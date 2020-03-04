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Ипотека
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Одобрят ипотеку или нет: причины отказа, и как их избежать

Дата публикации: 04 мар 2020
Одобрят ипотеку или нет: причины отказа, и как их избежать
Содержание

Решение об одобрении или отказе в ипотечном кредите — это всегда очень индивидуальная процедура, которой предшествует множество этапов.

Отказ в ипотеке не объясняется. Но, как правило, у банка есть несколько основных требований. В большинстве случаев они и влияют на финальное решение. Выясняем, что нужно сделать, чтобы чаша весов наверняка склонилась в вашу сторону.

Проверьте свою кредитную историю

Кредитная история — это полное досье заемщика по всем кредитам и займам, которые у него когда-либо были и есть. В ней указаны все нюансы: когда и где он брал кредит, на какую сумму, платил исправно или допускал просрочки.

После подачи заявки банки тщательно анализируют кредитную историю потенциального заемщика. И если в ней будут выявлены просрочки, уклонения от платежей или судебные разбирательства по ним — это может стать причиной для отказа в ипотеке.

Чтобы проверить свою кредитную историю, сначала вам необходимо узнать, в каком кредитном бюро она хранится. Получить эту информацию можно через портал Госуслуг.

Получить саму кредитную историю можно по паспорту в офисах БКИ или онлайн через сайты банков или организаций. Два раза в год это можно сделать бесплатно.

Полную кредитную историю можно получить через Сбербанк Онлайн. Услуга будет стоить 580 рублей.

Важно! В интернете много предложений улучшить вашу кредитную историю за деньги. Запомните: это невозможно. И доверять услугам таких посредников нельзя — станет только хуже.

Подробно о том, как повлиять на свою кредитную историю, читайте в статье «Как улучшить кредитную историю»

Убедитесь, что нет штрафов и долгов

Возможно, у вас есть давно забытый штраф ГИБДД на незначительную сумму, непогашенные алименты или долг по коммуналке. Он как раз и заставит банк усомниться в вашей благонадежности. Все эти вопросы надо закрыть до, а не после подачи заявки.

Перед подачей заявки необходимо проверить

Действительность паспортаи других предоставленных вами документов

Просрочки по имеющимся кредитам или кредитным картам

Задолженности по уплате штрафов или налогов

Наличие исполнительных производств в отношении вас

Сведения о банкротстве

Открытые судебные разбирательства

Оцените свой ежемесячный доход

Два главных вопроса к вашему доходу у банка: насколько он стабилен, и хватит ли его для ежемесячных выплат по ипотечному кредиту. Ведь помимо оплаты кредита, вам необходимы средства на питание, оплату ЖКХ, содержание неработающих членов семьи, налоги и т.д.

Например, если у потенциального заемщика зарплата 50 тысяч рублей, а сумма ежемесячного платежа составляет 41 тысячу рублей, банк в ипотеке откажет, потому что сумма в остатке не дотягивает даже до прожиточного минимума.

Быстро рассчитать платеж по ипотеке можно на калькуляторе ДомКлик

Также есть вариант пересмотреть параметры кредита: посмотреть жилье подешевле, уменьшить запрашиваемую сумму, увеличить размер первоначального взноса или срок самой ипотеки — чем больше срок, тем меньше размер ежемесячного платежа.

Если вы опасаетесь, что ваш ежемесячный доход не устроит банк, привлеките к вопросу созаемщиков — их доходы тоже будут учитываться при вынесении решения.

Все, по вопросу созаемщиков, читайте в нашей статье «Созаемщики по ипотеке: кто может быть и зачем они нужны?»

Если у вас есть дополнительные источники дохода — не скрывайте их. Это повысит ваши шансы на успех, ведь банк будет знать, что средств для погашения ипотечного кредита у вас больше, следовательно, и ваша надежность, как заемщика — выше. Это может быть незафиксированная, но стабильная подработка, денежные дотации от родственников, проценты по банковским вкладам и т.д.

Снизьте кредитную нагрузку

Даже если у потенциального заемщика высокий, стабильный доход и нет неприятностей с кредитной историей, но много других кредитов, банк может отказать в ипотеке. Принимая решение, банк оценивает ваше общее финансовое положение, и большая кредитная нагрузка — это риск того, что на платежи по ипотеке у вас просто не будет оставаться денег.

Постарайтесь примерно за месяц перед подачей заявки на ипотеку погасить действующие кредиты, закройте кредитные карты.

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Карина Камалова
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