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Льготная ипотека в Республике Тыва: условия и требования программы

Ипотека
01 нояб 2023
485
Льготная ипотека в Республике Тыва: условия и требования программы
Содержание

В статье расскажем об условиях льготной ипотеки в Республике Тыва в СберБанке.

Важно!

Приём заявок завершён. О возобновлении программы сообщим дополнительно.

Условия программы

Валюта кредита

Рубли РФ

Минимальная сумма кредита

300 000 рублей

Максимальная сумма кредита

6 000 000 рублей

Срок кредита

До 20 лет

Первоначальный взнос

От 15,1%

Период действия программы

Банк заключает кредитные договоры до 30 июня 2024 г. включительно

Цель кредита

Приобретение готового/строящегося жилья у юр.лица за исключением ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд)

Ограничения

Кредит не предоставляется

- на приобретение недвижимости на вторичном рынке;

- на покупку апартаментов;

- на рефинансирование действующей ипотеки.

Обеспечение по кредиту

Для готового жилья:

- залог кредитуемого объекта;

- если залог кредитуемого объекта невозможен, понадобится залог другой недвижимости или поручительство физлица.

Для строящегося жилья:

- залог прав требования на строящееся жильё;

- если залог прав требования невозможен, понадобится залог другой недвижимости или поручительство физлица.

Страхование

Страхование недвижимости — обязательно. Исключение — земельный участок.

Страхование жизни и здоровья — по желанию

Требования к заёмщикам

  • Возраст заёмщика на момент выдачи кредита — от 18 лет;
  • Возраст на момент погашения кредита — 75 лет;
  • Стаж работы — не менее 3 месяцев на текущем месте работы;
  • Гражданство — Российская Федерация;
  • Привлечение созаёмщиков — созаёмщиками могут выступать не более 3-х физических лиц, чей доход учитывается при расчёте кредита. Требования к созаёмщику аналогичны требованиям, предъявляемым к заёмщику.

❗️Супруг(а) основного заёмщика является созаёмщиком в обязательном порядке, вне зависимости от платежеспособности и возраста*.

*За исключением случаев наличия действующего брачного договора/нотариального согласия супруга(и) на заключение кредитного договора или отсутствия гражданства РФ.

Какую недвижимость можно купить

Можно приобрести готовое или строящееся жильё на первичном рынке у юридического лица ( за исключением ЗПИФ) только на территории Республики Тыва.

Скидки на ставку по ипотеке

О всех скидках, позволяющих снизить ставку по ипотеке, вы можете прочитать в статье «Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки».

О скидках, которые могут быть применены к ипотечной программе, также можно узнать на странице программы в разделе «Условия кредитования».

Документы для подачи заявки

При подтверждении доходов и трудовой занятости

Без подтверждения доходов и трудовой занятости:

  • паспорт заёмщика с отметкой о регистрации
  • второй документ, подтверждающий личность на выбор: водительское удостоверение, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти, военный билет, загранпаспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования

Документы после одобрения заявки

Часто задаваемые вопросы

— Кто может получить кредит?

Любой гражданин РФ.

— Какие плюсы у данной программы?

Приобретение недвижимости в новом доме по низкой процентной ставке.

— Какие дополнительные расходы будут при оформлении ипотеки?

В зависимости от типа недвижимости и выбранного набора услуг, при оформлении кредита потребуется оплата:

  • Отчет об оценке залогового объекта — от 2 000 рублей в зависимости от региона и оценочной компании
  • Страхование залогового объекта (на приобретаемую квартиру) — зависит от размера кредита
  • Страхование жизни и здоровья заемщика (не обязательно, но снижает ставку по кредиту) — зависит от размера кредита
  • Государственная пошлина за регистрацию сделки в Росреестре — 2 000 рублей при самостоятельной регистрации или 1 400 рублей при электронной регистрации
  • Аренда банковской ячейки (при покупке вторичного жилья за наличные) или оплата сервиса безопасных расчетов — от 2 000 рублей

Стоимость услуг приблизительная. Точную стоимость уточняйте на сайтах соответствующих сервисов.

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