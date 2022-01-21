Как изменилась ипотека Сбера и сервисы Домклик
- Первоначальный взнос стал ниже, а возможная сумма ипотеки — больше
- Ставки стали комфортнее
- Появились больше скидок
- Ипотека для семей с детьми стала доступнее
- Рассчитать семейную ипотеку
- Теперь больше людей могут приобрести жилье в ипотеку
- Онлайн-ипотека стала доступна по всей России
- Стоимость ремонта можно включить в ипотеку
- Расширены возможности кредитования без подтверждения дохода
- Рассчитать ипотеку по двум документам
- Дальневосточная ипотека стала распространяться на «вторичку»
- Рассчитать Дальневосточную ипотеку
- Залоговую недвижимость можно приобрести в ипотеку
- Построить или купить собственный дом стало удобнее
- Рассчитать ипотекуна строительство дома
- Купить машиноместо стало проще и быстрее
- Оформить ипотеку на машиноместо
- Появились новые возможности рефинансирования ипотеки
- Рефинансировать ипотеку
- Что дальше: перспективы
Прошедший год стал насыщенным для рынка недвижимости — Банк России 7 раз повышал ключевую ставку, увеличивались темпы инфляции, цены на недвижимость росли, а предложение жилья в некоторых сегментах рынка отставало от спроса.
Домклик от Сбера стремится сделать ипотеку доступной, а процесс ее оформления быстрым, простым и безопасным для всех категорий граждан. Рассмотрим, какие возможности удалось реализовать, и как использовать их при покупке недвижимости уже сейчас.
Первоначальный взнос стал ниже, а возможная сумма ипотеки — больше
Сбер снизил первоначальный взнос по ипотеке с 15% до 10% для клиентов, не являющихся участниками зарплатного проекта банка. Сумма ипотечного кредита увеличена до 100 млн рублей.
Ставки стали комфортнее
Ставки для клиентов на приобретение жилья на первичном рынке стали более доступными за счет совместных программ с застройщиками — ставки стартуют от 0,01%. Ставка на ипотеку по программе «Господдержка 2020» снижена на 0,4% — до 5,85%.
Появились больше скидок
На Домклик представлены квартиры со скидками от застройщиков, еще один бонус — дополнительная скидка 0,3% по ипотеке от Сбера при бронировании новостроек на Домклик.
Скидка 0,2%— на ставку при подтверждении дохода или его части выпиской из Пенсионного фонда России, действует на приобретение готового жилья.
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Ипотека для семей с детьми стала доступнее
Ипотекой с господдержкой для семей с детьми могут воспользоваться семьи, у которых родился первенец. Оформить ипотеку для семей с детьми можно по ставке от 0,01% при субсидировании от застройщика, от 4,7% с электронной регистрацией сделки.
Кредит предоставляется семьям, в которых в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2022 года появился новорождённый, или в семье есть ребенок с инвалидностью, рожденный не позднее 31 декабря 2022 года.
Рассчитать семейную ипотеку
Теперь больше людей могут приобрести жилье в ипотеку
В 2021 году Сбер начал выдавать ипотеку иностранцам, обеспечил удобные условия кредитования и подтверждения дохода для самозанятых. Приобретение жилья в ипотеку стало доступнее для молодежи — возраст ипотечных заёмщиков снижен до 18 лет и для пожилых людей — Сбер увеличил возраст заёмщиков по ипотеке до 75 лет.
Онлайн-ипотека стала доступна по всей России
России клиенты Банка, приобретающие квартиры на вторичном рынке по программе «Готовое жилье», могут провести сделку полностью в дистанционном формате на всей территории РФ. Проводить онлайн-сделки позволяют современные и безопасные сервисы Домклик: «Электронная регистрация» и «Безопасные расчёты».
