Ипотека с господдержкой 2020: как оформить и будет ли продлена
- Когда заканчивается действие льготной ипотеки
- Какая ставка по льготной ипотеке в СберБанке
- Кто может оформить ипотеку с господдержкой
- Какие документы нужны для подачи заявки
- Какую сумму можно получить
- Какой первоначальный взнос нужен
- Можно ли использовать материнский капитал на первоначальный взнос
- Какое жилье можно купить по программе льготной ипотеки
- Какой доход должен быть у заемщика для оформления ипотеки
- Как подать заявку на ипотеку с господдержкой
- Сколько времени занимает оформление ипотеки
- Можно ли оформить льготную ипотеку дистанционно
- Какие дополнительные расходы могут возникнуть
❗️Размеры ставок по ипотечным программам актуальны на дату публикации материала. Информацию по действующим ипотечным ставкам вы найдете в статье «Господдержка 2020: как купить квартиру в новостройке по льготной ставке в СберБанке»
Программа субсидирования ставок по ипотеке под 6,5% годовых была запущена в мае по поручению президента России Владимира Путина.
На данный момент льготная программа «Господдержка-2020» является самой востребованной в линейке ипотечных продуктов СберБанка — по ней выдается более 90% кредитов на покупку квартир в новостройках.
Льготная программа действует до 1 ноября 2020 года. На данный момент она не продлена, однако идет активное обсуждение этого вопроса в Правительстве.
Мы выступаем за то, чтобы действие этой программы было продлено на 2021 год, что позволит достаточно умеренными бюджетными расходами поддержать и потребителя, который сможет решить важные проблемы с жильем, и строительный сектор, и многочисленных подрядчиков строительного сектора, а в среднесрочной перспективе — и производителей товаров для ремонта, мебели и тому подобного.
Рассказываем подробно о реальных ставках, условиях и нюансах программы субсидированной ипотеки.
Когда заканчивается действие льготной ипотеки
Оформить ипотеку по программе «Господдержка-2020» можно до 1 ноября 2020 года.
Важно! Для того, чтобы воспользоваться льготной ставкой, до 1 ноября важно не просто подать заявку, но и оформить кредитный договор.
Какая ставка по льготной ипотеке в СберБанке
Ставка по льготной программе «Господдержка-2020» в СберБанке — 6,4% годовых. При использовании услуги «Электронная регистрация» — 6,1%. А по программе субсидирования с застройщиком — от 2,6% годовых с учетом скидки в первые два года действия кредитного договора.
Посмотреть список застройщиков, рассчитать ипотеку и подать заявку можно онлайн на DomClick.ru.
Кто может оформить ипотеку с господдержкой
Никаких особых требований для оформления ипотеки по этой программе нет.
Заемщик должен отвечать основным требованиям, актуальным для всех программ кредитования:
✅ Гражданство РФ
✅ Прописка на территории России
✅ Возраст от 21 года до 75 лет на момент выплаты кредита
✅ Стабильный доход
✅ Стаж на текущем месте работы не менее 6 месяцев
Подробнее о требованиях к заемщикам и созаемщикам читайте в статье: «Кто может оформить ипотеку Сбербанка».
Какие документы нужны для подачи заявки
Клиентам, которые получают зарплату на счет или карту в СберБанке, для подачи заявки потребуется паспорт. А при авторизации с помощью Сбер ID, паспортные данные клиента на ДомКлик будут заполнены автоматически. При подаче заявки может потребоваться свидетельство о браке.
Зарплатные клиенты СберБанка могут не предоставлять подтверждение дохода и занятости — в этом случае данные уже есть в распоряжении банка.
Остальным клиентам потребуется предоставить документы, подтверждающие занятость и доход. Однако здесь тоже всё просто — трудовую книжку нет необходимости предоставлять, просто укажите номер СНИЛС, чтобы банк заказал выписку из ПФР. Доход можно подтвердить справкой по форме 2-НДФЛ или по форме банка.
Подробнее о том, как правильно оформить справки: «Как подтвердить свой доход и занятость при покупке квартиры в ипотеку Сбербанка».
Какую сумму можно получить
Минимальная сумма кредита — 300 тысяч рублей. Максимальная для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 12 млн рублей, для других регионов — 6 миллионов рублей.
Какой первоначальный взнос нужен
Минимальный первый взнос по программе «Господдержка-2020» — 15% от стоимости жилья.
Можно ли использовать материнский капитал на первоначальный взнос
Материнский капитал можно использовать в качестве первоначального взноса. Также можно использовать любые другие сертификаты, если в рамках программы, по которой они выданы, предусмотрено использование данного сертификата в качестве первоначального взноса по кредиту.
Какое жилье можно купить по программе льготной ипотеки
Можно купить строящееся или готовое жилье в новостройке у юридического лица.
Какой доход должен быть у заемщика для оформления ипотеки
Доход должен быть стабильным и достаточным для регулярных платежей по ипотеке и другим финансовым обязательствам клиента, при этом у него должны оставаться средства на содержание семьи и прочие расходы.
Как подать заявку на ипотеку с господдержкой
Для того, чтобы подать заявку на ипотеку, рассчитайте ее на калькуляторе ДомКликна сайте или в приложении: укажите программу кредитования, сумму и срок кредита, выберите необходимые услуги и нажмите кнопку «Подать заявку».
Сколько времени занимает оформление ипотеки
Подача заявки на ДомКлик занимает 5 минут, решение большинство клиентов получает в течение суток. После одобрения ипотеки у вас будет 90 дней на поиск недвижимости.
После того, как вы подберете недвижимость, просто добавьте в чат представителя застройщика. Он загрузит необходимые для одобрения недвижимости документы. При покупке недвижимости у аккредитованных застройщиков, одобрение занимает от несколько часов до суток — ведь банк ее уже фактически одобрил при аккредитации. Если решение будет положительным, можно будет сразу же назначить дату сделки.
Можно ли оформить льготную ипотеку дистанционно
Все этапы покупки недвижимости в ипотеку можно пройти онлайн на DomClick.ru — подачу заявки на ипотеку, поиск и одобрение недвижимости, расчеты по сделке и регистрацию права собственности. В банк нужно будет приехать только один раз — на подписание документов.
На этапе подачи заявки все необходимые документы клиент может сфотографировать или отсканировать и загрузить в личном кабинете ДомКлик.
Предоставлять или привозить оригиналы не потребуется. На сделке нужны будут только паспорта всех участников, а также СНИЛС. Для получения некоторых услуг может также потребоваться ИНН.
Какие дополнительные расходы могут возникнуть
Обязательным является только страхование залога, то есть недвижимости, которую вы покупаете в ипотеку. Однако при покупке строящегося жилья оформить полис страхования нужно будет только после того, как дом будет достроен, а вы оформите право собственности. В момент подписания кредитного договора в этом случае покупать полис не придется.
Дополнительно по желанию вы можете оформить страхование жизни и здоровья, услугу «Электронная регистрация», а также опции «Защита дома» и «СберЗдоровье» с телемедициной.