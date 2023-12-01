Как изменить email в личном кабинете Домклик
В статье расскажем, как изменить адрес электронной почты в личном кабинете Домклик.
❗️Нельзя использовать одинаковый email в двух и более личных кабинетах Домклик.
Как изменить email в веб-версии
Шаг 1. Перейдите на страницу «Личный кабинет — Настройки профиля»
Шаг 2. В блоке с вашими данными нажмите кнопку «Изменить данные»
Шаг 3. Нажмите на поле «Email», введите новый адрес электронной почты и нажмите кнопку «Сохранить».
Рекомендуем проверить адрес перед сохранением. Напоминаем, что почты вида @gmail.ru, @outlook.ru, @mail.com не существует.
Шаг 4. На номер телефона, привязанный к личному кабинету Домклик, придёт СМС-сообщение с кодом подтверждения.
Шаг 5. Введите код из СМС
Готово, почта изменена.
Шаг 6. На указанный email придёт письмо с ссылкой для подтверждения электронной почты. Подтвердите её, перейдя по ссылке из письма.
❗️Если письмо не пришло, проверьте папку «Спам».
Повторно отправить письмо для подтверждения почты можно через 4 дня в разделе «Настройки профиля».
Как изменить email в приложении
Шаг 1. Перейдите на вкладку «Кабинет» и нажмите на свое имя в левом верхнем углу.
Шаг 2. В блоке «Данные» нажмите «Изменить».
Шаг 3. Нажмите на поле «Email», введите новый адрес электронной почты и нажмите кнопку «Сохранить».
Шаг 4. На номер телефона, привязанный к личному кабинету Домклик, придёт СМС-сообщение с кодом подтверждения. Введите его.
Шаг 5. На указанный email придёт письмо с ссылкой для подтверждения электронной почты. Подтвердите её, перейдя по ссылке из письма.
Готово, почта изменена.
❗️Если письмо не пришло, проверьте папку «Спам».
Повторно отправить письмо для подтверждения почты можно через 4 дня в разделе «Настройки профиля».