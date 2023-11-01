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Ипотека по госсертификату: условия и требования программы

Ипотека
01 нояб 2023
2K
Ипотека по госсертификату: условия и требования программы
Содержание

В статье расскажем об условиях ипотеки по госсертификату в СберБанке.

Программа для обладателей сертификата по Постановлению № 1876 от 21 октября 2022 года на покупку готового жилья по договору купли-продажи: квартиры или дома с участком у юрлица или ИП.

Важно!

Приём заявок завершён. О возобновлении программы сообщим дополнительно.

Условия программы

Валюта кредита

Рубли РФ

Минимальная сумма кредита

300 000 рублей

Максимальная сумма кредита

Зависит от номинала сертификата — она должна составлять большую из величин: 3 млн ₽ или разницу между 6 млн ₽ и суммой сертификата

Срок кредита

До 30 лет

Первоначальный взнос

От 10% — полный номинал жилищного сертификата

Период действия программы

До 31.12.2024 года

Цель кредита

Покупка готового жилья на первичном рынке у юрлица или ИП с использованием сертификата по постановлению № 1876 от 21 октября 2022 года для жителей Херсона и части Херсонской области, переехавших в другие регионы России.

Ограничения

Кредит не предоставляется:

- на покупку строящегося объекта недвижимости, строительства дома, покупку доли, апартаментов, а также квартиры на вторичном рынке;

- на покупку жилья без использования 100% номинала жилищного сертификата по постановлению № 1876 от 21 октября 2022 года.

Обеспечение по кредиту

Залог кредитуемого объекта недвижимости

Страхование

Страхование недвижимости — обязательно.

Требования к заёмщикам

Кредит доступен гражданам РФ, которым выдан жилищный сертификат по постановлению № 1876 от 21 октября 2022 года.

  • Возраст заёмщика на момент выдачи кредита — от 18 лет;
  • Возраст на момент погашения кредита — 75 лет;
  • Стаж работы — не менее 3 месяцев на текущем месте работы;
  • Гражданство — Российская Федерация;
  • Привлечение созаёмщиков — созаёмщиками могут выступать не более 3-х физических лиц, чей доход учитывается при расчёте кредита. Требования к созаёмщику аналогичны требованиям, предъявляемым к заёмщику.

❗️️Супруг(а) основного заёмщика является созаёмщиком в обязательном порядке, вне зависимости от платежеспособности и возраста*.

*За исключением случаев наличия действующего брачного договора/нотариального согласия супруга(и) на заключение кредитного договора или отсутствия гражданства РФ.

Какую недвижимость можно купить

По программе можно:

  • купить готовую квартиру на первичном рынке;
  • купить участок с жилым домом у юрлица или ИП на первичном рынке.

Программа не распространяется на покупку строящегося объекта недвижимости, строительство дома, покупку доли, апартаментов, а также квартиры на вторичном рынке.

Скидки на ставку по ипотеке

О всех скидках, позволяющих снизить ставку по ипотеке, вы можете прочитать в статье «Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки».

О скидках, которые могут быть применены к ипотечной программе, также можно узнать на странице программы в разделе «Условия кредитования».

Документы для подачи заявки

При подтверждении доходов и трудовой занятости:

Документы после одобрения заявки

Часто задаваемые вопросы

— Как мне получить жилищный сертификат?

Позвоните на бесплатную горячую линию — 8‑800‑100‑74‑59.

— Кто может получить льготную ипотеку для граждан новых территорий?

Граждане России, получившие сертификат по постановлению № 1876 от 21 октября 2022 года.

— Какой должен быть первоначальный взнос?

Минимальный размер первоначального взноса — 10%, обязательно включая 100% номинала жилищного сертификата.

— Можно ли подать заявку по двум документам (без подтверждения дохода)?

Нет.

— Есть ли ограничения по сумме кредита?

Максимальная сумма кредита это большая из величин:

  • разница между 6 млн рублей и суммой сертификата;
  • 3 млн рублей.

— Могу ли я получить льготную ипотеку без использования сертификата?

Нет, программа предусматривает использование сертификата

— Можно ли использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса?

Да, можно, оплата производится напрямую продавцу.

— Можно ли использовать два и более сертификатов на покупку одной квартиры или дома с участком?

Да, возможно. Тогда все обладатели использованных сертификатов будут собственниками жилья.

— Возможно ли частичное использование суммы сертификата для первоначального взноса?

Нет, минимальный размер первоначального взноса — 10%, включая 100% номинала жилищного сертификата.

— Что делать, если мне не хватает 100% номинала жилищного сертификата для покрытия 10% суммы минимального первоначального взноса на объект недвижимости?

Недостающую сумму разницы между суммой жилищного сертификата и первоначальным взносом можно покрыть за счёт личных средств.

— Возможно ли рефинансирование?

Нет, рефинансирование не предусмотрено.

— В каком регионе России можно купить недвижимость по сертификату?

Только в том, где вам выдали сертификат. Если вы хотите изменить регион, вам нужно перевыпустить сертификат. Подробнее вы можете узнать на бесплатной горячей линии — 8‑800‑100‑74‑59.

— Можно ли построить дом, используя сертификат?

Нет, но можно купить готовый дом с участком у юрлица или ИП на первичном рынке.

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