10 недорогих новостроек Санкт-Петербурга
Цены на недвижимость в Санкт-Петербурге одни из самых высоких в стране. Средняя стоимость «однушки» площадью 30 кв. м в новостройке составляет 6,15 млн рублей. Тем не менее, спрос на покупку квартир в Санкт-Петербурге стабильно высокий.
Мы собрали 10 недорогих новостроек, где можно купить квартиру до 5 млн рублей — у каждой есть свои плюсы. Тем более время для этого благоприятное — в Сбере ставки по ипотеке на квартиры в новых домах начинаются от 0,1% годовых в первый год кредита.
Новостройки рядом с центом Санкт-Петербурга
ЖК ODOEVSKIJ 17
Цена: от 4,8 млн рублей за студию 26,6 кв. м.
Локация: Василеостровский район, ул. Одоевского, 17.
Метро: Василеостровская и Спортивная, 17 минут пешком.
Когда сдается: IV квартал 2021 года.
Застройщик: ООО «РУБЕЖ».
Детали: апартаменты бизнес-класса, занимают 2-10 этажи. На первом этаже — лобби и служба быта, конференц-зал, фитнес-клуб, кафе и магазины. Также предусмотрен подземный паркинг.
ЖК Морская набережная
Цена: от 4,9 млн рублей за студию 19,5 кв. м.
Локация: Василеостровский район.
Метро: Приморская, 20 минут пешком.
Когда сдается: IV квартал 2023 года.
Застройщик: ЛСР.
Детали: квартиры. Дома строятся на намывной территории «Группы ЛСР», созданной специально для этого проекта. Украшением проекта станет живописный зеленый бульвар с аллеями, прогулочными дорожками, скамейками для отдыха. Квартиры сдаются без отделки, но при желании можно заказать один из вариантов отделки: white boх или чистовую отделку.
ЖК Кантемировская 11
Цена: от 4,9 млн рублей за студию 20 кв. м.
Локация: Выборгский район, Кантемировская улица, 11 с. 1.
Метро: Лесная, 5 минут пешком.
Когда сдается: III квартал 2024 года.
Застройщик: ПИК.
Детали: квартиры. Планируется построить 7 корпусов разной этажности: 9-13 этажей. Квартиры сдаются с чистовой отделкой, а значит, не придётся тратить время на ремонт. В подземной части домов будут обустроены индивидуальные кладовые.
ЖК Vertical We & I
Цена: 4,2 за студию 14,4 кв. м.
Локация: Выборгский район, Кантемировская улица, 7Ж.
Метро: Лесная, 7 минут пешком.
Когда сдается: дом сдан.
Застройщик: ИНТЕРРОСТ.
Детали: апартаменты, без отделки. Помимо стандартного сервиса и круглосуточной стойки регистрации застройщик обещает на территории лобби-бар, бизнес-библиотеку, коворкинг-пространство, круглосуточную прачечную, чил-аут и игровую зону.
Новостройки в черте Санкт-Петербурга
ЖК Континенты
Цена: 4,4 за студию 25,8 кв. м.
Локация: Выборгский район, улица Архитектора Белова.
Метро: Парнас, 20 минут пешком.
Когда сдается: III квартал 2023 года.
Застройщик: КВС.
Детали: квартиры, сдаются с отделкой «под ключ». Ряд лотов — со встроенными кухнями. В ЖК есть подземный паркинг и кладовые помещения для хранения сезонных вещей. При строительстве применяются энергоэффективные инженерные и технические решения, которые позволят экономить на оплате коммунальных услуг. Класс энергоэффективности дома «А» (очень высокий).
ЖК Панорама Невы
Цена: 4,1 за студию 20,5 кв. м.
Локация: Невский район, Октябрьская набережная, 88, к. 2.
Метро: Ломоносовская, 15 минут на автобусе.
Когда сдается: I квартал 2023 года.
Застройщик: Строительный холдинг Сенатор.
Детали: ЖК будет четырехсекционным с переменной этажностью от 7 до 11 этажей. В доме всего 220 квартир. Увеличенная ширина балконов и лоджий, высота потолка 2,75 м. На первом этаже жилого комплекса — коммерческие помещения и детский сад. В подземном этаже — отапливаемый подземный паркинг и кладовые помещения.
ЖК VEREN NEXT Шуваловский
Цена: от 4,6 млн за студию 24 кв. м.
Локация: Приморский район, Комендантский проспект, 9.
Метро: Комендантский проспект, 5 минут пешком.
Когда сдается: I квартал 2023 года.
Застройщик: Veren Group.
Детали: квартиры, 47 различных типов планировок — высокие потолки и увеличенная площадь остекления. На каждом этаже от 3 до 7 квартир. Все квартиры комплекса спроектированы с учётом требований эргономики.
ЖК Графика
Цена: от 3,8 млн за студию 24 кв. м.
Локация: Мурино, Екатерининская улица, 16/5.
Метро: Девяткино, 12 минут пешком.
Когда сдается: II квартал 2023 года.
Застройщик: ИСГ МАВИС.
Детали: квартиры. При желании можно заказать отделку от застройщика. Мурино — молодой район на севере города и фактически часть Санкт-Петербурга, но формально не входящий в его состав. Располагается близко от КАД и рядом с одноимённой железнодорожной станцией. Путь из Мурино до центра Санкт-Петербурга занимает около 50 минут.
Новостройки в пригородах Санкт-Петербурга
ЖК IQ Гатчина
Цена: от 3,7 млн рублей за студию площадью 28,6 кв. м.
Локация: Гатчина, Соборная улица, 21А.
Метро: Балтийская — 10 минут пешком до ж/д станции «Татьянино», далее 50 минут на электричке до Балтийского вокзала и метро.
Когда сдается: III квартал 2023 года (первая очередь уже сдана).
Застройщик: ГК Ленстройтрест.
Детали: над концепцией IQ Гатчина работало шведское архитектурное бюро Tovatt Architects & Planners. Первая очередь IQ Гатчина сдана и заселена. Дома второй и третьей очередей имеют переменную среднюю этажность — от 5 до 12 этажей и такие же яркие пиксельные мотивы на фасадах, как и дома первой очереди.
ЖК INKERI
Цена: от 4,5 млн рублей за студию площадью 25 кв. м.
Локация: Пушкин, территория Гуммолосары, Садовая улица
Метро: Пушкинская — 10 минут пешком до ж/д станции «Павловск», далее 40 минут на электричке до Витебского вокзала и метро. Также на автобусе можно доехать до метро Московская или Купчино.
Когда сдается: III квартал 2023 года (часть домов сданы и заселены).
Застройщик: ГК ЮИТ.
Детали: квартиры. ЖК находится рядом с парками и дворцами Царского села и Павловска. Комплекс, спроектированный в стиле современной финской архитектуры, состоит только из 5-этажных компактных и уютных домов.