5 плюсов покупки квартиры с эскроу
Совсем скоро покупка квартиры с использованием эскроу-счета станет единственным вариантом приобретения недвижимости в строящемся доме. Пока же у покупателя есть выбор: работать с застройщиком по старым или по новым правилам. Вместе с партнером Домклик — группой компаний «КВС» — разбирались, какие плюсы есть в покупке квартир с эскроу. Итак, какие плюсы получает покупатель?
Партнерский материал
1. Безопасность сделки
В рамках новой формы взаиморасчетов покупатель квартиры переводит сумму, прописанную в договоре долевого участия, на специальный эскроу-счет в банке. Его основное преимущество – высокий уровень сохранности вложений.
Открытие счета — гарантия того, что средства клиента будут выплачены контрагенту лишь тогда, когда он выполнит свои обязательства. В случае с недвижимостью – после ввода дома в эксплуатацию и оформления первого права собственности. Если застройщик задержит сдачу дома больше, чем на полгода, покупатель может забрать свои деньги.
2. Детальная проработка жилого проекта
Итак, средства клиента на эскроу-счете надежно защищены. Покупатель в случае задержки стройки рискует только потерей времени и, если он брал ипотеку, суммой выплаченных банку процентов по кредиту. Но и эти факторы максимально нивелированы. Во-первых, строительство ведется на кредитные средства банка, и темпы возведения объектов гораздо меньше зависят от объема продаж, сезонных колебаний спроса и поступлений средств от дольщиков.
Кроме того, в новых условиях банк становится по сути содевелопером проекта и делит с застройщиком возможные риски. Поэтому, перед тем, как выдать проектное финансирование, банк тщательно проверяет застройщика, устойчивость финансовой модели проекта, что дает дополнительную гарантию надежности.
3. Возможность использования субсидии даже на начальных этапах
В объектах, которые реализуются по эскроу-счетам, можно приобрести квартиру с использованием федеральной субсидии по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Ранее эту субсидию можно было реализовать только на оплату готового жилья.
Для покупателей очевидный плюс – возможность приобрести жилье на ранних стадиях строительства по более привлекательной цене. Разница в стоимости квартиры на начальном этапе стройки и после ввода в эксплуатацию сохраняется и при эскроу-счетах. К примеру, в объектах ГК «КВС» заложен плановый рост с начала продаж до завершения проекта не менее 20-25%.
4. Новые интересные условия покупки
Чем больше средств дольщиков аккумулируется на эскроу-счетах, тем меньше ставка по кредиту, который банк выдает застройщику на возведение дома.
Поэтому в жилых комплексах, которые реализуются по эскроу-счетам, можно найти интересные предложения по рассрочке и другие бонусы. К примеру, в квартале «Атмосфера» (ЖК «Новое Сертолово») при покупке квартиры можно получить мебель в подарок.
5. Сниженные ставки по ипотеке
Более тесное взаимодействие застройщиков и банков выливается также в интересные совместные программы по ипотеке. К примеру, в объектах ГК «КВС» действует совместное со Сбербанком предложение с субсидированной ипотечной ставкой всего от 6,5% годовых.
Уже сейчас прорабатываются программы специальной ставки по ипотеке для тех клиентов, которые берут жилищный кредит в том же банке, где открыт эскроу-счет. Сбербанк в этих условиях уже анонсировал запуск ипотеки со ставкой всего от 1% годовых.
Эскроу-счета актуальны для первичного рынка недвижимости, призваны исключить появление новых обманутых дольщиков и гарантируют полный возврат денег при отказе застройщика от своих обязательств или невозможности выполнения договора в срок. Приобретение квартир на вторичном рынке все также возможно через аккредитив или банковскую ячейку.
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