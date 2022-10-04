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Ипотека
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Как обезопасить себя от повышения ставок по ипотеке

Дата публикации: 04 окт 2022
Как обезопасить себя от повышения ставок по ипотеке
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В июне 2022 года Сбербанк снизил ставки по всем основным ипотечным программам на 0,4%. В течение лета ставки по ипотеке продолжили снижаться и вернулись на уровень «допандемийного» 2019 года, а по некоторым программам даже стали ниже. 

Если вы только задумались о приобретении недвижимости в ипотеку, подачу заявки лучше не откладывать на потом — при положительном решении банка вы сможете обезопасить себя от возможного повышения ставок и оформить ипотеку на максимально выгодных условиях.

Если у вас уже оформлена ипотека, возможное повышение ставки вас не коснется — процентная ставка фиксируется после подписания кредитного договора на весь срок ипотеки. 

Как зафиксировать низкую ставку по ипотеке

После одобрения заявки ваша низкая ставка будет зафиксирована и в вашем распоряжении будет целых 90 дней на поиск подходящей недвижимости, согласование с банком и подготовку к сделке — вы наверняка все успеете сделать. Таким образом, если в течение 3 месяцев ставки по ипотеке повысятся, вас это никак не коснется. Также вы сразу сможете определить свой бюджет на покупку квартиры, исходя из собственных накоплений и одобренной банком суммы кредита.

Если же ставки по ипотеке будут снижены, вы сможете обратиться к менеджеру банка для снижения ставки по ранее одобренному кредиту.

Как подать заявку на ипотеку

На сайте Домклик или в мобильном приложении можно подобрать подходящие условия кредитования, ответив на простые вопросы. Вы увидите ставку, сумму кредита, необходимый доход, ежемесячный платеж и услуги, снижающие ставку.

Регистрация в личном кабинете занимает не больше минуты либо не требуется вообще, если вы уже клиент Сбера — при входе через Сбер ID данные клиента заполняются автоматически.

Подача заявки на ипотеку занимает не более 5 минут. Для зарплатных клиентов банка потребуется только паспорт, для других клиентов — еще несколько документов. При этом отвозить их в банк не нужно — достаточно прикрепить фото в личном кабинете. Большинство клиентов получают решение банка в течение 2 минут. 

В процессе подачи заявки на ипотеку вам доступна помощь профессиональных консультантов, которые помогут решить любой вопрос прямо в чате 24/7.

Ставки
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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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