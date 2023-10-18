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Скачайте мобильное приложение Sign.me

Дата публикации: 18 окт 2023
Скачайте мобильное приложение Sign.me
Содержание

Шаг 1. Зарегистрируйтесь на сайте Домклик

Это нужно для дальнейшего использования мобильного приложения Sign.me, в котором вы будете выпускать электронную подпись и подписывать документы во время сделки.

На сайте Домклик нажмите «Войти или зарегистрироваться». Важно, чтобы номер телефона при регистрации совпадал с номером телефона, указанным в сделке.

Шаг 2. Скачайте приложение Sign.me

Теперь скачайте мобильное приложение Sign.me на свой смартфон или планшет по ссылкам ниже:

Скачать приложение на iOs

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Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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