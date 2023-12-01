Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

Как изменить email в личном кабинете Домклик

Ипотека
01 дек 2023
130
Как изменить email в личном кабинете Домклик
Содержание

В статье расскажем, как изменить адрес электронной почты в личном кабинете Домклик.

❗️Нельзя использовать одинаковый email в двух и более личных кабинетах Домклик.

Как изменить email в веб-версии

Шаг 1. Перейдите на страницу «Личный кабинет — Настройки профиля» 

Шаг 2. В блоке с вашими данными нажмите кнопку «Изменить данные»

Шаг 3. Нажмите на поле «Email», введите новый адрес электронной почты и нажмите кнопку «Сохранить».

Рекомендуем проверить адрес перед сохранением. Напоминаем, что почты вида @gmail.ru, @outlook.ru, @mail.com не существует.

Шаг 4. На номер телефона, привязанный к личному кабинету Домклик, придёт СМС-сообщение с кодом подтверждения.

Шаг 5. Введите код из СМС

Готово, почта изменена.

Шаг 6. На указанный email придёт письмо с ссылкой для подтверждения электронной почты. Подтвердите её, перейдя по ссылке из письма.

❗️Если письмо не пришло, проверьте папку «Спам».

Повторно отправить письмо для подтверждения почты можно через 4 дня в разделе «Настройки профиля».

Как изменить email в приложении

Шаг 1. Перейдите на вкладку «Кабинет» и нажмите на свое имя в левом верхнем углу.

Шаг 2. В блоке «Данные» нажмите «Изменить».

Шаг 3. Нажмите на поле «Email», введите новый адрес электронной почты и нажмите кнопку «Сохранить».

Шаг 4. На номер телефона, привязанный к личному кабинету Домклик, придёт СМС-сообщение с кодом подтверждения. Введите его.

Шаг 5. На указанный email придёт письмо с ссылкой для подтверждения электронной почты. Подтвердите её, перейдя по ссылке из письма.

Готово, почта изменена.

❗️Если письмо не пришло, проверьте папку «Спам».

Повторно отправить письмо для подтверждения почты можно через 4 дня в разделе «Настройки профиля».

Актуальное
Что такое предварительное одобрение ипотеки
31 окт 2024
33K
Где берут траншевую ипотеку Сбера: топ-ЖК этой осени
30 окт 2024
1K
Кредит под залог недвижимости в СберБанке: как получить до 20 млн рублей на любые цели
29 окт 2024
51K
Как купить квартиру на вторичном рынке в ипотеку
25 окт 2024
81K
Письмо

Рассылка Журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал