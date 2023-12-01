Как удалить личный кабинет Домклик
В статье расскажем, как удалить личный кабинет Домклик в двух случаях: когда остался доступ к привязанному номеру телефона и когда доступ к номеру утерян.
Есть доступ к привязанному номеру телефона
❗️Если вы удалите личный кабинет, данные восстановить не получится.
Как удалить кабинет в веб-версии
Шаг 1. Перейдите на страницу «Личный кабинет — Настройки профиля»
Шаг 2. Внизу страницы нажмите кнопку «Удалить личный кабинет»
Шаг 3. В появившемся окне нажмите кнопку «Удалить»
Шаг 4. На указанный в кабинете номер телефона отправится СМС с кодом подтверждения
Шаг 5. Введите код из СМС
Готово, личный кабинет удалён.
Что делать, если появилось всплывающее окно «Удаление личного кабинета сейчас невозможно»
Первый вариант: если после нажатия на кнопку «Удалить» появляется оповещение «Удалить личный кабинет пока не получится», это означает, что в кабинете есть активная сделка — удалить кабинет не получится.
Второй вариант: если после нажатия на кнопку «Удалить» появляется оповещение «Чтобы удалить личный кабинет, обратитесь в поддержку», это означает, что имеется услуга в активном статусе, запрещающая удалять личный кабинет.
Третий вариант (для сотрудников): если после нажатия на кнопку «Удалить» появляется оповещение, что «Удаление личного кабинета сейчас невозможно», это означает, что имеется роль, запрещающая удалять личный кабинет.
Как удалить кабинет в приложении
Шаг 1. Перейдите на вкладку «Кабинет» и нажмите на свое имя в левом верхнем углу
Шаг 2. Нажмите на кнопку «Удалить личный кабинет» внизу экрана, дальше кнопку «Удалить» во всплывающем окне
Шаг 3. На указанный в кабинете номер придёт СМС с кодом подтверждения. Введите код в поле.
Готово, личный кабинет удалён.
Что делать, если появилось всплывающее окно «Удаление личного кабинета сейчас невозможно»
Первый вариант: если после нажатия на кнопку «Удалить» появляется оповещение «Удалить личный кабинет пока не получится», это означает, что в кабинете есть активная сделка — удалить кабинет не получится.
Второй вариант: если после нажатия на кнопку «Удалить» появляется оповещение «Удалить личный кабинет не получится», это означает, что имеется услуга в активном статусе, запрещающая удалять личный кабинет.
Третий вариант (для сотрудников): если после нажатия на кнопку «Удалить» появляется оповещение, что «Чтобы удалить личный кабинет, обратитесь в поддержку», это означает, что имеется роль, запрещающая удалять личный кабинет.
Нет доступа к привязанному номеру телефона
Если у вас нет доступа к номеру телефона, который привязан к личному кабинету, для начала измените номер телефона на новый, а затем удалите личный кабинет по инструкции выше.
О том, как изменить номер телефона в личном кабинете рассказываем в статье «Как изменить номер телефона в личном кабинете Домклик».