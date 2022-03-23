Рекордный объём выдачи льготной ипотеки — почему люди приобретают жильё со Сбером
Разбираемся, почему льготные программы Сбера так востребованы, рассматриваем условия и преимущества самых популярных из них.
Ипотека по льготным программам в цифрах
Объем выдачи ипотеки по всем льготным программам Сбера за три недели марта 2022 года увеличился на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом февраля текущего года.
Домклик от Сбера предлагает выгодные условия кредитования — за счет использования дополнительных электронных сервисов Домклик, сопровождающих сделку, ставки по льготным программам сейчас ниже установленных в постановлениях Правительства РФ. Так, ставка по ипотеке для семей с детьми составляет 4,7%.
В феврале 2022 года по всем льготным программам было выдано кредитов на общую сумму 69,5 млрд рублей — 14,5 тыс. кредитов. В то время как за 20 дней марта показатель уже составляет более 71 млрд рублей — 22 тыс. ипотечных кредитов.
Льготная ипотека Сбера: личный опыт
Мы оформили льготную ипотеку в первую очередь из-за низкой ставки, а также из-за того, что программа Господдержка 2020 распространяется на строительство жилого дома. Мы выбрали Сбер, потому что являемся участниками зарплатного проекта — заявка была одобрена за 5 минут.
Оформление было не совсем простым, но это специфика стройки — нужно было предоставить договор подряда, направить уведомление о начале строительства. В этом нам помогли специалисты Домклик: все вопросы мы уточняли в чате или заказывали услугу «Обратный звонок».
Самые популярные программы и их условия
1️⃣ Ипотека для семей с детьми: программа для семей, где хотя бы один ребёнок родился после 2018 года включительно или есть ребёнок с инвалидностью
33,5 млрд рублей: общая сумма выданных кредитов в марте 2022 года
Ставка: от 4,7%
Первоначальный взнос: от 20% стоимости недвижимости
2️⃣ Господдержка 2020: программа с низкой ставкой на покупку квартиры в новостройке, дома или строительство дома
30,3 млрд рублей: общая сумма выданных кредитов в марте 2022 года
Ставка: от 5,85%
Первоначальный взнос: от 20% стоимости недвижимости
3️⃣ Дальневосточная ипотека: программа для обеспечения жильем молодых семей Дальневосточного федерального округа и участников программы «Дальневосточный гектар»
7,1 млрд рублей: общая сумма выданных кредитов в марте 2022 года
Ставка: от 0,1%
Первоначальный взнос: от 20% стоимости недвижимости
После одобрения ипотеки на выбор недвижимости и проведение сделки будет 30 дней.