Кто платит по ипотеке в случае смерти заемщика
После смерти заёмщика действие кредитного договора не прекращается и проценты по кредиту продолжают начисляться. В статье разберёмся, кто будет платить по ипотеке.
Может быть четыре возможных плательщика:
- наследники;
- созаёмщик или поручитель;
- страховая компания;
- сам банк.
Рассмотрим каждый подробнее.
Поручители и созаёмщики
Если основной заёмщик умер, но второй ответственной стороной по договору выступает созаёмщик или поручитель, то вся ответственность ляжет на него. Отказаться от своих обязанностей не получится.
Важно понимать, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий кредитного договора, банк имеет право обратиться в суд. Если будет принято решение в пользу банка, то помимо предмета залога банку может перейти и собственное имущество поручителя/созаёмщика. Главной задачей кредитной организации является возврат выданных заёмных средств. Способ решения проблемы не важен.
Наследники
Такой вариант возможен, если у заёмщика не было завещания и поручителей/созаёмщиков по договору. Порядок наследования имущества и обязательств человека регулируется ГК РФ.
После смерти наследники обязаны выплачивать ипотеку по действующему графику платежей, в котором указана дата предстоящей оплаты и минимальная сумма. Если в наследство вступили несколько человек, то платёж распределяется между ними в соответствии с причитающимися долями.
В случае, если квартира не нужна, и соответственно, наследник не желает отвечать по долгам завещателя, законом разрешается оформить нотариальный отказ от наследства. После предоставления такого документа в банк все претензии к наследнику будут сняты.
Страховая компания
Если страховая компания признаёт свои обязательства по выплате страховой премии, то она будет обязана в обозначенный банком срок погасить оставшуюся задолженность по кредиту. Для этого запрашивается требуемая сумма, и по указанным реквизитам деньги переводятся на ссудный счет погибшего заёмщика. Кредит закрывается.
Недвижимость после снятия с неё обременения остаётся в собственности наследников или, в случае их отсутствия, переходит государству.
Банк
Бывают ситуации, когда у заёмщика не было ни поручителей, ни созаёмщиков, ни наследников (или они написали официальный отказ), а страховая компания отказывается выплачивать премию по суду. В этом случае банк забирает себе залоговое жилье, которое в кратчайший срок реализуется на рынке путем организации торгов. Деньги, полученные от продажи, направляются на погашения основного долга по займу.
Можно ли избежать ответственности
Наследники освобождаются от уплаты кредитных долгов наследодателя в случае отказа от наследства. Стоит учитывать, что нельзя принять наследство или отказаться от него частично. То есть, если наследники вступили во владение имуществом, это значит, что они приняли наследство полностью. Отказаться от наследства можно в течение 6 месяцев с момента его открытия. Обычно отказ происходит, когда сумма долга превышает наследственную массу.
Наследники несут ответственность по кредиту в размере наследственной массы, которая оценивается по рыночной цене на момент открытия наследства. Взыскать с них большую сумму, чем они получили, банк не может.