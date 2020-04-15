Калькулятор ипотеки Сбербанка
Хотите взять ипотеку и заранее рассчитать ежемесячные платежи и срок кредита? Вам поможет ипотечный калькулятор. Рассказываем, что это такое и как им пользоваться.
Что такое ипотечный калькулятор
Ипотечный калькулятор Сбербанка — это онлайн-сервис, с помощью которого можно рассчитать ежемесячные платежи и срок кредита, узнать ставку по ипотеке, выбрать подходящую ипотечную программу, посмотреть и скачать примерный график платежей.
Все расчеты, созданные с помощью ипотечного калькулятора, являются предварительными. Цифры отражают реальное положение дел, но финальные условия по ипотеке будут доступны после одобрения банком объекта недвижимости.
Калькулятор доступен на сайте ДомКлик. Воспользоваться им можно с любого устройства: не важно, компьютер это или смартфон. Калькулятор ипотеки — бесплатный сервис и создан для того, чтобы любой желающий мог заранее ознакомиться с примерными условиями ипотечного кредита.
Как пользоваться калькулятором ипотеки
Пользоваться калькулятором ипотеки очень просто. Для начала укажите цель кредита, выбрав одну из 11 программ, по которой можно получить ипотеку (список открывается автоматически). Узнать подробности по каждой программе можно на ДомКлик.
Далее укажите регион получения кредита (только для программы «Покупка квартиры в новостройке»), стоимость недвижимости, размер первоначального взноса и срок кредита.
Как снизить ставку по ипотеке
В нижней части калькулятора ипотеки есть пункты, которые помогут вам снизить ставку по ипотеке. Например, при страховании жизни ставка будет меньше на 1%.
Читайте также «Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки»
Если у вас есть зарплатная карта Сбербанка — ставка по ипотеке тоже снижается.
Как выбрать срок ипотеки
Правило очень простое. Меньше срок — меньше переплата, однако больше размер ежемесячного платежа. С увеличением срока растет и общая переплата, зато платеж будет ниже.
Найдите баланс. Попробуйте оттолкнуться от суммы ежемесячного платежа. Рассчитайте ипотеку на калькуляторе ДомКлик: меняйте срок кредита до тех пор, пока ежемесячный платеж не составит приемлемую для вас сумму — ту, которую вам будет комфортно вносить каждый месяц.
Какой первоначальный взнос лучше
Честно указывайте размер собственных средств, которые вы накопили на покупку квартиры.
При подаче заявки на ипотеку, сообщите менеджеру банка, если средства для первоначального взноса планируете выручить от продажи другого объекта (например, вашей старой квартиры) и еще не нашли покупателя.
В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал.
Как подать заявку на ипотеку онлайн
Сделать предварительный расчет, выбрать недвижимость, подать заявку на ипотеку и купить недвижимость можно онлайн на Домклик. При подаче заявки вам поможет консультант. Он подскажет, какие документы необходимо загрузить, как их правильно заполнить, а также поможет отправить заявку в банк.
После того, как решение будет принято, вас будет сопровождать группа менеджеров в режиме 24/7. Менеджер поможет, если вам необходимо будет изменить срок или сумму кредита, программу кредитования, а также ответит на любой вопрос по вашей заявке.