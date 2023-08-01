Ипотека с материнским капиталом: условия и требования программы
В статье расскажем об условиях ипотеки с материнским капиталом в СберБанке.
Материнский капитал можно использовать в качестве первоначального взноса по ипотеке по нескольким программам Сбера. Ниже расскажем подробнее.
Условия кредитования
Условия кредитования могут немного отличаться в зависимости от цели кредитования. Подробнее с условиями можно ознакомиться на странице программы, выбрав в ипотечном калькуляторе нужную цель кредита: квартира на вторичном рынке, квартира в новостройке или покупка дома.
Валюта кредита
Рубли РФ
Минимальная сумма кредита
300 000 рублей
Максимальная сумма кредита
100 000 000 рублей, но не должна превышать:
- 89.9% стоимости жилья или имущества, передаваемого в залог при покупке квартиры на вторичном рынке или покупке дома;
- 84.9% стоимости жилья или имущества, передаваемого в залог при покупке квартиры в новостройке
Срок кредита
До 30 лет
Первоначальный взнос
- От 10,1% при покупке дома или квартиры на вторичном рынке; - от 15,1% при покупке квартиры в новостройке.
Можно использовать материнский капитал во всех случаях.
Обеспечение по кредиту
Если вы покупаете квартиру на вторичном рынке или дом:
- залог кредитуемого или иного жилого помещения.
Если вы покупаете квартиру в новостройке:
- залог кредитуемого или иного жилого помещения; - до оформления залога нужно оформить залог имущественных прав или поручительство физлиц.
Страхование
Обязательно для залогового имущества. Страхование жизни и здоровья заёмщика — по желанию.
Требования к заёмщикам
Вне зависимости от цели требования одинаковы.
- Возраст заёмщика на момент выдачи кредита — от 18 лет;
- Возраст на момент погашения кредита — 75 лет;
- Стаж работы — не менее 3 месяцев на текущем месте работы;
- Гражданство — Российская Федерация;
- Привлечение созаёмщиков — созаёмщиками могут выступать не более 3-х физических лиц, чей доход учитывается при расчёте кредита. Требования к созаёмщику аналогичны требованиям, предъявляемым к заёмщику.
❗️Супруг(а) основного заёмщика является созаёмщиком в обязательном порядке, вне зависимости от платежеспособности и возраста*.
*За исключением случаев наличия действующего брачного договора/нотариального согласия супруга(и) на заключение кредитного договора или отсутствия гражданства РФ.
Какую недвижимость можно купить
Можно приобрести:
- квартиру на вторичном рынке;
- квартиру в новостройке;
- участок с таунхаусом, жилым домом или его частью.
Скидки на ставку по ипотеке
О всех скидках, позволяющих снизить ставку по ипотеке, вы можете прочитать в статье «Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки».
О скидках, которые могут быть применены к ипотечной программе, также можно узнать на странице программы в разделе «Условия кредитования».
Документы для подачи заявки
При подтверждении доходов и трудовой занятости
- паспорт заемщика/созаемщика с отметкой о регистрации
- документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при наличии временной регистрации)
- документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика/созаемщика
Без подтверждения доходов и трудовой занятости:
- паспорт заёмщика с отметкой о регистрации
- второй документ, подтверждающий личность на выбор: водительское удостоверение, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти, военный билет, загранпаспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
Если в качестве обеспечения по кредиту оформляется залог иного объекта недвижимости:
Документы по предоставляемому залогу
Дополнительные документы по программе «Ипотека плюс материнский капитал»
- Сертификат на маткапитал
- Документ из Социального фонда РФ об остатке средств маткапитала*
*Действителен для предоставления в банк в течение 30 календарных дней с даты выдачи.
Документы после одобрения заявки
- Документы по кредитуемому жилью и предоставляемому залогу (могут быть предоставлены после даты принятия решения Банком о выдаче кредита)
- Документы, подтверждающие наличие первоначального взноса.
Часто задаваемые вопросы
— Что такое материнский капитал?
Материнский капитал – государственная мера поддержки семей, в которых есть родные или усыновленные дети. Программа действует до 31 декабря 2026 года.
Право на получение материнского капитала имеют граждане РФ:
- женщина, у которой с 1 января 2020 года появился первый ребенок, а также — второй ребенок и более после 1 января 2007 года
- мужчина, который является единственным родителем или усыновителем двух и более детей, рожденных после 1 января 2007 года
- ребенок до 18 лет, рожденный в 2007 году или позднее, оставшийся без родителей или усыновителей
В подтверждение права на получение материнского капитала выдается сертификат государственного образца.
— Какой размер материнского капитала?
466 617 рублей:
- первый ребенок появился, начиная с 1 января 2020 года
- второй ребенок или последующие дети родились до 31 декабря 2019 года
- право на получение материнского капитала возникло на второго ребенка или последующих детей, родившихся после 2007 года, но не было использовано ранее
616 617 рублей:
- второй ребенок и последующие дети появились, начиная с 1 января 2020 года
- два ребенка и более появились после 1 января 2020 года
Более подробная информация о мерах поддержки в каждом регионе – у местных органов соцзащиты.
— Как получить материнский капитал?
Сертификат на маткапитал оформляется автоматически. Информация о его получении направляется в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг.
— Как использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса по ипотеке?
Маткапитал как первоначальный взнос по ипотеке
- Используйте его полностью или частично при покупке готового или строящегося жилья.
- Используйте маткапитал в любое время после появления ребенка, с рождением которого возникло право на получение сертификата.
- Приобретайте загородную недвижимость, построенную на садовом участке или выделенном под ИЖС.
Маткапитал в качестве первоначального взноса может быть:
- перечислен продавцу — такая схема действует для программ кредитования:
- включён в сумму кредита — только для кредитования готового жилья и новостроек.
— Как при помощи маткапитала досрочно частично погасить ипотеку?
Можно:
- уменьшить сумму кредита;
- погасить проценты с момента последнего платежа и до даты, когда вся сумма поступит на счет, а остаток направить на погашение тела кредита;
- погасить просроченный платеж и проценты, а потом — остаток долга.
Нельзя:
- уменьшить срок кредита;
- погасить штрафы и неустойки по ипотеке.
Подробнее читайте в статье «Частичное досрочное погашение ипотеки Сбербанка: инструкция».
— Как оформить ипотеку с материнским капиталом в качестве первоначального взноса?
1. Возьмите справку из СФР с указанием суммы остатка маткапитала;
2. Рассчитайте ипотеку и отправьте заявку;
3. Выберите квартиру и оформите сделку;
4. Отнесите в CФР справку из банка о получении кредита и заявление о перечислении материнского капитала в счёт кредита.