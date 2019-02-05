Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

Какую квартиру можно приобрести по военной ипотеке

Ипотека
05 фев 2019
27K
Какую квартиру можно приобрести по военной ипотеке

Для поддержки военных в решении квартирного вопроса государство перечисляет дополнительные субсидии на счет военнослужащего — 280 009 рублей в год. 

Эти деньги он может использовать для внесения первого взноса при оформлении ипотеки, а сам кредит военнослужащего будет выплачивать Министерство обороны в течение срока его службы.

Максимальная сумма кредита по «Военной ипотеке» Сбербанка — 3,3 млн рублей, ставка — от 10,3%. Рассчитать ипотеку на калькуляторе

По программе «Военная ипотека» можно приобрести жилье на вторичном рынке — квартиру, комнату, жилой дом с землей, таун-хаус, или квартиру в новостройке.

Поскольку выбранное военнослужащим жилье будет являться предметом залога по кредиту, оно должно соответствовать строительным, техническим, противопожарным и санитарным требованиям банка:

  • Недвижимость должна иметь жилое назначение и находиться на территории Российской Федерации
  • Дом не должен быть ветхим, подлежать сносу или расселению (исключение — дома, включенные в программу реновации в Москве)  
  • В квартире не должно быть неузаконенных перепланировок
  • Недвижимость не должна находиться в залоге у другого банка, быть под арестом
  • При покупке дома с землей или земельного участка, должно быть проведено межевание участка — границы земли должны быть четко обозначены в документах
  • Банк не кредитует недвижимость, если будут выявлены риски утраты права собственности — подробнее о проверке юридической безопасности сделки  

Важное условия — одновременно можно оформить только один ипотечный кредит, только на один объект недвижимости и только одним заемщиком. 

Читайте также: Как получить военную ипотеку

Если выбранная для покупки квартира окажется дороже, чем позволяют накопления, разницу в цене он оплачивает самостоятельно. Если же не все накопления были потрачены, то после выплаты кредита можно приобрести еще одно жилье в ипотеку.

Рекомендуем

Перепланировка квартиры: что можно, а что нельзя

Как провести осмотр квартиры перед покупкой

Чем владельцы квартир докажут свои права на недвижимость

Инструкция
Военная
Актуальное
Что такое предварительное одобрение ипотеки
31 окт 2024
33K
Где берут траншевую ипотеку Сбера: топ-ЖК этой осени
30 окт 2024
1K
Кредит под залог недвижимости в СберБанке: как получить до 20 млн рублей на любые цели
29 окт 2024
51K
Как купить квартиру на вторичном рынке в ипотеку
25 окт 2024
81K
Письмо

Рассылка Журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал