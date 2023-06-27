Каждую десятую ипотеку в Сбере берут молодые люди — аналитика Домклик
27 июня в России отмечается День молодежи. В преддверии праздника аналитический центр Домклик изучил особенности ипотеки для молодых людей в возрасте до 25 лет. Аналитики рассмотрели распределение по регионам, типам недвижимости и льготным программам. Также эксперты проанализировали соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и среднего дохода у разных возрастных групп и позитивно оценили состоятельность молодых заемщиков.
Методология: как и что считали аналитики
В исследовании рассматривались жилищные кредиты, выданные Сбербанком молодым людям в возрасте от 18 до 25 лет в 2023 году. Аналитики Домклик изучили географию заемщиков (топ-10 регионов с наибольшим количеством сделок), а также структуру ипотеки по типам недвижимости и льготным программам. Выводы по ипотеке, полученной молодежью, были сопоставлены с предпочтениями россиян на рынке жилищного кредитования в целом.
Также эксперты сравнили соотношение медианного ежемесячного платежа по ипотеке и медианного ежемесячного дохода у молодого поколения и других возрастных категорий.
В каких регионах молодежь чаще всего получала ипотечные кредиты
За неполные шесть месяцев 2023 года молодым людям было выдано примерно 46,5 тыс. кредитов, что составило 9,5% от всех сделок. Причем эти показатели уже превысили данные предыдущих лет: в первом полугодии 2021 года молодежь получила 43,2 тыс. кредитов (8,5% от всех сделок), а в 2022 году — 29,8 тыс. (8,9%).
По количеству ипотечных сделок, заключенных молодежью в 2023 году, столичные субъекты не попали в тройку лидеров: рейтинг возглавили Республика Башкортостан и Свердловская область (по 2,2 тыс. сделок), а также Тюменская область (2,1 тыс.). Московская область разместилась на четвертом месте, а Москва и Санкт-Петербург — на шестом и седьмом соответственно.
Отметим, что региональное распределение ипотеки, выданной молодым людям, отличается от географии заемщиков на рынке жилищного кредитования в целом. По данным Домклик, в 2023 году Московская область и Москва занимают первые две строчки рейтинга.
Какую недвижимость выбирает молодежь
По данным за 2023 год, молодые люди предпочитают готовое жилье новостройкам и загородной недвижимости. Причем его доля в структуре сделок, заключенных молодежью (74,2%), превышает показатель на всем рынке ипотечного кредитования (68,9%). По мнению аналитиков Домклик, молодежь предпочитает вторичную недвижимость, поскольку не нужно долго ждать ввода жилья в эксплуатацию и тратить время на ремонт.
Сравнение первого полугодия 2023 года с аналогичным периодом 2021 года показало следующие особенности спроса:
Несмотря на явное преобладание вторичного жилья в общей структуре выдач, интерес к строящемуся жилью растет: за два года прирост по количеству сделок составил 20,3%.
Более существенный рост спроса на ИЖС по сравнению с данными по всем заемщикам. За два года количество сделок на рынке индивидуального строительства, заключенных молодежью, выросло в 11,4 раза, а по РФ — в 8,4 раза.
Какие льготные программы предпочитает молодежь
В неполные шесть месяцев 2023 года доля льготных программ от ипотеки, выданной молодежи, уже достигла 31,8%. При этом показатель остается несколько ниже доли льготных кредитов на рынке жилищного кредитования в целом (35,3%).
Господдержка и Семейная ипотека также имеют разный вес в выдачах молодежи и всему российскому населению. Если в среднем доли Госпрограммы и Семейной ипотеки в общероссийской структуре кредитов примерно равны (по 16%), то в выдачах молодым людям отмечается явное преобладание Господдержки (20,6%), тогда как Семейная ипотека занимает 8%.
Аналитики Домклик полагают, что это связано с незначительным процентом молодежи, вступившей в брак и имеющей детей, по сравнению с другими возрастными категориями.
В то же время IT- и Дальневосточная ипотека занимают примерно равные доли как в структуре сделок, заключенных молодежью, так и на рынке жилищного кредитования в целом (1-2%).
Молодежь и другие возрастные категории: равные возможности
«Еще в молодом возрасте заемщики вполне способны выплачивать жилищный кредит за счет части собственных средств: в крупнейших субъектах РФ средний доход молодых людей превышает ежемесячный платеж примерно в 2-2,5 раза. По платежеспособности молодежь несильно уступает наиболее состоятельной группе заемщиков (31-40 лет), где ежемесячный платеж составляет приблизительно треть от среднего дохода», — комментируют результаты исследования аналитики Домклик.
В среднем по России примерно 41,4% дохода молодежи уходит на покрытие ежемесячного платежа по ипотеке. Стоит отметить, что в столичных регионах параметр варьируется. Если в Москве показатель превышает общероссийский (42,3%), то в Санкт-Петербурге, наоборот, значение существенно ниже (36,9%).