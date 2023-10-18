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Скачайте мобильное приложение Sign.me
Дата публикации: 18 окт 2023
Шаг 1. Зарегистрируйтесь на сайте Домклик
Это нужно для дальнейшего использования мобильного приложения Sign.me, в котором вы будете выпускать электронную подпись и подписывать документы во время сделки.
На сайте Домклик нажмите «Войти или зарегистрироваться». Важно, чтобы номер телефона при регистрации совпадал с номером телефона, указанным в сделке.
Шаг 2. Скачайте приложение Sign.me
Теперь скачайте мобильное приложение Sign.me на свой смартфон или планшет по ссылкам ниже:
Скачать приложение на iOs
Скачать приложение на Android
Карина Камалова
Автор статьи
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