Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
6 мин
5K

10 недорогих новостроек Санкт-Петербурга

Дата публикации: 26 окт 2021
10 недорогих новостроек Санкт-Петербурга
Содержание

Цены на недвижимость в Санкт-Петербурге одни из самых высоких в стране. Средняя стоимость «однушки» площадью 30 кв. м в новостройке составляет 6,15 млн рублей. Тем не менее, спрос на покупку квартир в Санкт-Петербурге стабильно высокий.

Мы собрали 10 недорогих новостроек, где можно купить квартиру до 5 млн рублей — у каждой есть свои плюсы. Тем более время для этого благоприятное — в Сбере ставки по ипотеке на квартиры в новых домах начинаются от 0,1% годовых в первый год кредита.

Новостройки рядом с центом Санкт-Петербурга

ЖК ODOEVSKIJ 17

Цена: от 4,8 млн рублей за студию 26,6 кв. м.

Локация: Василеостровский район, ул. Одоевского, 17.

Метро: Василеостровская и Спортивная, 17 минут пешком.

Когда сдается: IV квартал 2021 года.

Застройщик: ООО «РУБЕЖ».

Детали: апартаменты бизнес-класса, занимают 2-10 этажи. На первом этаже — лобби и служба быта, конференц-зал, фитнес-клуб, кафе и магазины. Также предусмотрен подземный паркинг.

ЖК Морская набережная

Цена: от 4,9 млн рублей за студию 19,5 кв. м.

Локация: Василеостровский район.

Метро: Приморская, 20 минут пешком.

Когда сдается: IV квартал 2023 года.

Застройщик: ЛСР.

Детали: квартиры. Дома строятся на намывной территории «Группы ЛСР», созданной специально для этого проекта. Украшением проекта станет живописный зеленый бульвар с аллеями, прогулочными дорожками, скамейками для отдыха. Квартиры сдаются без отделки, но при желании можно заказать один из вариантов отделки: white boх или чистовую отделку.

ЖК Кантемировская 11

Цена: от 4,9 млн рублей за студию 20 кв. м.

Локация: Выборгский район, Кантемировская улица, 11 с. 1.

Метро: Лесная, 5 минут пешком.

Когда сдается: III квартал 2024 года.

Застройщик: ПИК.

Детали: квартиры. Планируется построить 7 корпусов разной этажности: 9-13 этажей. Квартиры сдаются с чистовой отделкой, а значит, не придётся тратить время на ремонт. В подземной части домов будут обустроены индивидуальные кладовые.

ЖК Vertical We & I

Цена: 4,2 за студию 14,4 кв. м.

Локация: Выборгский район, Кантемировская улица, 7Ж.

Метро: Лесная, 7 минут пешком.

Когда сдается: дом сдан.

Застройщик: ИНТЕРРОСТ.

Детали: апартаменты, без отделки. Помимо стандартного сервиса и круглосуточной стойки регистрации застройщик обещает на территории лобби-бар, бизнес-библиотеку, коворкинг-пространство, круглосуточную прачечную, чил-аут и игровую зону.

Новостройки в черте Санкт-Петербурга

ЖК Континенты

Цена: 4,4 за студию 25,8 кв. м.

Локация: Выборгский район, улица Архитектора Белова.

Метро: Парнас, 20 минут пешком.

Когда сдается: III квартал 2023 года.

Застройщик: КВС.

Детали: квартиры, сдаются с отделкой «под ключ». Ряд лотов — со встроенными кухнями. В ЖК есть подземный паркинг и кладовые помещения для хранения сезонных вещей. При строительстве применяются энергоэффективные инженерные и технические решения, которые позволят экономить на оплате коммунальных услуг. Класс энергоэффективности дома «А» (очень высокий).

ЖК Панорама Невы

Цена: 4,1 за студию 20,5 кв. м.

Локация: Невский район, Октябрьская набережная, 88, к. 2.

Метро: Ломоносовская, 15 минут на автобусе.

Когда сдается: I квартал 2023 года.

Застройщик: Строительный холдинг Сенатор.

Детали: ЖК будет четырехсекционным с переменной этажностью от 7 до 11 этажей. В доме всего 220 квартир. Увеличенная ширина балконов и лоджий, высота потолка 2,75 м. На первом этаже жилого комплекса — коммерческие помещения и детский сад. В подземном этаже — отапливаемый подземный паркинг и кладовые помещения.

ЖК VEREN NEXT Шуваловский

Цена: от 4,6 млн за студию 24 кв. м.

Локация: Приморский район, Комендантский проспект, 9.

Метро: Комендантский проспект, 5 минут пешком.

Когда сдается: I квартал 2023 года.

Застройщик: Veren Group.

Детали: квартиры, 47 различных типов планировок — высокие потолки и увеличенная площадь остекления. На каждом этаже от 3 до 7 квартир. Все квартиры комплекса спроектированы с учётом требований эргономики.

ЖК Графика

Цена: от 3,8 млн за студию 24 кв. м.

Локация: Мурино, Екатерининская улица, 16/5.

Метро: Девяткино, 12 минут пешком.

Когда сдается: II квартал 2023 года.

Застройщик: ИСГ МАВИС.

Детали: квартиры. При желании можно заказать отделку от застройщика. Мурино — молодой район на севере города и фактически часть Санкт-Петербурга, но формально не входящий в его состав. Располагается близко от КАД и рядом с одноимённой железнодорожной станцией. Путь из Мурино до центра Санкт-Петербурга занимает около 50 минут. 

Новостройки в пригородах Санкт-Петербурга

ЖК IQ Гатчина

Цена: от 3,7 млн рублей за студию площадью 28,6 кв. м.

Локация: Гатчина, Соборная улица, 21А.

Метро: Балтийская — 10 минут пешком до ж/д станции «Татьянино», далее 50 минут на электричке до Балтийского вокзала и метро.

Когда сдается: III квартал 2023 года (первая очередь уже сдана).

Застройщик: ГК Ленстройтрест.

Детали: над концепцией IQ Гатчина работало шведское архитектурное бюро Tovatt Architects & Planners. Первая очередь IQ Гатчина сдана и заселена. Дома второй и третьей очередей имеют переменную среднюю этажность — от 5 до 12 этажей и такие же яркие пиксельные мотивы на фасадах, как и дома первой очереди.

ЖК INKERI

Цена: от 4,5 млн рублей за студию площадью 25 кв. м.

Локация: Пушкин, территория Гуммолосары, Садовая улица

Метро: Пушкинская — 10 минут пешком до ж/д станции «Павловск», далее 40 минут на электричке до Витебского вокзала и метро. Также на автобусе можно доехать до метро Московская или Купчино.

Когда сдается: III квартал 2023 года (часть домов сданы и заселены).

Застройщик: ГК ЮИТ.

Детали: квартиры. ЖК находится рядом с парками и дворцами Царского села и Павловска. Комплекс, спроектированный в стиле современной финской архитектуры, состоит только из 5-этажных компактных и уютных домов.

Выбрать квартиру в новостройке Санкт-Петербурга

Новостройки
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
797
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал