Кому помогут ипотечные каникулы
Законопроект об ипотечных каникулах направлен на поддержку граждан, которые оказались в сложной финансовой ситуации из-за снижения зарплаты, потери работы, смерти родственника, который принимал участие в выплате ипотеки, а также из-за временной нетрудоспособности или инвалидности I или II групп.
Заемщик сможет обратиться в банк для уменьшения или приостановки выплаты ипотечного кредита на срок до 6 месяцев. Сделать это можно только 1 раз за весь срок кредитования.
После завершения каникул клиент продолжит выплачивать кредит в привычном режиме по графику платежей, а срок ипотеки будет продлен.
Ипотечные каникулы в Сбербанке
Ранее в Сбербанке уже была запущена программа, аналогичная ипотечным каникулам. В рамках реструктуризации Сбербанк пересматривает условия кредитования и снижает платежи для своих заемщиков при наступлении следующих обстоятельств:
- Сотрудника сократили или предприятие закрылось
Уважительными причинами не считаются увольнение по собственному желанию или за нарушения трудовой дисциплины.
- Сильно снизили зарплату — до 30% от ежемесячного дохода
- Серьёзно заболели родные, на лечение требуется крупная сумма
- Чрезвычайное происшествие: пожар, затопление, крупная кража, угон, авария и тому подобное
В случае с ипотечной недвижимостью страховая компания компенсирует урон по обязательному полису страхования залога.
- Рождение ребенка
Если кредит оформлялся по программе «Молодая семья», банк может прибавить к сроку ипотеки до 3 лет.
Что делать при возникновении финансовых затруднений?
Если вы понимаете, что вы не сможете внести платеж по ипотеке, обязательно предупредите банк. Звонить надо сразу или хотя бы в течение недели после дня просрочки, чтобы банк не начал начислять штрафы.
Менеджер банка расскажет, какие документы нужно предоставить в банк для подтверждения обстоятельств, по которым предоставляется отсрочка платежей по ипотеке.