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Как изменить ФИО и дату рождения в личном кабинете Домклик

Ипотека
01 дек 2023
367
Как изменить ФИО и дату рождения в личном кабинете Домклик
Содержание

В статье расскажем, как изменить ФИО или дату рождения в личном кабинете Домклик.

❗️Смена ФИО и даты рождения возможна только, если вы авторизовываетесь в личном кабинете с помощью привязанного номера телефона.

Если вы авторизовываетесь с помощью Сбер ID или Госуслуг, изменения невозможны. В таком случае для изменения данных потребуется либо отвязать учетную запись Сбер ID/Госуслуг от профиля Домклик или изменить данные напрямую в Сбер ID/Госуслугах. 

Как отвязать Сбер ID и Госуслуги от Домклик читайте в одноимённой статье.

Если есть доступ к привязанному номеру телефона

Как сменить данные в веб-версии

Шаг 1. Перейдите на страницу «Личный кабинет — Настройки профиля» 

Шаг 2. В блоке с вашими данными нажмите кнопку «Изменить данные».

Шаг 3. Нажмите на поле, которое требуется отредактировать, введите новые данные и нажмите кнопку «Сохранить».

Шаг 4. На привязанный номер телефона придёт СМС с кодом подтверждения.

Шаг 5. Введите код из СМС.

Готово, изменения сохранены.

Как сменить данные в приложении

Шаг 1. Перейдите на вкладку «Кабинет» и нажмите на свое имя в левом верхнем углу

Шаг 2. В блоке «Данные» нажмите «Изменить»

Шаг 3. Нажмите на поле, которое требуется отредактировать, введите новые данные и нажмите кнопку «Сохранить»

Шаг 4. На привязанный номер телефона придёт СМС с кодом подтверждения. Введите его.

Готово, изменения сохранены.

Если нет доступа к привязанному номеру телефона

Прежде, чем менять ФИО или дату рождения, нужно сменить номер телефона. О том, как это сделать, читайте в статье «Как изменить номер телефона в личном кабинете Домклик».

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