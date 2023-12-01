Как отвязать Сбер ID или Госуслуги от личного кабинета Домклик
В статье расскажем, как отвязать учётную запись Сбер ID или учётную запись Госуслуг от личного кабинета Домклик.
Сбер ID — бесплатный сервис для входа на сайты и в приложения экосистемы Сбера, который открывает доступ ко всем их возможностям.
Если к вашему личному кабинету Домклик привязана учётная запись Сбер ID, на странице профиля будет отображаться соответствующая иконка.
При использовании Сбер ID персональные данные (фамилия, имя, отчество и дата рождения) в настройках профиля Домклик изменить нельзя.
Для изменения данных сначала отвяжите учётную запись Сбер ID от профиля Домклик или измените данные напрямую в учётной записи Сбер ID.
Если раньше учётная запись Сбер ID не была привязана, то после первой авторизации по Сбер ID она автоматически привяжется к личному кабинету Домклик, если в Сбер ID и Домклик совпадает номер телефона.
Как отвязать Сбер ID или Госуслуги в веб-версии
Шаг 1. Перейдите на страницу «Личный кабинет — Настройки профиля»
Шаг 2. Найдите раздел «Привязанные аккаунты»
Шаг 3. Переключите зелёный тумблер привязанной учётной записи Сбер ID или Госуслуг в выключенное положение и нажмите кнопку «Отвязать аккаунт»
Готово, изменения сохранены, Сбер ID или Госуслуги отвязаны.
Как отвязать Сбер ID или Госуслуги в мобильном приложении
Шаг 1. Перейдите на вкладку «Кабинет» и нажмите на свое имя в левом верхнем углу.
Шаг 2. Найдите раздел «Другое» и перейдите в тематику «Привязанные аккаунты»
Шаг 3. Переключите зелёный тумблер привязанной учётной записи Сбер ID или Госуслуг в выключенное положение и нажмите кнопку «Отвязать аккаунт»
Готово, изменения сохранены, Сбер ID или Госуслуги отвязаны.