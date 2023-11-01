Ипотека по госсертификату: условия и требования программы
В статье расскажем об условиях ипотеки по госсертификату в СберБанке.
Программа для обладателей сертификата по Постановлению № 1876 от 21 октября 2022 года на покупку готового жилья по договору купли-продажи: квартиры или дома с участком у юрлица или ИП.
Приём заявок завершён. О возобновлении программы сообщим дополнительно.
Условия программы
Валюта кредита
Рубли РФ
Минимальная сумма кредита
300 000 рублей
Максимальная сумма кредита
Зависит от номинала сертификата — она должна составлять большую из величин: 3 млн ₽ или разницу между 6 млн ₽ и суммой сертификата
Срок кредита
До 30 лет
Первоначальный взнос
От 10% — полный номинал жилищного сертификата
Период действия программы
До 31.12.2024 года
Цель кредита
Покупка готового жилья на первичном рынке у юрлица или ИП с использованием сертификата по постановлению № 1876 от 21 октября 2022 года для жителей Херсона и части Херсонской области, переехавших в другие регионы России.
Ограничения
Кредит не предоставляется:
- на покупку строящегося объекта недвижимости, строительства дома, покупку доли, апартаментов, а также квартиры на вторичном рынке;
- на покупку жилья без использования 100% номинала жилищного сертификата по постановлению № 1876 от 21 октября 2022 года.
Обеспечение по кредиту
Залог кредитуемого объекта недвижимости
Страхование
Страхование недвижимости — обязательно.
Требования к заёмщикам
Кредит доступен гражданам РФ, которым выдан жилищный сертификат по постановлению № 1876 от 21 октября 2022 года.
- Возраст заёмщика на момент выдачи кредита — от 18 лет;
- Возраст на момент погашения кредита — 75 лет;
- Стаж работы — не менее 3 месяцев на текущем месте работы;
- Гражданство — Российская Федерация;
- Привлечение созаёмщиков — созаёмщиками могут выступать не более 3-х физических лиц, чей доход учитывается при расчёте кредита. Требования к созаёмщику аналогичны требованиям, предъявляемым к заёмщику.
❗️️Супруг(а) основного заёмщика является созаёмщиком в обязательном порядке, вне зависимости от платежеспособности и возраста*.
*За исключением случаев наличия действующего брачного договора/нотариального согласия супруга(и) на заключение кредитного договора или отсутствия гражданства РФ.
Какую недвижимость можно купить
По программе можно:
- купить готовую квартиру на первичном рынке;
- купить участок с жилым домом у юрлица или ИП на первичном рынке.
Программа не распространяется на покупку строящегося объекта недвижимости, строительство дома, покупку доли, апартаментов, а также квартиры на вторичном рынке.
Скидки на ставку по ипотеке
О всех скидках, позволяющих снизить ставку по ипотеке, вы можете прочитать в статье «Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки».
О скидках, которые могут быть применены к ипотечной программе, также можно узнать на странице программы в разделе «Условия кредитования».
Документы для подачи заявки
При подтверждении доходов и трудовой занятости:
- паспорт заемщика и созаёмщика с отметкой о регистрации
- при наличии временной регистрации — документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания
- документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика и созаёмщика
- СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счёта
Документы после одобрения заявки
- Государственный жилищный сертификат по постановлению № 1876 от 21 октября 2022 года;
- Документы по кредитуемому жилью и предоставляемому залогу (могут быть предоставлены после даты принятия решения Банком о выдаче кредита);
- Документы, подтверждающие наличие первоначального взноса.
Часто задаваемые вопросы
— Как мне получить жилищный сертификат?
Позвоните на бесплатную горячую линию — 8‑800‑100‑74‑59.
— Кто может получить льготную ипотеку для граждан новых территорий?
Граждане России, получившие сертификат по постановлению № 1876 от 21 октября 2022 года.
— Какой должен быть первоначальный взнос?
Минимальный размер первоначального взноса — 10%, обязательно включая 100% номинала жилищного сертификата.
— Можно ли подать заявку по двум документам (без подтверждения дохода)?
Нет.
— Есть ли ограничения по сумме кредита?
Максимальная сумма кредита это большая из величин:
- разница между 6 млн рублей и суммой сертификата;
- 3 млн рублей.
— Могу ли я получить льготную ипотеку без использования сертификата?
Нет, программа предусматривает использование сертификата
— Можно ли использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса?
Да, можно, оплата производится напрямую продавцу.
— Можно ли использовать два и более сертификатов на покупку одной квартиры или дома с участком?
Да, возможно. Тогда все обладатели использованных сертификатов будут собственниками жилья.
— Возможно ли частичное использование суммы сертификата для первоначального взноса?
Нет, минимальный размер первоначального взноса — 10%, включая 100% номинала жилищного сертификата.
— Что делать, если мне не хватает 100% номинала жилищного сертификата для покрытия 10% суммы минимального первоначального взноса на объект недвижимости?
Недостающую сумму разницы между суммой жилищного сертификата и первоначальным взносом можно покрыть за счёт личных средств.
— Возможно ли рефинансирование?
Нет, рефинансирование не предусмотрено.
— В каком регионе России можно купить недвижимость по сертификату?
Только в том, где вам выдали сертификат. Если вы хотите изменить регион, вам нужно перевыпустить сертификат. Подробнее вы можете узнать на бесплатной горячей линии — 8‑800‑100‑74‑59.
— Можно ли построить дом, используя сертификат?
Нет, но можно купить готовый дом с участком у юрлица или ИП на первичном рынке.