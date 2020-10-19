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Почему дома одобряют дольше, чем квартиры

Дата публикации: 19 окт 2020
Почему дома одобряют дольше, чем квартиры
Содержание

Вы подали заявку на ипотеку СберБанка и нашли жилье своей мечты, ура! Теперь вам необходимо одобрить недвижимость в банке. Это важный и ответственный этап, который зависит от того, какую именно недвижимость вы покупаете.

Если вы покупаете в ипотеку квартиру в новостройке, документы поможет подготовить застройщик, а вы сможете получить одобрение в срок от 3 минут до одного дня.

Если вы покупаете квартиру на вторичном рынке, одобрение может занять 3-5 рабочих дней. В отличие от новостройки, у такого жилья есть история, и ее важно проверить на чистоту.

Если же вы покупаете дом, тут всё немного сложнее. Заявление на кредит на покупку дома банк может рассматривать от 7 до 14 рабочих дней. Но так происходит не потому, что банк намеренно затягивает процесс. Клиент заинтересован в быстрой покупке, а банк — в том, чтобы клиент был доволен и при этом защищен от возможных рисков.

6 основных причин, по которым дома одобряют дольше

1.

Дом не может продаваться без участка земли. А значит, когда вы покупаете дом, вы фактически одобряете два объекта — а это не один, а два пакета документов, а значит в два раза больше времени. При этом все документы должны соответствовать друг другу.

2.

Проверка ограничений по земельному участку. Необходима, так как встречаются ограничения достаточно часто — например, участок расположен в охранной зоне газопровода. Ограничения могут быть указаны в ЕГРН, и тогда это не сильно влияет на срок одобрения. Если в ЕГРН они не расшифрованы, банку потребуется время на запрос уточняющих документов.

3.

Проверка привязки дома к земельному участку или наоборот. Звучит сложно, а на деле всё просто — из документов должно быть четко понятно, что именно этот дом расположен именно на этом участке. Если это не очевидно из имеющихся документов, банку нужно некоторое время и дополнительные документы, чтобы это проверить.

4.

Дополнительные строения на участке. Если они есть, банк заказывает выписку из ЕГРН и уточняет, что это за объекты. Если строение не относится к этому земельному участку или отсутствует вовсе (например, продавец уже снес его) — информацию о нем необходимо будет убрать из документов.

5.

Несоответствие площади дома или участка в документе-основании и выписке из ЕГРН. Встречается часто и требует приведения документов в единый вид. Появиться такое несоответствие может, если владелец делил или объединял участок, реконструировал здание или построил новое.

6.

Проверка отчета об оценке. Часто в отчете отсутствует информация о документе-основании или техническая документация. На дополнение отчета и запрос необходимой информации уходит время, но без нее банк не сможет оценить конструктивные особенности здания и возможные риски.

Что делать, если вы продаете дом

Если вы занимаетесь продажей сами, честно и подробно расскажите менеджеру банка обо всех особенностях вашей недвижимости — это точно поможет ускорить сделку. Если доверили процесс риелтору — проконсультируйтесь, какие документы нужно привести в порядок до сделки.

Пройдите опрос о недвижимости в личном кабинете ДомКлик и получите список необходимых документов. Когда они будут готовы, загрузите их в личный кабинет ДомКлик — приходить в банк не нужно. Помните, что банк начнёт рассмотрение недвижимости только после того, как получит полный комплект документов. 

С пониманием отнеситесь к требованиям банка или запросу дополнительных документов — даже если вы решите продать дом другому клиенту, без ипотеки, документы на дом и участок всё равно потребуется привести в порядок. 

Что делать, если вы покупаете дом

Пригласите в сделку на ДомКлик продавца или его представителя. На этапе выбора дома не стесняйтесь задавать любые вопросы. Учитывайте, что даже если все документы в порядке, проверка все равно занимает несколько дней. Помните о том, что проверка до покупки защитит вас от проблем при возможной дальнейшей продаже дома, а также от споров и притязаний соседей.

Важно! При соблюдении определенных условий можно взять кредит на покупку частного дома по программе господдержки. Они действуют по всей стране и позволяют получить льготные процентные ставки по ипотеке для многодетных семей или на приобретение жилья в сельской местности. Условия программ зависят от региона, а размер ставки — от размера первоначального взноса, страхования заемщика и объекта, наличия зарплатного проекта и других условий.

Загородная недвижимость: строительство и покупка
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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