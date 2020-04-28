Как Сбербанк обеспечивает безопасность клиентов на сделках
Комфорт, удобство и безопасность клиентов всегда были приоритетами банка. Теперь же вместе с ними на первый план выходит забота о здоровье. Рассказываем, как проходят сделки с недвижимостью, и что мы делаем, чтобы наши клиенты были защищены.
Покупка квартиры на первичном рынке
Оформление ипотечного кредита, консультации и подготовка к сделке всегда проходят онлайн в личном кабинете ДомКлик. Но для подписания документов требуется личное участие клиента — это вопрос безопасности, и пренебрегать им нельзя.
Мы понимаем, как волнительно может быть лишний раз покидать дом в нынешних условиях. Банк решил эту проблему, организовав выезд сотрудника банка к клиенту для подписания кредитной документации, отправки документов на регистрацию сделки в электронном виде и безналичного расчета за недвижимость.
Вы можете быть спокойны: все меры безопасности будут соблюдены, а сотрудник будет обеспечен средствами индивидуальной защиты — медицинской маской и перчатками.
Условия проведения сделки
- Вы покупаете квартиру на первичном рынке у застройщика
- Вы используете услуги «Электронная регистрация» и «Сервис безопасных расчетов»
- Вы можете обеспечить безналичный перевод своих средств для расчетов за недвижимость. Удобнее всего это будет сделать в Сбербанк Онлайн
Рассчитать ипотеку, подать заявку и получить решение вы сможете онлайн, на ДомКлик. Далее вам необходимо будет выбрать объект для покупки. Менеджер банка обсудит с вами все нюансы сделки в личном кабинете на ДомКлик и отправит документы на ознакомление.
Когда сделка будет окончательно согласована, менеджер предложит доступные для сделки даты, и вы сможете выбрать удобное для себя время.
Важно! После согласования сделки вы получите в чате персональные данные сотрудника, который к вам приедет. С собой у него будет паспорт, и вы легко сможете убедиться в том, что перед вами именно тот человек, которого вы ждете.
Далее сотрудник удостоверится в вашей в личности. Вы совместно с ним подпишите необходимые для последующей отправки на регистрацию сделки документы. Весь остальной процесс проходит онлайн — вам не нужно посещать МФЦ, Росреестр или отделение банка.
Все зарегистрированные документы вы получите на почту, также они будут доступны в личном кабинете ДомКлик.
Покупка квартиры на вторичном рынке
Для таких сделок услуга пока не доступна. Но даже если вы не можете получить ипотеку с доставкой на дом, не стоит волноваться.
Для покупки квартиры на вторичном рынке вы также можете использовать услуги «Электронная регистрация» и «Сервис безопасных расчетов».
В этом случае вам потребуется всего один визит в офис банка, где безопасность и забота о здоровье клиентов — на высшем уровне.
Все сотрудники снабжены индивидуальными средствами защиты: экранами, масками, перчатками.
Также в отделениях созданы условия для соблюдения социальной дистанции, а сотрудники следят за этим. Клиенты сидят в переговорных комнатах и в зале ожидания на безопасном расстоянии друг от друга. К сотруднику в кабинет все клиенты также заходят по одному.
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