Одобрят ипотеку или нет: причины отказа, и как их избежать
Решение об одобрении или отказе в ипотечном кредите — это всегда очень индивидуальная процедура, которой предшествует множество этапов.
Отказ в ипотеке не объясняется. Но, как правило, у банка есть несколько основных требований. В большинстве случаев они и влияют на финальное решение. Выясняем, что нужно сделать, чтобы чаша весов наверняка склонилась в вашу сторону.
Проверьте свою кредитную историю
Кредитная история — это полное досье заемщика по всем кредитам и займам, которые у него когда-либо были и есть. В ней указаны все нюансы: когда и где он брал кредит, на какую сумму, платил исправно или допускал просрочки.
После подачи заявки банки тщательно анализируют кредитную историю потенциального заемщика. И если в ней будут выявлены просрочки, уклонения от платежей или судебные разбирательства по ним — это может стать причиной для отказа в ипотеке.
Чтобы проверить свою кредитную историю, сначала вам необходимо узнать, в каком кредитном бюро она хранится. Получить эту информацию можно через портал Госуслуг.
Получить саму кредитную историю можно по паспорту в офисах БКИ или онлайн через сайты банков или организаций. Два раза в год это можно сделать бесплатно.
Полную кредитную историю можно получить через Сбербанк Онлайн. Услуга будет стоить 580 рублей.
Важно! В интернете много предложений улучшить вашу кредитную историю за деньги. Запомните: это невозможно. И доверять услугам таких посредников нельзя — станет только хуже.
Подробно о том, как повлиять на свою кредитную историю, читайте в статье «Как улучшить кредитную историю»
Убедитесь, что нет штрафов и долгов
Возможно, у вас есть давно забытый штраф ГИБДД на незначительную сумму, непогашенные алименты или долг по коммуналке. Он как раз и заставит банк усомниться в вашей благонадежности. Все эти вопросы надо закрыть до, а не после подачи заявки.
Перед подачей заявки необходимо проверить
Действительность паспортаи других предоставленных вами документов
Просрочки по имеющимся кредитам или кредитным картам
Задолженности по уплате штрафов или налогов
Наличие исполнительных производств в отношении вас
Сведения о банкротстве
Открытые судебные разбирательства
Оцените свой ежемесячный доход
Два главных вопроса к вашему доходу у банка: насколько он стабилен, и хватит ли его для ежемесячных выплат по ипотечному кредиту. Ведь помимо оплаты кредита, вам необходимы средства на питание, оплату ЖКХ, содержание неработающих членов семьи, налоги и т.д.
Например, если у потенциального заемщика зарплата 50 тысяч рублей, а сумма ежемесячного платежа составляет 41 тысячу рублей, банк в ипотеке откажет, потому что сумма в остатке не дотягивает даже до прожиточного минимума.
Быстро рассчитать платеж по ипотеке можно на калькуляторе ДомКлик
Также есть вариант пересмотреть параметры кредита: посмотреть жилье подешевле, уменьшить запрашиваемую сумму, увеличить размер первоначального взноса или срок самой ипотеки — чем больше срок, тем меньше размер ежемесячного платежа.
Если вы опасаетесь, что ваш ежемесячный доход не устроит банк, привлеките к вопросу созаемщиков — их доходы тоже будут учитываться при вынесении решения.
Все, по вопросу созаемщиков, читайте в нашей статье «Созаемщики по ипотеке: кто может быть и зачем они нужны?»
Если у вас есть дополнительные источники дохода — не скрывайте их. Это повысит ваши шансы на успех, ведь банк будет знать, что средств для погашения ипотечного кредита у вас больше, следовательно, и ваша надежность, как заемщика — выше. Это может быть незафиксированная, но стабильная подработка, денежные дотации от родственников, проценты по банковским вкладам и т.д.
Снизьте кредитную нагрузку
Даже если у потенциального заемщика высокий, стабильный доход и нет неприятностей с кредитной историей, но много других кредитов, банк может отказать в ипотеке. Принимая решение, банк оценивает ваше общее финансовое положение, и большая кредитная нагрузка — это риск того, что на платежи по ипотеке у вас просто не будет оставаться денег.
Постарайтесь примерно за месяц перед подачей заявки на ипотеку погасить действующие кредиты, закройте кредитные карты.