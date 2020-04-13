Как получить кредитные каникулы ипотечным клиентам в Сбербанке
- Что такое кредитные каникулы для ипотечных клиентов
- Условия получения кредитных каникул для ипотечных клиентов
- Какие документы нужны для получения кредитных каникул
- Как платить ипотеку при оформлении льготного периода
- Как ипотечным клиентам оформить кредитные каникулы
- О чем важно помнить
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Сбербанк предлагает кредитные каникулы по ипотеке клиентам, пострадавшим от коронавируса. Рассказываем, кто может ими воспользоваться, и как их оформить.
Что такое кредитные каникулы для ипотечных клиентов
Кредитные каникулы для ипотечных клиентов — это льготный период, в течение которого заемщик может уменьшить или приостановить выплаты ипотеки на срок до 6 месяцев.
Размер кредита на этапе выдачи ипотеки при этом не должен превышать максимальной суммы, установленной Правительством РФ:
4,5 млн рублей для жилья в Москве
3 млн рублей для жилья в Санкт-Петербурге, а также в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа
2 млн рублей для всех остальных субъектов РФ
Если ранее вы брали ипотеку в другом банке и хотите получить более выгодные условия, можно подать заявку на рефинансирование ипотеки.
Условия получения кредитных каникул для ипотечных клиентов
Если у вас ипотека и вы решили подать заявку на кредитные каникулы из-за ситуации, связанной с коронавирусом, крайне важно, чтобы соблюдались все условия:
Официальный доход за март 2020 года снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год
Кредит выдан до 3 апреля 2020 года
На момент обращения за предоставлением кредитных каникул не действует льготный период по ипотечным каникулам
Какие документы нужны для получения кредитных каникул
Чтобы оформить кредитные каникулы по ипотеке, вам понадобятся следующие документы:
Если ваш доход за последний месяц сократился на 30% или более, понадобится справка 2-НДФЛ за текущий и за 2019 годы
Если вы потеряли работу, нужна выписка о регистрации гражданина в качестве безработного в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»
Если вы заболели, понадобится листок нетрудоспособности. Он должен быть выдан в соответствии с законодательством РФ об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности или в связи с материнством, на срок не менее 1 месяца
Как платить ипотеку при оформлении льготного периода
В течение каникул клиент не платит обязательные платежи
Каникулы предоставляются на срок до 6 месяцев, срок кредита увеличивается на срок каникул
Задолженности на дату предоставления каникул фиксируются и переносятся для погашения в конец срока кредита
Каждый платеж льготного периода фиксируется и переносится без изменения суммы и структуры
Платеж в период каникул полностью направляется на погашение основного долга
Как ипотечным клиентам оформить кредитные каникулы
Для получения кредитных каникул по ипотеке не нужно посещать отделение банка.
Подать заявку на кредитные каникулы, а также предоставить подтверждающий документ, можно онлайн на сайте Сбербанка. Когда банк примет решение, вы получите смс.
Подробная информация о предоставлении кредитных каникул доступна на ДомКлик в личном кабинете обслуживания полученной ипотеки, а также по телефону 8 800 200 8 200.
Подать заявление на кредитные каникулы можно до 30 сентября 2020 года (срок может быть увеличен Правительством РФ).
О чем важно помнить
Пожалуйста, отнеситесь к заявке на получение кредитных каникул по ипотеке очень внимательно. Ниже — важные пункты, которые помогут вам принять верное решение:
Кредитные каникулы по ипотеке — это отсрочка платежа на строго определенный срок, речь не идет о снижении ставки или снятии с заемщика обязательств по кредиту.
Каникулы — не единственное решение для тех, кто испытывает временные трудности с финансами. Для многих случаев больше подходит реструктуризация.
Если у вас уже есть просроченная задолженность по ипотеке и вам трудно платить — обратитесь в банк как можно раньше.
Если информация, подтверждающая право на кредитные каникулы, не будет документально подтверждена в течение 90 дней, льготный период будет отменен, возникнет просроченная задолженность. В этом случае будут начислены штрафы и пени за весь срок кредитных каникул, что негативно отразится на вашей кредитной истории.