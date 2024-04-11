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Как подтвердить трудоустройство в IT-компании

Ипотека
11 апр 2024
4K
Как подтвердить трудоустройство в IT-компании
Содержание

Если у вас есть действующая IT-ипотека, то в соответствии с кредитным договором нужно подтверждать своё трудоустройство в IT-компании. В статье расскажем, как это сделать.

Какие документы нужны

Для подтверждения трудоустройства нужно предоставить копию трудовой книжки с подписью и печатью организации, либо электронную трудовую с электронной подписью с Госуслуг.

Если в электронной или обычной трудовой отсутствует ИНН организации или заемщик менял место работы с момента выдачи кредита, нужно предоставить копию 2-НДФЛ с подписью и печатью организации за последние полгода перед подтверждением трудоустройства для банка.

Справка 2-НДФЛ при этом должна быть не старше 30 дней.

Как передать документы в банк

Загрузите их в чат с менеджером в личном кабинете обслуживания ипотеки.

О том, как найти чаты в приложении, читайте в статье «Чаты Домклик: как найти нужный чат и задать вопрос».

Менеджер проверит документы и сообщит, всё ли в порядке.

Инструкция
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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