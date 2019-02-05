Какую квартиру можно приобрести по военной ипотеке
Для поддержки военных в решении квартирного вопроса государство перечисляет дополнительные субсидии на счет военнослужащего — 280 009 рублей в год.
Эти деньги он может использовать для внесения первого взноса при оформлении ипотеки, а сам кредит военнослужащего будет выплачивать Министерство обороны в течение срока его службы.
Максимальная сумма кредита по «Военной ипотеке» Сбербанка — 3,3 млн рублей, ставка — от 10,3%. Рассчитать ипотеку на калькуляторе
По программе «Военная ипотека» можно приобрести жилье на вторичном рынке — квартиру, комнату, жилой дом с землей, таун-хаус, или квартиру в новостройке.
Поскольку выбранное военнослужащим жилье будет являться предметом залога по кредиту, оно должно соответствовать строительным, техническим, противопожарным и санитарным требованиям банка:
- Недвижимость должна иметь жилое назначение и находиться на территории Российской Федерации
- Дом не должен быть ветхим, подлежать сносу или расселению (исключение — дома, включенные в программу реновации в Москве)
- В квартире не должно быть неузаконенных перепланировок
- Недвижимость не должна находиться в залоге у другого банка, быть под арестом
- При покупке дома с землей или земельного участка, должно быть проведено межевание участка — границы земли должны быть четко обозначены в документах
- Банк не кредитует недвижимость, если будут выявлены риски утраты права собственности — подробнее о проверке юридической безопасности сделки
Важное условия — одновременно можно оформить только один ипотечный кредит, только на один объект недвижимости и только одним заемщиком.
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Если выбранная для покупки квартира окажется дороже, чем позволяют накопления, разницу в цене он оплачивает самостоятельно. Если же не все накопления были потрачены, то после выплаты кредита можно приобрести еще одно жилье в ипотеку.