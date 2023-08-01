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Ипотека с материнским капиталом: условия и требования программы

Ипотека
01 авг 2023
13K
Ипотека с материнским капиталом: условия и требования программы
Содержание

В статье расскажем об условиях ипотеки с материнским капиталом в СберБанке.

Материнский капитал можно использовать в качестве первоначального взноса по ипотеке по нескольким программам Сбера. Ниже расскажем подробнее.

Условия кредитования

Условия кредитования могут немного отличаться в зависимости от цели кредитования. Подробнее с условиями можно ознакомиться на странице программы, выбрав в ипотечном калькуляторе нужную цель кредита: квартира на вторичном рынке, квартира в новостройке или покупка дома.

Валюта кредита

Рубли РФ

Минимальная сумма кредита

300 000 рублей

Максимальная сумма кредита

100 000 000 рублей, но не должна превышать:

- 89.9% стоимости жилья или имущества, передаваемого в залог при покупке квартиры на вторичном рынке или покупке дома;

- 84.9% стоимости жилья или имущества, передаваемого в залог при покупке квартиры в новостройке

Срок кредита

До 30 лет

Первоначальный взнос

- От 10,1% при покупке дома или квартиры на вторичном рынке; - от 15,1% при покупке квартиры в новостройке.

Можно использовать материнский капитал во всех случаях.

Обеспечение по кредиту

Если вы покупаете квартиру на вторичном рынке или дом:

- залог кредитуемого или иного жилого помещения.

Если вы покупаете квартиру в новостройке:

- залог кредитуемого или иного жилого помещения; - до оформления залога нужно оформить залог имущественных прав или поручительство физлиц.

Страхование

Обязательно для залогового имущества. Страхование жизни и здоровья заёмщика — по желанию.

Требования к заёмщикам

Вне зависимости от цели требования одинаковы.

  • Возраст заёмщика на момент выдачи кредита — от 18 лет;
  • Возраст на момент погашения кредита — 75 лет;
  • Стаж работы — не менее 3 месяцев на текущем месте работы;
  • Гражданство — Российская Федерация;
  • Привлечение созаёмщиков — созаёмщиками могут выступать не более 3-х физических лиц, чей доход учитывается при расчёте кредита. Требования к созаёмщику аналогичны требованиям, предъявляемым к заёмщику.

❗️Супруг(а) основного заёмщика является созаёмщиком в обязательном порядке, вне зависимости от платежеспособности и возраста*.

*За исключением случаев наличия действующего брачного договора/нотариального согласия супруга(и) на заключение кредитного договора или отсутствия гражданства РФ.

Какую недвижимость можно купить

Можно приобрести:

  • квартиру на вторичном рынке;
  • квартиру в новостройке;
  • участок с таунхаусом, жилым домом или его частью.

Скидки на ставку по ипотеке

О всех скидках, позволяющих снизить ставку по ипотеке, вы можете прочитать в статье «Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки».

О скидках, которые могут быть применены к ипотечной программе, также можно узнать на странице программы в разделе «Условия кредитования».

Документы для подачи заявки

При подтверждении доходов и трудовой занятости

Без подтверждения доходов и трудовой занятости:

  • паспорт заёмщика с отметкой о регистрации
  • второй документ, подтверждающий личность на выбор: водительское удостоверение, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти, военный билет, загранпаспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования

Если в качестве обеспечения по кредиту оформляется залог иного объекта недвижимости:

Документы по предоставляемому залогу

Дополнительные документы по программе «Ипотека плюс материнский капитал»

  • Сертификат на маткапитал
  • Документ из Социального фонда РФ об остатке средств маткапитала*

*Действителен для предоставления в банк в течение 30 календарных дней с даты выдачи.

Документы после одобрения заявки

Часто задаваемые вопросы

— Что такое материнский капитал?

Материнский капитал – государственная мера поддержки семей, в которых есть родные или усыновленные дети. Программа действует до 31 декабря 2026 года.

Право на получение материнского капитала имеют граждане РФ:

  • женщина, у которой с 1 января 2020 года появился первый ребенок, а также — второй ребенок и более после 1 января 2007 года
  • мужчина, который является единственным родителем или усыновителем двух и более детей, рожденных после 1 января 2007 года
  • ребенок до 18 лет, рожденный в 2007 году или позднее, оставшийся без родителей или усыновителей

В подтверждение права на получение материнского капитала выдается сертификат государственного образца.

— Какой размер материнского капитала?

466 617 рублей:

  • первый ребенок появился, начиная с 1 января 2020 года
  • второй ребенок или последующие дети родились до 31 декабря 2019 года
  • право на получение материнского капитала возникло на второго ребенка или последующих детей, родившихся после 2007 года, но не было использовано ранее

616 617 рублей:

  • второй ребенок и последующие дети появились, начиная с 1 января 2020 года
  • два ребенка и более появились после 1 января 2020 года

Более подробная информация о мерах поддержки в каждом регионе – у местных органов соцзащиты.

— Как получить материнский капитал?

Сертификат на маткапитал оформляется автоматически. Информация о его получении направляется в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг.

— Как использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса по ипотеке?

Маткапитал как первоначальный взнос по ипотеке

  • Используйте его полностью или частично при покупке готового или строящегося жилья.
  • Используйте маткапитал в любое время после появления ребенка, с рождением которого возникло право на получение сертификата.
  • Приобретайте загородную недвижимость, построенную на садовом участке или выделенном под ИЖС.

Маткапитал в качестве первоначального взноса может быть:

— Как при помощи маткапитала досрочно частично погасить ипотеку?

Можно:

  • уменьшить сумму кредита;
  • погасить проценты с момента последнего платежа и до даты, когда вся сумма поступит на счет, а остаток направить на погашение тела кредита;
  • погасить просроченный платеж и проценты, а потом — остаток долга.

Нельзя:

  • уменьшить срок кредита;
  • погасить штрафы и неустойки по ипотеке.

Подробнее читайте в статье «Частичное досрочное погашение ипотеки Сбербанка: инструкция».

— Как оформить ипотеку с материнским капиталом в качестве первоначального взноса?

1. Возьмите справку из СФР с указанием суммы остатка маткапитала;

2. Рассчитайте ипотеку и отправьте заявку;

3. Выберите квартиру и оформите сделку;

4. Отнесите в CФР справку из банка о получении кредита и заявление о перечислении материнского капитала в счёт кредита.

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