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Как отвязать Сбер ID или Госуслуги от личного кабинета Домклик

Ипотека
01 дек 2023
1K
Как отвязать Сбер ID или Госуслуги от личного кабинета Домклик

В статье расскажем, как отвязать учётную запись Сбер ID или учётную запись Госуслуг от личного кабинета Домклик.

Сбер ID — бесплатный сервис для входа на сайты и в приложения экосистемы Сбера, который открывает доступ ко всем их возможностям. 

Если к вашему личному кабинету Домклик привязана учётная запись Сбер ID, на странице профиля будет отображаться соответствующая иконка. 

При использовании Сбер ID персональные данные (фамилия, имя, отчество и дата рождения) в настройках профиля Домклик изменить нельзя.

Для изменения данных сначала отвяжите учётную запись Сбер ID от профиля Домклик или измените данные напрямую в учётной записи Сбер ID. 

Если раньше учётная запись Сбер ID не была привязана, то после первой авторизации по Сбер ID она автоматически привяжется к личному кабинету Домклик, если в Сбер ID и Домклик совпадает номер телефона.

Как отвязать Сбер ID или Госуслуги в веб-версии

Шаг 1. Перейдите на страницу «Личный кабинет — Настройки профиля» 

Шаг 2. Найдите раздел «Привязанные аккаунты»

Шаг 3. Переключите зелёный тумблер привязанной учётной записи Сбер ID или Госуслуг в выключенное положение и нажмите кнопку «Отвязать аккаунт»

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Готово, изменения сохранены, Сбер ID или Госуслуги отвязаны.

Как отвязать Сбер ID или Госуслуги в мобильном приложении

Шаг 1. Перейдите на вкладку «Кабинет» и нажмите на свое имя в левом верхнем углу.

Шаг 2. Найдите раздел «Другое» и перейдите в тематику «Привязанные аккаунты» 

Шаг 3. Переключите зелёный тумблер привязанной учётной записи Сбер ID или Госуслуг в выключенное положение и нажмите кнопку «Отвязать аккаунт»

Готово, изменения сохранены, Сбер ID или Госуслуги отвязаны.

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