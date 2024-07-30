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Ипотека
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Программа «Ипотека Плюс»: список регионов и минимальных сумм кредита для скидки на ипотеку

Дата публикации: 30 июл 2024
Программа «Ипотека Плюс»: список регионов и минимальных сумм кредита для скидки на ипотеку

В рамках акции «Ипотека Плюс» на Домклик можно снизить ставку по ипотеке на 0,3%. Скидка применяется при оформлении ипотеки на крупные суммы.

Например, для Москвы и Cочи минимальная сумма кредита для применения условий акции — от 17 млн рублей, для Санкт-Петербурга — от 11 млн рублей.

Минимальные суммы кредита в разных регионах и городах РФ для применения скидки 0,3% в рамках акции «Ипотека плюс»

  • Адыгея Республика — 4,5 млн руб.
  • Алтай Республика — 3,5 млн руб.
  • Алтайский край — 4 млн руб.
  • Амурская область — 6 млн руб.
  • Архангельская область — 4 млн руб.
  • Астраханская область — 4 млн руб.
  • Башкортостан Республика — 4,5 млн руб.
  • Белгородская область — 4 млн руб.
  • Брянская область — 3,5 млн руб.
  • Бурятия Республика — 6 млн руб.
  • Владимирская область — 4 млн руб.
  • Волгоградская область — 4 млн руб.
  • Вологодская область — 4 млн руб.
  • Воронежская область — 4,5 млн руб.
  • Москва — 17 млн руб.
  • Санкт-Петербург — 11 млн руб.
  • Сочи — 17 млн руб.
  • Дагестан Республика — 5 млн руб.
  • Еврейская АО — 6 млн руб.
  • Забайкальский край — 6 млн руб.
  • Ивановская область — 6 млн руб.
  • Ингушетия Республика — 3,5 млн руб.
  • Иркутская область — 5 млн руб.
  • Кабардино-Балкарская Республика — 5 млн руб.
  • Калининградская область — 6 млн руб.
  • Калмыкия Республика — 4 млн руб.
  • Калужская область — 4,5 млн руб.
  • Камчатский край — 7 млн руб.
  • Карачаево-Черкесская Республика — 6 млн руб.
  • Карелия Республика — 4,5 млн руб.
  • Кемеровская область — 4 млн руб.
  • Кировская область — 4 млн руб.
  • Коми Республика — 4 млн руб.
  • Костромская область — 4 млн руб.
  • Краснодарский край — 9 млн руб.
  • Красноярский край — 5 млн руб.
  • Крым Республика — 9 млн руб.
  • Курганская область — 3,5 млн руб.
  • Курская область — 4 млн руб.
  • Ленинградская область — 7 млн руб.
  • Липецкая область — 4 млн руб.
  • Магаданская область — 6 млн руб.
  • Марий Эл Республика — 3,5 млн руб.
  • Мордовия Республика — 3,5 млн руб.
  • Московская область — 9 млн руб.
  • Мурманская область — 4,5 млн руб.
  • Ненецкий АО — 5 млн руб.
  • Нижегородская область — 5 млн руб.
  • Новгородская область — 3,5 млн руб.
  • Новосибирская область — 5 млн руб.
  • Омская область — 4 млн руб.
  • Оренбургская область 4 млн руб.
  • Орловская область — 3,5 млн руб.
  • Осетия Республика (Алания) — 6 млн руб.
  • Пензенская область — 3,5 млн руб.
  • Пермский край — 4,5 млн руб.
  • Приморский край — 7 млн руб.
  • Псковская область — 3 млн руб.
  • Ростовская область — 5 млн руб.
  • Рязанская область — 4 млн руб.
  • Самарская область — 4,5 млн руб.
  • Саратовская область — 4,5 млн руб.
  • Саха Республика (Якутия) — 6 млн руб.
  • Сахалинская область — 7 млн руб.
  • Свердловская область — 5 млн руб.
  • Смоленская область — 3,5 млн руб.
  • Ставропольский край — 6 млн руб.
  • Тамбовская область — 3,5 млн руб.
  • Татарстан Республика — 5 млн руб.
  • Тверская область — 4,5 млн руб.
  • Томская область — 4,5 млн руб.
  • Тульская область — 4 млн руб.
  • Тыва Республика — 7 млн руб.
  • Тюменская область — 5 млн руб.
  • Удмуртская Республика — 3,5 млн руб.
  • Ульяновская область — 3,5 млн руб.
  • Хабаровский край — 5 млн руб.
  • Хакасия Республика — 4 млн руб.
  • Ханты-Мансийский АО — 6 млн руб.
  • Челябинская область — 4,5 млн руб.
  • Чеченская Республика — 4 млн руб.
  • Чувашская Республика — 4 млн руб.
  • Чукотский АО — 5 млн руб.
  • Ямало-Ненецкий АО — 7 млн руб.
  • Ярославская область — 4,5 млн руб.

Курс недвижимости
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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