Порядок действий в случае смерти заемщика
После смерти заёмщика действие кредитного договора не прекращается и проценты по кредиту продолжают начисляться. В статье разберёмся, как узнать, есть ли у наследодателя действующие кредитные обязательства и достанутся ли они вам вместе с наследством, как переоформить кредит на себя и оплатить задолженность, если ипотека оформлена в СберБанке.
Наследуются ли долги
Да, наследуются. Поэтому если при жизни у человека были кредиты и долги, наследникам придётся их выплачивать. Наследство принимается полностью. Иными словами нельзя принять в наследство квартиру, а от кредита отказаться.
Однако по закону ни один из наследников не должен выплачивать задолженность большую, чем его собственная доля в наследстве. Также наследник может оценить размер всего наследства: как имущества, так и долгов. Затем он решит, принимать наследство или отказаться, так как кредитные обязательства превышают его стоимость.
С даты смерти наследодателя не прошло 6 месяцев и я ещё не вступил в права наследования
Обратитесь в любой офис банка и сообщите о смерти наследодателя
Предоставьте свидетельство о смерти или иной документ, подтверждающий факт смерти. Документы, подтверждающие смерть человека:
- свидетельство о смерти (в том числе выданное повторно), выданное органами ЗАГС или органом местного самоуправления. В случае смерти российского гражданина за пределами страны — консульством РФ;
- заверенная копия решения суда об объявлении умершим;
- медицинское свидетельство о смерти.
Это нужно, чтобы проинформировать банк и остановить начисление штрафов и неустоек по кредиту. Когда по кредиту есть созаёмщики, неустойки не приостанавливаются.
Уточните, был ли у наследодателя заключен договор страхования жизни
Для этого позвоните по номеру 900 или изучите документы наследодателя.
Если жизнь наследодателя была застрахована, то страховая компания может погасить задолженность целиком или частично, если признает случай страховым. Уточните в страховой компании список необходимых документов, соберите их и направьте на рассмотрение. Название страховой компании можно узнать в документах наследодателя или запросить у нотариуса.
Список документов для клиентов СберСтрахования
Обратитесь к нотариусу
Откройте наследственное дело. Нотариус уточнит круг наследников, наследственную массу (что входит в наследство), наличие и размер действующих кредитов. Завести наследственное дело у нотариуса нужно в течение 6 месяцев с даты смерти наследодателя. Если в установленный срок вы не смогли заявить о своих правах на наследство, их придется устанавливать через суд.
Примите решение о наследовании
Вы можете отказаться от наследства, если не захотите отвечать по обязательствам покойного, но в этом случае вы не сможете рассчитывать и на наследование имущества.
Если у вас остались вопросы, позвоните в банк по телефону 8 800-333-31-38.
С даты смерти наследодателя прошло 6 месяцев и я уже вступил в права наследования
Если у вас уже есть свидетельство о праве на наследство, вы можете подать заявление в банк о переоформлении кредитных обязательств, то есть о переводе долга на себя.
Банк переведёт кредит на вас на первоначальных условиях — срок, ставка, условия и порядок оплаты не изменятся. Если унаследованные кредитные обязательства внесли изменения в ваше финансовое положение и повлекли сложности с выплатой кредита, банк предложит реструктуризацию задолженности: увеличить срок кредита или снизить сумму ежемесячного платежа.
Что нужно для подачи заявки для перевода долга
Шаг 1. Соберите документы. Вам понадобятся:
- заявление по шаблону,
- свидетельство о смерти наследодателя,
- свидетельство о праве на наследство
- паспорт наследника.
Если наследник — несовершеннолетний, дополнительно понадобятся:
- свидетельство о рождении,
- удостоверение опекуна,
- определение/постановление о назначении опеки.
Если вам требуется снижение кредитной нагрузки (реструктуризация), дополнительно предоставьте:
- справку 2-НДФЛ или иной документ о доходе, если не являетесь участником зарплатного проекта СберБанка,
- копию трудовой книжки или трудового договора.
Шаг 2. Подайте заявление о переоформлении кредитных обязательств в любом офисе СберБанка, приложив документы.
Шаг 3. После принятия решения, вам будет направлено СМС-уведомление. При положительном ответе банка будет назначена дата для подписания кредитной документации в офисе банка.
Наследник становится заёмщиком с момента подписания дополнительного соглашения к кредитной документации.
Если у вас остались вопросы, позвоните в банк по телефону 8 800-333-31-38.
У наследодателя есть кредитная задолженность. Как её оплатить?
До вступления в наследство
- Узнайте у нотариуса, ведущего наследственное дело, реквизиты для оплаты кредита, а также дату и сумму платежа по графику, размер просроченной задолженности или сумму для полного погашения кредита.
- Оплачивайте кредит по графику в любом офисе СберБанка в дату платежа или полностью погасите кредит досрочно в любом офисе в любую дату. Оплатить просроченную задолженность можно в любую дату.
После вступления в наследство
- Узнайте реквизиты для оплаты кредита у нотариуса, или в любом офисе банка — у вас попросят предъявить паспорт и свидетельство о праве на наследство, если не предоставляли ранее.
- Узнайте актуальную сумму задолженности в любом офисе СберБанка при предъявлении паспорта и свидетельства о праве наследования.
- Оплачивайте по графику в любом офисе СберБанка в дату платежа или полностью погасите кредит досрочно в любом офисе банка в любую дату.
В случае образования просроченной задолженности банк может принять решение о досрочном возврате задолженности в судебном порядке.
Если вы получили требование банка о досрочном возврате задолженности
Погасите задолженность или подайте заявку на урегулирование. Если у вас остались вопросы, позвоните в банк по телефону 8 800-333-31-38.