Как подтвердить трудоустройство в IT-компании
Если у вас есть действующая IT-ипотека, то в соответствии с кредитным договором нужно подтверждать своё трудоустройство в IT-компании. В статье расскажем, как это сделать.
Какие документы нужны
Для подтверждения трудоустройства нужно предоставить копию трудовой книжки с подписью и печатью организации, либо электронную трудовую с электронной подписью с Госуслуг.
Если в электронной или обычной трудовой отсутствует ИНН организации или заемщик менял место работы с момента выдачи кредита, нужно предоставить копию 2-НДФЛ с подписью и печатью организации за последние полгода перед подтверждением трудоустройства для банка.
Справка 2-НДФЛ при этом должна быть не старше 30 дней.
Как передать документы в банк
Загрузите их в чат с менеджером в личном кабинете обслуживания ипотеки.
О том, как найти чаты в приложении, читайте в статье «Чаты Домклик: как найти нужный чат и задать вопрос».
Менеджер проверит документы и сообщит, всё ли в порядке.