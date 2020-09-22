Как снизить ставку по ипотеке до 7,9% годовых в Сбербанке
- Вместе с ипотекой можно рефинансировать еще 5 различных кредитов
- Посчитайте, выгодно ли вам рефинансирование ипотеки
- Рассчитайте условия рефинансирования
- Подайте заявку
- Получите решение банка
- Передайте документы на недвижимость в банк
- Получите кредит на рефинансирование
- Погасите ипотеку в другом банке
- Снимите обременение с жилья в Росреестре
- Зарегистрируйте ипотеку в Сбербанке
- Если коротко, рефинансирование работает так
Рефинансирование ипотеки в Сбербанке позволяет снизить ставку по кредитам другого банка до 7,9% годовых. Процентные ставки по новому кредиту будут ниже, а ежемесячные платежи и переплата — меньше.
Вместе с ипотекой можно рефинансировать еще 5 различных кредитов
Например, автокредит, потребительский кредит и кредитную карту, оформленные в том же банке, что и ипотека.
Если нужны дополнительные средства на личные цели, например, на ремонт или машину, можно так же предусмотреть это в сумме займа.
В таком случае ставка по рефинансированию будет 8,4% годовых, но это отличное решение, чтобы погасить свою кредитную карту, ставка по которой более 20% годовых.
Ключевое преимущество рефинансирования нескольких кредитов в том, что выплачивать один кредит проще, чем несколько, поскольку у вас будет одна дата платежа, одна сумма и одна ставка.
Если вы уже оформили ипотеку в Сбербанке
Вы можете снизить ставку по действующей ипотеке до 5% годовых по программе господдержки для семей с детьми. Узнать подробности
Посчитайте, выгодно ли вам рефинансирование ипотеки
Мы ответили на популярные вопросы, взвесили плюсы и минусы вместе с главным аналитиком Сбербанка Михаилом Матовниковым в статье «Выгодно ли рефинансировать ипотеку».
Рассчитайте условия рефинансирования
На ДомКлик есть ипотечный калькулятор — он наглядно покажет, каким будет ежемесячный платеж и выгода от снижения ставки.
Подайте заявку
Заполните заявку онлайн и загрузите действующие кредитные договоры.
Получите решение банка
Через 2 — 4 дня вы узнаете, одобрит ли банк вашу заявку на рефинансирование ипотеки.
Передайте документы на недвижимость в банк
После одобрения рефинансирования в течение 90 дней предоставьте документы на недвижимость и оформите отчет об оценке жилья.
Получите кредит на рефинансирование
Вы сами выбираете удобное время для подписания договора.
На момент подписания договора у вас должны быть оформлены полисы страхования: на недвижимость обязательно, а страхование жизни и здоровья влияет на ставку. Уточните в страховой компании — возможно, по старой ипотеке вам сделают перерасчет за неиспользованное время страховки и вернут деньги.
Погасите ипотеку в другом банке
Сбербанк переведет деньги на счет в другом банке, а вам нужно будет написать заявление на досрочное погашение ипотеки. После выплаты ипотеки получите справку о погашении старого кредита и сразу загрузите её в личный кабинет ДомКлик.
Снимите обременение с жилья в Росреестре
Когда вы погасите «старую» ипотеку, банк отдаст вам закладную. Эту закладную нужно передать в Росреестр (или МФЦ) и подать заявление на снятие обременения с жилья.
Зарегистрируйте ипотеку в Сбербанке
Вам нужно зарегистрировать в Росреестре факт того, что теперь у вас ипотека в Сбербанке. И сделать это нужно как можно быстрее, потому что до регистрации ставка по новому кредиту будет на 2 процентных пункта выше, чем планировалось.
После подачи документов на регистрацию вам выдадут опись — её сфотографируйте и загрузите в личный кабинет ДомКлик. А после регистрации всех документов сфотографируйте и загрузите в личный кабинет кредитный договор или выписку из ЕГРН.
После этого вы будете выплачивать ипотеку уже по новой ставке — сниженной.
Если коротко, рефинансирование работает так
Банк переводит деньги на ваш счёт в другом банке, чтобы вы смогли погасить свои кредиты. Вы начинаете платить меньше по одному кредиту вместо нескольких — вносите всего один платёж каждый месяц.