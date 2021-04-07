Как оформить справку о доходах для получения ипотеки СберБанка
Перед тем, как выдать ипотечный кредит, банк должен быть уверен, что у заемщика хватит средств на ежемесячные выплаты. Разбираемся, как подтвердить свою платежеспособность в разных ситуациях.
Если вы — зарплатный клиент СберБанка
Поздравляем, вам ничего подтверждать не нужно! Информация о вашей зарплате уже есть в банке — при использовании СберБанк Онлайн с помощью технологии СберБанк ID данные клиента заполняются автоматически.
Если вы — зарплатный клиент другого банка
Справка о доходах и расходах физического лица
По привычке этот документ называют 2-НДФЛ. Справку о доходах и расходах за последний год вы можете получить в отделе кадров или в бухгалтерии вашего работодателя. Согласно Трудовому кодексу вам ее должны предоставить в течение трех рабочих дней, и действительна она будет на протяжении месяца после получения.
Также эту справку вы можете получить онлайн через личный кабинет на портале Госуслуги заверить ее у работадателя.
Справка по форме банка
Справку за последний год вы тоже можете получить на месте вашей работы в отделе кадров или бухгалтерии. Если за это время в компании была реорганизация, нужно оформить 2 справки — с прошлого и настоящего места работы. Срок действия такой справки — 30 дней. Скачать образец справкипо форме банка
Если вы — ИП
Индивидуальные предприниматели подтверждают свой доход налоговой декларацией с отметкой из налоговой. Если вы работаете по системе ЕНВД (единый налог на вмененный доход), декларация предоставляется за последние два квартала. Если по УСН (упрощенной системе налогообложения), декларация предоставляется за последний завершенный календарный год.
Также ИП нужно предоставить подлинник или нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Копия действует 30 дней.
Если вы получаете пенсию
Подтвердить пенсию можно справкой за последний месяц из Социального фонда или МФЦ. Если пенсия приходит на карту СберБанка, нужно предоставить только номер карты или счета.
Если вы работаете по договору ГПХ
Если вы работаете по договору гражданско-правового характера, для подтверждения дохода понадобится сам договор. Если налоги за него перечислял заказчик, то дополнительно необходимо предоставить справку о доходах физического лица. Если налоги перечислял клиент, то копию налоговой декларации на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ.
Если нужно подтвердить доход от сдачи недвижимости в аренду
Такую прибыль подтвердит копия декларации 3-НДФЛ и договор аренды, но только если до окончания срока его действия осталось не менее года.
Если вы не можете подтвердить доход
Если у вас стабильный доход, но вы не можете подтвердить его документально, вы можете взять ипотеку по двум документам. В этом случае первоначальный взнос будет больше, а процентная ставка по кредиту выше. Но вы сможете оформить ипотеку, предоставив минимум документов и без подтверждения дохода.