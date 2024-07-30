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Программа «Ипотека Плюс»: список регионов и минимальных сумм кредита для скидки на ипотеку
Дата публикации: 30 июл 2024
В рамках акции «Ипотека Плюс» на Домклик можно снизить ставку по ипотеке на 0,3%. Скидка применяется при оформлении ипотеки на крупные суммы.
Например, для Москвы и Cочи минимальная сумма кредита для применения условий акции — от 17 млн рублей, для Санкт-Петербурга — от 11 млн рублей.
Минимальные суммы кредита в разных регионах и городах РФ для применения скидки 0,3% в рамках акции «Ипотека плюс»
- Адыгея Республика — 4,5 млн руб.
- Алтай Республика — 3,5 млн руб.
- Алтайский край — 4 млн руб.
- Амурская область — 6 млн руб.
- Архангельская область — 4 млн руб.
- Астраханская область — 4 млн руб.
- Башкортостан Республика — 4,5 млн руб.
- Белгородская область — 4 млн руб.
- Брянская область — 3,5 млн руб.
- Бурятия Республика — 6 млн руб.
- Владимирская область — 4 млн руб.
- Волгоградская область — 4 млн руб.
- Вологодская область — 4 млн руб.
- Воронежская область — 4,5 млн руб.
- Москва — 17 млн руб.
- Санкт-Петербург — 11 млн руб.
- Сочи — 17 млн руб.
- Дагестан Республика — 5 млн руб.
- Еврейская АО — 6 млн руб.
- Забайкальский край — 6 млн руб.
- Ивановская область — 6 млн руб.
- Ингушетия Республика — 3,5 млн руб.
- Иркутская область — 5 млн руб.
- Кабардино-Балкарская Республика — 5 млн руб.
- Калининградская область — 6 млн руб.
- Калмыкия Республика — 4 млн руб.
- Калужская область — 4,5 млн руб.
- Камчатский край — 7 млн руб.
- Карачаево-Черкесская Республика — 6 млн руб.
- Карелия Республика — 4,5 млн руб.
- Кемеровская область — 4 млн руб.
- Кировская область — 4 млн руб.
- Коми Республика — 4 млн руб.
- Костромская область — 4 млн руб.
- Краснодарский край — 9 млн руб.
- Красноярский край — 5 млн руб.
- Крым Республика — 9 млн руб.
- Курганская область — 3,5 млн руб.
- Курская область — 4 млн руб.
- Ленинградская область — 7 млн руб.
- Липецкая область — 4 млн руб.
- Магаданская область — 6 млн руб.
- Марий Эл Республика — 3,5 млн руб.
- Мордовия Республика — 3,5 млн руб.
- Московская область — 9 млн руб.
- Мурманская область — 4,5 млн руб.
- Ненецкий АО — 5 млн руб.
- Нижегородская область — 5 млн руб.
- Новгородская область — 3,5 млн руб.
- Новосибирская область — 5 млн руб.
- Омская область — 4 млн руб.
- Оренбургская область 4 млн руб.
- Орловская область — 3,5 млн руб.
- Осетия Республика (Алания) — 6 млн руб.
- Пензенская область — 3,5 млн руб.
- Пермский край — 4,5 млн руб.
- Приморский край — 7 млн руб.
- Псковская область — 3 млн руб.
- Ростовская область — 5 млн руб.
- Рязанская область — 4 млн руб.
- Самарская область — 4,5 млн руб.
- Саратовская область — 4,5 млн руб.
- Саха Республика (Якутия) — 6 млн руб.
- Сахалинская область — 7 млн руб.
- Свердловская область — 5 млн руб.
- Смоленская область — 3,5 млн руб.
- Ставропольский край — 6 млн руб.
- Тамбовская область — 3,5 млн руб.
- Татарстан Республика — 5 млн руб.
- Тверская область — 4,5 млн руб.
- Томская область — 4,5 млн руб.
- Тульская область — 4 млн руб.
- Тыва Республика — 7 млн руб.
- Тюменская область — 5 млн руб.
- Удмуртская Республика — 3,5 млн руб.
- Ульяновская область — 3,5 млн руб.
- Хабаровский край — 5 млн руб.
- Хакасия Республика — 4 млн руб.
- Ханты-Мансийский АО — 6 млн руб.
- Челябинская область — 4,5 млн руб.
- Чеченская Республика — 4 млн руб.
- Чувашская Республика — 4 млн руб.
- Чукотский АО — 5 млн руб.
- Ямало-Ненецкий АО — 7 млн руб.
- Ярославская область — 4,5 млн руб.
Илья Шайдуров
Автор статьи
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