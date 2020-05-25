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Ипотека
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Как оформить ипотеку с доставкой на дом в Сбербанке

Дата публикации: 25 мая 2020
Как оформить ипотеку с доставкой на дом в Сбербанке
Содержание

Мы запустили полностью дистанционный процесс оформления ипотечных сделок — ипотеку с доставкой на дом. Наши клиенты могут приобрести жилье, оставаясь дома и не нарушая режим самоизоляции.

Как это работает 

1. Вы выбираете квартиру в новостройке, подаете заявку на ипотеку и получаете решение банка на DomClick.ru.

2. После одобрения ипотеки менеджер банка согласовывает с вами выездную сделку и заранее готовит все документы. Вы сами выбираете удобное время.

3. В назначенное время сотрудник банка приезжает к вам домой с соблюдением всех мер безопасности. Менеджер сообщит вам персональные данные сотрудника и точное время его визита — проверьте документы, чтобы убедиться, что перед вами сотрудник банка. 

4. Подписываете документы. Банк выдает кредит и отправляет документы на регистрацию сделки. 

5. Банк перечисляет деньги застройщику автоматически после регистрации сделки в Росреестре.

6. Поздравляем с покупкой квартиры! Все зарегистрированные документы будут доступны в личном кабинете ДомКлик.

Условия оформления ипотеки с доставкой на дом 

  • Вы покупаете квартиру в ипотеку на первичном рынке у застройщика
  • Вы можете обеспечить безналичный перевод своих средств для расчетов за недвижимость. Удобнее всего это будет сделать в Сбербанк Онлайн
  • Сделка проводится только при использовании сервисов «Электронная регистрация» и «Сервис безопасных расчетов»

Такие сделки пока можно проводить только для покупки квартир в новостройках. Мы работаем над тем, чтобы запустить процесс дистанционного оформления ипотеки и для покупки недвижимости на вторичном рынке.

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Карина Камалова
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