский проспект». Дорога до Курортного района и Финского залива займёт 25 минут.

5 популярных новостроек Санкт-Петербурга: выбор пользователей Домклик №14

Комплекс будет включать в себя 5 корпусов переменной высотности (от 9 до 13 этажей).

5 популярных новостроек Санкт-Петербурга: выбор пользователей Домклик №15

Срок ввода в эксплуатацию третьей очереди строительства — 3 квартал 2023 года. Цены на квартиры стартуют от 5,4 млн рублей. Подробную информацию можно уточнить у застройщика Аквилон по телефону в карточке жилого комплекса. 

Новостройки
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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