Стоимость ремонта можно включить в ипотеку
Клиенты Сбера могут включить в сумму ипотеки затраты на ремонт квартиры в новостройке. Воспользоваться многоцелевым кредитом можно в рамках программы «Приобретение строящегося жилья», а также при покупке квартиры на вторичном рынке в рамках программы «Приобретение готового жилья».
Расширены возможности кредитования без подтверждения дохода
Теперь ипотека по двум документам в Сбере распространяется на строительство жилого дома, приобретение загородной недвижимости и гаража.
Максимальная сумма ипотеки увеличена: при покупке квартир в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области она составляет 60 млн рублей, для остальных регионов страны — 15 млн рублей. Также при оформлении ипотеки по двум документам снижен размер первоначального взноса — с 30 до 20% стоимости недвижимости.
Рассчитать ипотеку по двум документам
Дальневосточная ипотека стала распространяться на «вторичку»
Сбер запустил программу «Дальневосточная ипотека» на вторичное жильё — распространил льготные условия на покупку жилья на вторичном рынке в моногородах, находящихся на территории Дальневосточного федерального округа. Ставка 0,1% по программе продлена.
Рассчитать Дальневосточную ипотеку
Залоговую недвижимость можно приобрести в ипотеку
Клиентам Сбера стало доступно приобретение квартир или апартаментов на первичном рынке жилья, находящихся в залоге у СберБанка.
Построить или купить собственный дом стало удобнее
В 2021 году Сбер постоянно работал и над повышением доступности ипотеки на частные дома — индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Здесь и упрощение её получения, и уменьшение количества необходимых документов, и выгодные условия кредитования.
Комплексное решение для частных домов — Сбер начал применять механизм эскроу в сделках ИЖС, схемы финансирования, которая ранее использовалась в проектах по строительству многоэтажных жилых домов. Применение счетов эскроу и их раскрытие после перехода прав собственности на построенный объект обеспечивает безопасность сделки для покупателя.
Экономия времени и денег. Сбер внес изменения в процесс кредитования ИЖС, которые облегчили клиентский путь и минимизировали пакет документов, необходимый для рассмотрения заявки и получения кредита.
Рассчитать ипотекуна строительство дома
Купить машиноместо стало проще и быстрее
Сбер упростил порядок кредитования машиномест. Теперь кредитование возможно под залог прав требования — ранее при сумме кредита свыше 1,5 млн рублей требовалось предоставление иного обеспечения или поручительства. Срок одобрения объекта сократился с 3 дней до 1 часа.
Оформить ипотеку на машиноместо
Появились новые возможности рефинансирования ипотеки
В течение 2021 года Домклик от Сбера улучшал и условия рефинансирования ипотеки.
В феврале запущено рефинансирование ипотечных кредитов на покупку готовых и стоящихся апартаментов, выданных другими банками.
В марте СберБанк увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотечных кредитов других банков с 9,5 млн до 30 млн рублей. Также максимальная сумма рефинансирования ипотечных кредитов других банков увеличена с 80% до 85% от стоимости недвижимости.
В сентябре у клиентов Сбера появилась возможность рефинансировать ипотечные кредиты других банков, которые были ранее рефинансированы.
В октябре Сбер снизил ставку на рефинансирование ипотеки вместе с дополнительной суммой на погашение иных кредитов и личные цели на 0,2%.
В декабре Сбер запустил новую программу, которая позволяет рефинансировать кредит, выданный другим банком, на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми по ставке от 4,7%.
Рефинансировать ипотеку
Что дальше: перспективы
В 2022 году Домклик от Сбера продолжает развивать сервисы, расширять программы кредитования , оптимизировать процессы, чтобы сделать получение ипотеки максимально удобным для всех категорий граждан.
Цель Домклик — сделать ипотеку доступной для людей, несмотря на социально-экономические факторы — повышение ключевой ставки, инфляцию, рост цен на недвижимость. Ипотека — шаг к мечте, приобретению собственного жилья. Домклик помогает сделать этот шаг просто, быстро и безопасно.