Как изменить ФИО и дату рождения в личном кабинете Домклик
В статье расскажем, как изменить ФИО или дату рождения в личном кабинете Домклик.
❗️Смена ФИО и даты рождения возможна только, если вы авторизовываетесь в личном кабинете с помощью привязанного номера телефона.
Если вы авторизовываетесь с помощью Сбер ID или Госуслуг, изменения невозможны. В таком случае для изменения данных потребуется либо отвязать учетную запись Сбер ID/Госуслуг от профиля Домклик или изменить данные напрямую в Сбер ID/Госуслугах.
Как отвязать Сбер ID и Госуслуги от Домклик читайте в одноимённой статье.
Если есть доступ к привязанному номеру телефона
Как сменить данные в веб-версии
Шаг 1. Перейдите на страницу «Личный кабинет — Настройки профиля»
Шаг 2. В блоке с вашими данными нажмите кнопку «Изменить данные».
Шаг 3. Нажмите на поле, которое требуется отредактировать, введите новые данные и нажмите кнопку «Сохранить».
Шаг 4. На привязанный номер телефона придёт СМС с кодом подтверждения.
Шаг 5. Введите код из СМС.
Готово, изменения сохранены.
Как сменить данные в приложении
Шаг 1. Перейдите на вкладку «Кабинет» и нажмите на свое имя в левом верхнем углу
Шаг 2. В блоке «Данные» нажмите «Изменить»
Шаг 3. Нажмите на поле, которое требуется отредактировать, введите новые данные и нажмите кнопку «Сохранить»
Шаг 4. На привязанный номер телефона придёт СМС с кодом подтверждения. Введите его.
Готово, изменения сохранены.
Если нет доступа к привязанному номеру телефона
Прежде, чем менять ФИО или дату рождения, нужно сменить номер телефона. О том, как это сделать, читайте в статье «Как изменить номер телефона в личном кабинете Домклик».