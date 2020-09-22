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Ипотека
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Как снизить ставку по ипотеке до 7,9% годовых в Сбербанке

Дата публикации: 22 сен 2020
Как снизить ставку по ипотеке до 7,9% годовых в Сбербанке
Содержание

Рефинансирование ипотеки в Сбербанке позволяет снизить ставку по кредитам другого банка до 7,9% годовых. Процентные ставки по новому кредиту будут ниже, а ежемесячные платежи и переплата — меньше.

Вместе с ипотекой можно рефинансировать еще 5 различных кредитов

Например, автокредит, потребительский кредит и кредитную карту, оформленные в том же банке, что и ипотека.

Если нужны дополнительные средства на личные цели, например, на ремонт или машину, можно так же предусмотреть это в сумме займа. 

В таком случае ставка по рефинансированию будет 8,4% годовых, но это отличное решение, чтобы погасить свою кредитную карту, ставка по которой более 20% годовых.

Ключевое преимущество рефинансирования нескольких кредитов в том, что выплачивать один кредит проще, чем несколько, поскольку у вас будет одна дата платежа, одна сумма и одна ставка.

Если вы уже оформили ипотеку в Сбербанке

Вы можете снизить ставку по действующей ипотеке до 5% годовых по программе господдержки для семей с детьми. Узнать подробности

Посчитайте, выгодно ли вам рефинансирование ипотеки

Мы ответили на популярные вопросы, взвесили плюсы и минусы вместе с главным аналитиком Сбербанка Михаилом Матовниковым в статье «Выгодно ли рефинансировать ипотеку».

Рассчитайте условия рефинансирования

На ДомКлик есть ипотечный калькулятор — он наглядно покажет, каким будет ежемесячный платеж и выгода от снижения ставки.

Подайте заявку

Заполните заявку онлайн и загрузите действующие кредитные договоры.

Получите решение банка

Через 2 — 4 дня вы узнаете, одобрит ли банк вашу заявку на рефинансирование ипотеки.  

Передайте документы на недвижимость в банк

После одобрения рефинансирования в течение 90 дней предоставьте документы на недвижимость и оформите отчет об оценке жилья.  

Получите кредит на рефинансирование

Вы сами выбираете удобное время для подписания договора.

На момент подписания договора у вас должны быть оформлены полисы страхования: на недвижимость обязательно, а страхование жизни и здоровья влияет на ставку. Уточните в страховой компании — возможно, по старой ипотеке вам сделают перерасчет за неиспользованное время страховки и вернут деньги. 

Погасите ипотеку в другом банке

Сбербанк переведет деньги на счет в другом банке, а вам нужно будет написать заявление на досрочное погашение ипотеки. После выплаты ипотеки получите справку о погашении старого кредита и сразу загрузите её в личный кабинет ДомКлик. 

Снимите обременение с жилья в Росреестре

Когда вы погасите «старую» ипотеку, банк отдаст вам закладную. Эту закладную нужно передать в Росреестр (или МФЦ) и подать заявление на снятие обременения с жилья. 

Зарегистрируйте ипотеку в Сбербанке 

Вам нужно зарегистрировать в Росреестре факт того, что теперь у вас ипотека в Сбербанке. И сделать это нужно как можно быстрее, потому что до регистрации ставка по новому кредиту будет на 2 процентных пункта выше, чем планировалось.

После подачи документов на регистрацию вам выдадут опись — её сфотографируйте и загрузите в личный кабинет ДомКлик. А после регистрации всех документов сфотографируйте и загрузите в личный кабинет кредитный договор или выписку из ЕГРН. 

После этого вы будете выплачивать ипотеку уже по новой ставке — сниженной. 

Если коротко, рефинансирование работает так

Банк переводит деньги на ваш счёт в другом банке, чтобы вы смогли погасить свои кредиты. Вы начинаете платить меньше по одному кредиту вместо нескольких — вносите всего один платёж каждый месяц.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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