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Ипотека
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Кому помогут ипотечные каникулы

Дата публикации: 01 мар 2019
Кому помогут ипотечные каникулы

Законопроект об ипотечных каникулах направлен на поддержку граждан, которые оказались в сложной финансовой ситуации из-за снижения зарплаты, потери работы, смерти родственника, который принимал участие в выплате ипотеки, а также из-за временной нетрудоспособности или инвалидности I или II групп.

Заемщик сможет обратиться в банк для уменьшения или приостановки выплаты ипотечного кредита на срок до 6 месяцев. Сделать это можно только 1 раз за весь срок кредитования.

После завершения каникул клиент продолжит выплачивать кредит в привычном режиме по графику платежей, а срок ипотеки будет продлен.  

Ипотечные каникулы в Сбербанке 

Ранее в Сбербанке уже была запущена программа, аналогичная ипотечным каникулам. В рамках реструктуризации Сбербанк пересматривает условия кредитования и снижает платежи для своих заемщиков при наступлении следующих обстоятельств:

  • Сотрудника сократили или предприятие закрылось  

Уважительными причинами не считаются увольнение по собственному желанию или за нарушения трудовой дисциплины.

  • Сильно снизили зарплату — до 30% от ежемесячного дохода 
  • Серьёзно заболели родные, на лечение требуется крупная сумма
  • Чрезвычайное происшествие: пожар, затопление, крупная кража, угон, авария и тому подобное

В случае с ипотечной недвижимостью страховая компания компенсирует урон по обязательному полису страхования залога.  

  • Рождение ребенка 

Если кредит оформлялся по программе «Молодая семья», банк может прибавить к сроку ипотеки до 3 лет. 

Что делать при возникновении финансовых затруднений?

Если вы понимаете, что вы не сможете внести платеж по ипотеке, обязательно предупредите банк. Звонить надо сразу или хотя бы в течение недели после дня просрочки, чтобы банк не начал начислять штрафы.

Менеджер банка расскажет, какие документы нужно предоставить в банк для подтверждения обстоятельств, по которым предоставляется отсрочка платежей по ипотеке.

Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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