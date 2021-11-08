Как самостоятельно заказать услуги и быстро подготовиться к сделке на Домклик
На Домклик вы можете самостоятельно заказать услуги, которые помогут сэкономить время при подготовке к сделке.
И все это — онлайн, без лишних визитов в офис и за несколько кликов. Рассказываем, как это сделать.
🔍 Заказать отчет об оценке
Что это за услуга
Отчет об оценке обязателен для одобрения недвижимости, которую банк берет в залог. При заказе отчета на Домклик с вами свяжется представитель оценочной компании, с которым вы сможете выбрать удобное время для встречи. Специалист приедет на объект, осмотрит его и сделает фото, а после — подготовит отчет об оценке недвижимости.
Как заказать
- Авторизуйтесь на Домклик
- Перейдите в личный кабинет и в «Каталоге услуг» выберите «Отчет об оценке недвижимости»
- Оплатите услугу
Срок получения
От 1 до 3 рабочих дней после оплаты услуги.
Стоимость услуги
Зависит от объекта оценки и региона.
📝 Подготовить договор купли-продажи
Что это за услуга
Специалисты Домклик подготовят договор купли-продажи с учетом особенностей сделки, рекомендаций Росреестра и требований СберБанка. Также уникальный QR-код обеспечит дополнительную безопасность: защитит от несогласованных изменений и покажет статус сделки.
Как заказать
- Авторизуйтесь на Домклик
- Перейдите в личный кабинет и в «Каталоге услуг» нажмите на «Договор купли-продажи»
- На странице услуги нажмите «Заказать» и оплатите услугу
Стоимость услуги
2 900 рублей.
⚖️ Оформить юридическую проверку
Что это за услуга
Услуга юридической проверки недвижимостипомогает выявить неочевидные, но существенные риски для покупателя, грозящие ему утратой права собственности.
Сделки с недвижимостью, прошедшей «Юридическую проверку» и рекомендованную к покупке специалистами Домклик, ни разу не были оспорены. Также вам будет предоставлен сертификат на возмещение стоимости недвижимости до 10 млн рублей, если на рекомендованный специалистами к покупке объект вы утратите право собственности.
Как заказать
- На главной странице Домклик в разделе «Услуги» выберите «Юридическая проверка»
- Подайте заявку на юридическую проверку
- Оплатите услугу
Срок получения
От 1 до 3 рабочих дней после оплаты услуги.
Стоимость услуги
От 14 900 до 34 000 рублей, в зависимости от объекта недвижимости и региона.
🔐 Оформить страховой полис
Что это за услуга
Страхование недвижимости обязательно для получения ипотеки. Это защитит вас от долга перед банком — в критической ситуации страховая компания возьмет на себя материальную ответственность.
Страхование жизни и здоровья — добровольный вид страхования при ипотеке. При наступленни несчастного случая страховая компания выплатит банку ваш кредит. Также при страховании жизни и здоровья ваша ипотечная ставка снизится на 1% (если предусмотрено договором).
Как заказать
- Авторизуйтесь на Домклик
- В разделе «Услуги» выберите раздел «Ипотечное страхование»
- Выберите нужный тип полиса и нажмите «Рассчитать»
- Заполните необходимые данные и нажмите «Подобрать страховку»
- Нажмите «Купить полис» и оплатите страховку
Стоимость услуги
Рассчитывается индивидуально.