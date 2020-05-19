Военная ипотека: как получить
Военная ипотека — программа, которая позволяет купить недвижимость военнослужащим. Рассказываем, как это сделать.
Что такое военная ипотека
Военная ипотека — специальная программа, позволяющая купить недвижимость. Она распространяется на военнослужащих, которые имеют право получить целевой жилищный займ на основании Федерального закона №117-ФЗ.
Что такое НИС
Для получения военной ипотеки военнослужащий должен принять участие в накопительно-ипотечной системе (НИС). Как это работает?
Ежемесячно на специальный счет военнослужащего перечисляется субсидия от государства. Эти деньги можно использовать в качестве первоначального взноса для покупки жилья в ипотеку через 3 года участия в программе. В 2022 году размер ежегодного накопительного взноса составляет 311 044 рубля.
Государство продолжает платить субсидию и после получения ипотеки. Военнослужащий может использовать эти деньги для погашения ежемесячных платежей. Если субсидии для этого не хватает, разницу он покрывает за свой счет.
Кто может получить военную ипотеку
Получить военную ипотеку могут только участники НИС — военнослужащие по контракту. К ним относятся:
Офицеры — выпускники военных вузов, которые заключили контракт после старта программы.
Офицеры, вышедшие из запаса и заключившие первый контракт. Прапорщики и мичманы, прослужившие 3 года с момента принятия закона.
Солдаты, матросы, сержанты и старшины, которые поступили на службу (или заключили второй контракт) после старта программы.
Иные военнослужащие (в соответствии с п. 3 Постановления Правительства от 21 февраля 2005 №89).
Чтобы стать участником НИС, нужно написать рапорт. Далее необходимо лишь отслеживать действия ответственных за выдачу свидетельства участника НИС.
Что можно купить по военной ипотеке
С помощью военной ипотеки можно купить квартиру в новостройке, квартиру на вторичном рынке (в уже готовом доме), жилой дом с землей или таун-хаус.
Подробнее о том, какое жилье можно купить по военной ипотеке, читайте в материале Какую квартиру можно приобрести по военной ипотеке.
Можно ли получить военную ипотеку несколько раз?
Да. Военную ипотеку можно получить, пока военнослужащий является участником накопительно-ипотечной системы.
Однако одновременно оформить сразу несколько военных ипотек не получится. Сперва надо полностью погасить первую ипотеку и снять с недвижимости обременение. Затем можно получить военную ипотеку снова.
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На какой срок и по какой ставке можно получить военную ипотеку
Ставка по военной ипотеке в Сбербанке составляет от 10,3% годовых.
Военная ипотека выдается на срок от 1 года до 25 лет. При этом закрыть ипотеку военнослужащий должен до наступления 45 лет.
Какую сумму можно взять по военной ипотеке
Минимальная сумма ипотечного кредита по военной ипотеке в Сбербанке — 300 000 рублей. Максимальная — 3 000 000 рублей.
Нужен ли первоначальный взнос
Да. Минимальный первоначальный взнос по военной ипотеке составляет 15% от стоимости недвижимости.
Первоначальный взнос оплачивается за счет накопленной субсидии от государства. При этом если накоплений не хватает, военный может добавить собственные средства.
Можно ли использовать материнский капитал и военную ипотеку?
Да. Можно получить военную ипотеку и использовать средства материнского капитала.
Маткапитал при этом можно направить только на досрочное погашение имеющейся ипотеки. При военной ипотеке его не получится использовать как первоначальный взнос.
Как подать заявку на военную ипотеку
Выбрать недвижимость, подать заявку на военную ипотеку и записаться на сделку можно онлайн на ДомКлик. Вот основные этапы сделки:
Подать заявку онлайн на ДомКлик. Для оформления заявки понадобится паспорт и свидетельство участника накопительно-ипотечной системы.
Выбрать недвижимость для покупки и отправить документы на нее в банк. Все действия также можно совершить онлайн на ДомКлик.
Далее банк сам одобряет недвижимость к сделке и готовит необходимые документы для передачи в Росвоенипотеку.
Подписать договор с Росвоенипотекой и кредитный договор с банком. Это можно сделать в банке, заранее записавшись на удобное время в удобный вам офис.