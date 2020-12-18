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Ипотека
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Как получить бесплатную консультацию по ипотеке

Дата публикации: 18 дек 2020
Как получить бесплатную консультацию по ипотеке
Содержание

Задумались об ипотеке, но вопросов больше, чем ответов?

В СберБанке вы можете получить бесплатную консультацию менеджера по любому вопросу. 

1. Позвоните по телефону 900. Этот способ доступен, даже если вы еще не зарегистрированы на ДомКлик. Получить консультацию по телефону можно будет в любой момент от подачи заявки до выплаты ипотеки.

2. Закажите звонок или напишите в чат менеджеру на Домклик. Этот способ доступен зарегистрированным клиентам ДомКлик. Получить консультацию также можно в любой момент.

Как получить консультацию на Домклик

✅ Зарегистрируйтесь на Domclick.ru или в приложении Домклик от Сбера.

Вы можете зарегистрироваться со своим номером телефона, а можете войти по Сбер ID. Если у вас есть СберБанк Онлайн, значит есть Сбер ID. При входе с помощью Сбер ID часть ваших данных на ДомКлик будет заполнена автоматически, и вам будет проще подать заявку на ипотеку, поэтому мы рекомендуем использовать именно этот способ.

✅ Зайдите в раздел «Ипотека» на сайте Домклик или в приложение Домклик.

✅ Нажмите на значок «Есть вопрос?» в правом нижнем углу на сайте или зайдите в раздел «Чаты» в приложении.

✅ Выберите удобный вариант — заказать звонок или написать в чате.

Как получить бесплатную консультацию по ипотеке №1

Какие вопросы поможет решить специалист

Если вы только подаете заявку на ипотеку

Как заполнить заявку, как рассчитать ипотеку, как получить скидку на ставку по ипотеке, как выбрать программу кредитования, какие документы нужны для подачи заявки на ипотеку и другие. Задать можно любой вопрос, который вас волнует, ведь ипотека — ответственный шаг, и подобрать для себя комфортные условия очень важно.

Если у вас уже есть одобренная заявка на ипотеку

Какие услуги и акции помогут защитить вас и снизить ставку, как изменить сумму или срок кредита, как добавить в сделку продавца или риелтора, как изменить офис банка для получения ипотеки и другие. На этом этапе вы можете видеть актуальный статус и полные условия по вашей заявке в личном кабинете ДомКлик, управлять ими самостоятельно или с помощью менеджера.

Если вы уже получили и платите ипотеку

Как изменить состав заемщиков, как досрочно погасить ипотеку, как погасить ипотеку материнским капиталом, как получить субсидию 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей и другие. На этом этапе больше 50 услуг вы можете получить в режиме онлайн, в личном кабинете обслуживания ипотеки на Домклик — как самостоятельно, так и с помощью менеджера.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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