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Как удалить личный кабинет Домклик

Ипотека
01 дек 2023
487
Как удалить личный кабинет Домклик
Содержание

В статье расскажем, как удалить личный кабинет Домклик в двух случаях: когда остался доступ к привязанному номеру телефона и когда доступ к номеру утерян.

Есть доступ к привязанному номеру телефона

❗️Если вы удалите личный кабинет, данные восстановить не получится.

Как удалить кабинет в веб-версии

Шаг 1. Перейдите на страницу «Личный кабинет — Настройки профиля»

Шаг 2. Внизу страницы нажмите кнопку «Удалить личный кабинет»

Шаг 3. В появившемся окне нажмите кнопку «Удалить» 

Шаг 4. На указанный в кабинете номер телефона отправится СМС с кодом подтверждения 

Шаг 5. Введите код из СМС

Готово, личный кабинет удалён.

Что делать, если появилось всплывающее окно «Удаление личного кабинета сейчас невозможно»

Первый вариант: если после нажатия на кнопку «Удалить» появляется оповещение «Удалить личный кабинет пока не получится», это означает, что в кабинете есть активная сделка — удалить кабинет не получится.

Второй вариант: если после нажатия на кнопку «Удалить» появляется оповещение «Чтобы удалить личный кабинет, обратитесь в поддержку», это означает, что имеется услуга в активном статусе, запрещающая удалять личный кабинет. 

Третий вариант (для сотрудников): если после нажатия на кнопку «Удалить» появляется оповещение, что «Удаление личного кабинета сейчас невозможно», это означает, что имеется роль, запрещающая удалять личный кабинет. 

Как удалить кабинет в приложении

Шаг 1. Перейдите на вкладку «Кабинет» и нажмите на свое имя в левом верхнем углу

Шаг 2. Нажмите на кнопку «Удалить личный кабинет» внизу экрана, дальше кнопку «Удалить» во всплывающем окне

Шаг 3. На указанный в кабинете номер придёт СМС с кодом подтверждения. Введите код в поле.

Готово, личный кабинет удалён.

Что делать, если появилось всплывающее окно «Удаление личного кабинета сейчас невозможно»

Первый вариант: если после нажатия на кнопку «Удалить» появляется оповещение «Удалить личный кабинет пока не получится», это означает, что в кабинете есть активная сделка — удалить кабинет не получится.

Второй вариант: если после нажатия на кнопку «Удалить» появляется оповещение «Удалить личный кабинет не получится», это означает, что имеется услуга в активном статусе, запрещающая удалять личный кабинет.

Третий вариант (для сотрудников): если после нажатия на кнопку «Удалить» появляется оповещение, что «Чтобы удалить личный кабинет, обратитесь в поддержку», это означает, что имеется роль, запрещающая удалять личный кабинет.

Нет доступа к привязанному номеру телефона

Если у вас нет доступа к номеру телефона, который привязан к личному кабинету, для начала измените номер телефона на новый, а затем удалите личный кабинет по инструкции выше.

О том, как изменить номер телефона в личном кабинете рассказываем в статье «Как изменить номер телефона в личном кабинете Домклик».

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