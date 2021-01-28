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Ипотека
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Как составить строительную смету и пояснительную записку для оформления ипотеки

Дата публикации: 28 янв 2021
Как составить строительную смету и пояснительную записку для оформления ипотеки
Содержание

Если вы оформляете ипотеку СберБанка на строительство дома, вам обязательно потребуется заявление о стоимости строительства. Договор подряда предоставляется в зависимости от выбранного способа строительства дома, а также требований выбранной ипотечной программы. Рассказываем, что это за документы и как их подготовить для банка.

Для того, чтобы оформить ипотеку на строительство дома, вам потребуется:

  1. Определиться с участком, где вы будете строить дом — он должен быть частично или полностью в вашей собственности (основного заемщика)
  2. Определиться, кто будет строить дом — вы сами или подрядная организация
  3. Предоставить в банк документы о праве собственности на земельный участок и документы на строительство дома — смету, пояснительную записку и разрешение на строительство из администрации вашего города

Строительная смета от подрядчика

Если вы строите дом не сами, а с привлечением подрядчика, смету скорее всего составит тоже он. Просто сообщите подрядчику, что оформляете ипотеку на строительство. Как правило, компании, которые давно на рынке, уже сталкивались с ипотекой и знают, как составить смету в этом случае. Вам же останется внимательно ее проверить.

Если же вы хотите, чтобы смета наверняка отвечала всем требованиям банка для оформления ипотеки, отправьте подрядчику рекомендуемую форму сметы и пояснительной записки. А когда подрядчик ее заполнит — загрузите ее вместе с остальными необходимыми документами на ДомКлик.

Важно! Банк примет любую корректно составленную строительную смету. Однако смета, составленная по форме банка, ускорит рассмотрение документов для одобрения недвижимости.

Как составить смету на строительство для банка

Нарисуйте таблицу. В левой колонке расположите этапы строительства для каждого конструктивного элемента в отдельности: фундамента, «коробки», инженерного оборудования и отделки. А в остальных колонках укажите основные данные.

✅ Наименование работ

✅ Перечень материалов

✅ Единица измерения: например, квадратные метры или штуки✅ Цена за единицу в рублях✅ Объем работ✅ Количество материалов✅ Стоимость в рублях

Если не чувствуете уверенности при составлении, обратитесь за помощью к профильному специалисту и используйте рекомендуемую банком форму сметы. Она поможет вам понять, как структурировать данные и верно всё рассчитать.

Как составить пояснительную записку для банка

Пояснительная записка к смете отражает подробную информацию о вашей будущей недвижимости в целом, а не по отдельным работам и материалам.

✅ Вид недвижимости

✅ Местонахождение

✅ Общая площадь

✅ Количество этажей

✅ Тип и параметры материалов и конструкций для каждого конструктивного элемента в отдельности: фундамента, «коробки», инженерного оборудования и отделки

Если к моменту предоставления в банк документов по недвижимости, ее строительство уже велось, необходимо указать, какие именно конструктивные элементы уже готовы.

Скачать рекомендуемую форму сметы и пояснительной записки

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Ольга Маслевская
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