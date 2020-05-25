Как оформить ипотеку с доставкой на дом в Сбербанке
Мы запустили полностью дистанционный процесс оформления ипотечных сделок — ипотеку с доставкой на дом. Наши клиенты могут приобрести жилье, оставаясь дома и не нарушая режим самоизоляции.
Как это работает
1. Вы выбираете квартиру в новостройке, подаете заявку на ипотеку и получаете решение банка на DomClick.ru.
2. После одобрения ипотеки менеджер банка согласовывает с вами выездную сделку и заранее готовит все документы. Вы сами выбираете удобное время.
3. В назначенное время сотрудник банка приезжает к вам домой с соблюдением всех мер безопасности. Менеджер сообщит вам персональные данные сотрудника и точное время его визита — проверьте документы, чтобы убедиться, что перед вами сотрудник банка.
4. Подписываете документы. Банк выдает кредит и отправляет документы на регистрацию сделки.
5. Банк перечисляет деньги застройщику автоматически после регистрации сделки в Росреестре.
6. Поздравляем с покупкой квартиры! Все зарегистрированные документы будут доступны в личном кабинете ДомКлик.
Условия оформления ипотеки с доставкой на дом
- Вы покупаете квартиру в ипотеку на первичном рынке у застройщика
- Вы можете обеспечить безналичный перевод своих средств для расчетов за недвижимость. Удобнее всего это будет сделать в Сбербанк Онлайн
- Сделка проводится только при использовании сервисов «Электронная регистрация» и «Сервис безопасных расчетов»
Такие сделки пока можно проводить только для покупки квартир в новостройках. Мы работаем над тем, чтобы запустить процесс дистанционного оформления ипотеки и для покупки недвижимости на вторичном рынке.