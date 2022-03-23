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Ипотека
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Рекордный объём выдачи льготной ипотеки — почему люди приобретают жильё со Сбером

Дата публикации: 23 мар 2022
Рекордный объём выдачи льготной ипотеки — почему люди приобретают жильё со Сбером
Содержание

Разбираемся, почему льготные программы Сбера так востребованы, рассматриваем условия и преимущества самых популярных из них. 

Ипотека по льготным программам в цифрах

Объем выдачи ипотеки по всем льготным программам Сбера за три недели марта 2022 года увеличился на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом февраля текущего года.

Домклик от Сбера предлагает выгодные условия кредитования — за счет использования дополнительных электронных сервисов Домклик, сопровождающих сделку, ставки по льготным программам сейчас ниже установленных в постановлениях Правительства РФ. Так, ставка по ипотеке для семей с детьми составляет 4,7%.

Рекордный объём выдачи льготной ипотеки — почему люди приобретают жильё со Сбером №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

В феврале 2022 года по всем льготным программам было выдано кредитов на общую сумму 69,5 млрд рублей — 14,5 тыс. кредитов. В то время как за 20 дней марта показатель уже составляет более 71 млрд рублей — 22 тыс. ипотечных кредитов.

Льготная ипотека Сбера: личный опыт

Мы оформили льготную ипотеку в первую очередь из-за низкой ставки, а также из-за того, что программа Господдержка 2020 распространяется на строительство жилого дома. Мы выбрали Сбер, потому что являемся участниками зарплатного проекта — заявка была одобрена за 5 минут.

Оформление было не совсем простым, но это специфика стройки — нужно было предоставить договор подряда, направить уведомление о начале строительства. В этом нам помогли специалисты Домклик: все вопросы мы уточняли в чате или заказывали услугу «Обратный звонок».

Фото эксперта
Ольга Маслевская из Пятигорска
Вместе с мужем взяла ипотеку с господдержкой на строительство дома в марте 2022 года

Самые популярные программы и их условия

1️⃣ Ипотека для семей с детьми: программа для семей, где хотя бы один ребёнок родился после 2018 года включительно или есть ребёнок с инвалидностью

33,5 млрд рублей: общая сумма выданных кредитов в марте 2022 года

Ставка: от 4,7%

Первоначальный взнос: от 20% стоимости недвижимости

2️⃣ Господдержка 2020: программа с низкой ставкой на покупку квартиры в новостройке, дома или строительство дома

30,3 млрд рублей: общая сумма выданных кредитов в марте 2022 года

Ставка: от 5,85%

Первоначальный взнос: от 20% стоимости недвижимости

3️⃣ Дальневосточная ипотека: программа для обеспечения жильем молодых семей Дальневосточного федерального округа и участников программы «Дальневосточный гектар»

7,1 млрд рублей: общая сумма выданных кредитов в марте 2022 года

Ставка: от 0,1%

Первоначальный взнос: от 20% стоимости недвижимости

После одобрения ипотеки на выбор недвижимости и проведение сделки будет 30 дней.

Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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