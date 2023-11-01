Льготная ипотека в Республике Тыва: условия и требования программы
В статье расскажем об условиях льготной ипотеки в Республике Тыва в СберБанке.
Приём заявок завершён. О возобновлении программы сообщим дополнительно.
Условия программы
Валюта кредита
Рубли РФ
Минимальная сумма кредита
300 000 рублей
Максимальная сумма кредита
6 000 000 рублей
Срок кредита
До 20 лет
Первоначальный взнос
От 15,1%
Период действия программы
Банк заключает кредитные договоры до 30 июня 2024 г. включительно
Цель кредита
Приобретение готового/строящегося жилья у юр.лица за исключением ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд)
Ограничения
Кредит не предоставляется
- на приобретение недвижимости на вторичном рынке;
- на покупку апартаментов;
- на рефинансирование действующей ипотеки.
Обеспечение по кредиту
Для готового жилья:
- залог кредитуемого объекта;
- если залог кредитуемого объекта невозможен, понадобится залог другой недвижимости или поручительство физлица.
Для строящегося жилья:
- залог прав требования на строящееся жильё;
- если залог прав требования невозможен, понадобится залог другой недвижимости или поручительство физлица.
Страхование
Страхование недвижимости — обязательно. Исключение — земельный участок.
Страхование жизни и здоровья — по желанию
Требования к заёмщикам
- Возраст заёмщика на момент выдачи кредита — от 18 лет;
- Возраст на момент погашения кредита — 75 лет;
- Стаж работы — не менее 3 месяцев на текущем месте работы;
- Гражданство — Российская Федерация;
- Привлечение созаёмщиков — созаёмщиками могут выступать не более 3-х физических лиц, чей доход учитывается при расчёте кредита. Требования к созаёмщику аналогичны требованиям, предъявляемым к заёмщику.
❗️Супруг(а) основного заёмщика является созаёмщиком в обязательном порядке, вне зависимости от платежеспособности и возраста*.
*За исключением случаев наличия действующего брачного договора/нотариального согласия супруга(и) на заключение кредитного договора или отсутствия гражданства РФ.
Какую недвижимость можно купить
Можно приобрести готовое или строящееся жильё на первичном рынке у юридического лица ( за исключением ЗПИФ) только на территории Республики Тыва.
Скидки на ставку по ипотеке
О всех скидках, позволяющих снизить ставку по ипотеке, вы можете прочитать в статье «Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки».
О скидках, которые могут быть применены к ипотечной программе, также можно узнать на странице программы в разделе «Условия кредитования».
Документы для подачи заявки
При подтверждении доходов и трудовой занятости
- паспорт заемщика/созаемщика с отметкой о регистрации
- документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при наличии временной регистрации)
- документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика/созаемщика
Без подтверждения доходов и трудовой занятости:
- паспорт заёмщика с отметкой о регистрации
- второй документ, подтверждающий личность на выбор: водительское удостоверение, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти, военный билет, загранпаспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
Документы после одобрения заявки
- Документы по кредитуемому объекту недвижимости (могут быть предоставлены после даты принятия решения Банком о выдаче кредита);
- Документы, подтверждающие наличие первоначального взноса.
Часто задаваемые вопросы
— Кто может получить кредит?
Любой гражданин РФ.
— Какие плюсы у данной программы?
Приобретение недвижимости в новом доме по низкой процентной ставке.
— Какие дополнительные расходы будут при оформлении ипотеки?
В зависимости от типа недвижимости и выбранного набора услуг, при оформлении кредита потребуется оплата:
- Отчет об оценке залогового объекта — от 2 000 рублей в зависимости от региона и оценочной компании
- Страхование залогового объекта (на приобретаемую квартиру) — зависит от размера кредита
- Страхование жизни и здоровья заемщика (не обязательно, но снижает ставку по кредиту) — зависит от размера кредита
- Государственная пошлина за регистрацию сделки в Росреестре — 2 000 рублей при самостоятельной регистрации или 1 400 рублей при электронной регистрации
- Аренда банковской ячейки (при покупке вторичного жилья за наличные) или оплата сервиса безопасных расчетов — от 2 000 рублей
Стоимость услуг приблизительная. Точную стоимость уточняйте на сайтах соответствующих сервисов.