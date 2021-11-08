Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Ипотека
3 мин
16K

Как самостоятельно заказать услуги и быстро подготовиться к сделке на Домклик

Дата публикации: 08 нояб 2021
Как самостоятельно заказать услуги и быстро подготовиться к сделке на Домклик

На Домклик вы можете самостоятельно заказать услуги, которые помогут сэкономить время при подготовке к сделке.

И все это — онлайн, без лишних визитов в офис и за несколько кликов. Рассказываем, как это сделать. 

🔍 Заказать отчет об оценке

Что это за услуга

Отчет об оценке обязателен для одобрения недвижимости, которую банк берет в залог. При заказе отчета на Домклик с вами свяжется представитель оценочной компании, с которым вы сможете выбрать удобное время для встречи. Специалист приедет на объект, осмотрит его и сделает фото, а после — подготовит отчет об оценке недвижимости.

Как заказать

  • Авторизуйтесь на Домклик
  • Перейдите в личный кабинет и в «Каталоге услуг» выберите «Отчет об оценке недвижимости»
  • Оплатите услугу

Срок получения

От 1 до 3 рабочих дней после оплаты услуги.

Стоимость услуги

Зависит от объекта оценки и региона.

📝 Подготовить договор купли-продажи

Что это за услуга

Специалисты Домклик подготовят договор купли-продажи с учетом особенностей сделки, рекомендаций Росреестра и требований СберБанка. Также уникальный QR-код обеспечит дополнительную безопасность: защитит от несогласованных изменений и покажет статус сделки.

Как заказать

  • Авторизуйтесь на Домклик
  • Перейдите в личный кабинет и в «Каталоге услуг» нажмите на «Договор купли-продажи»
  • На странице услуги нажмите «Заказать» и оплатите услугу

Стоимость услуги

2 900 рублей.

⚖️ Оформить юридическую проверку

Что это за услуга

Услуга юридической проверки недвижимостипомогает выявить неочевидные, но существенные риски для покупателя, грозящие ему утратой права собственности. 

Сделки с недвижимостью, прошедшей «Юридическую проверку» и рекомендованную к покупке специалистами Домклик, ни разу не были оспорены. Также вам будет предоставлен сертификат на возмещение стоимости недвижимости до 10 млн рублей, если на рекомендованный специалистами к покупке объект вы утратите право собственности.

Как заказать

Как самостоятельно заказать услуги и быстро подготовиться к сделке на Домклик №1

Срок получения

От 1 до 3 рабочих дней после оплаты услуги.

Стоимость услуги

От 14 900 до 34 000 рублей, в зависимости от объекта недвижимости и региона.

🔐 Оформить страховой полис

Что это за услуга

Страхование недвижимости обязательно для получения ипотеки. Это защитит вас от долга перед банком — в критической ситуации страховая компания возьмет на себя материальную ответственность.

Страхование жизни и здоровья — добровольный вид страхования при ипотеке. При наступленни несчастного случая страховая компания выплатит банку ваш кредит. Также при страховании жизни и здоровья ваша ипотечная ставка снизится на 1% (если предусмотрено договором).

Как заказать

Как самостоятельно заказать услуги и быстро подготовиться к сделке на Домклик №1
  • Заполните необходимые данные и нажмите «Подобрать страховку»
  • Нажмите «Купить полис» и оплатите страховку

Стоимость услуги

Рассчитывается индивидуально.

Кабинет участника сделки
Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Актуальное
Опция «Сниженный платеж»: что это и для кого
10 дек 2024
11K
Какие документы нужно предоставить в банк после сделки по льготной программе
04 дек 2024
3K
Показатель долговой нагрузки и кредитная история: влияние на ипотеку и способы улучшения
03 дек 2024
1K
Ставка на снижение: как снизить свою ставку по ипотеке и кредиту под залог недвижимости в Сбере после понижения ключевой
02 дек 2024
13K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал