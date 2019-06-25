Ипотека по двум документам в 2019 году
❗️Размеры ставок по ипотечным программам актуальны на дату публикации материала. Информацию по действующим ипотечным ставкам вы найдете на странице программы «Ипотека по двум документам»
Для оформления ипотеки клиенту нужно подтвердить свою занятость и платежеспособность. Исключение — зарплатные клиенты Сбербанка, им потребуется только паспорт и номер зарплатной карты. Банк и так видит регулярные начисления от вашего работодателя, с которым у него есть договор.
Если же клиент имеет стабильный доход, но не может подтвердить его документально, он может взять ипотечный кредит по двум документам.
Это не отдельная программа, а специальное условие, которое применяется, если клиент при заполнении анкеты на ипотеку указал, что не может предоставить документы о своем доходе.
Если кратко, то суть ипотеки по 2 документам в том, что клиент вносит большой первоначальный взнос, имеет более высокую процентную ставку, но может получить кредит, предоставив минимум документов.
Ипотеку по двум документам можно получить на покупку готового и строящегося жилья.
Условия кредитования
Максимальный размер кредита для объектов Москвы и Санкт-Петербурга — 15 000 000 рублей, для остальных городов — 8 000 000.
Минимальный первоначальный взнос — 50%.
Кредит предоставляется по месту регистрации заемщика или недвижимости.
Возраст созаемщиков, которые не подтверждают доход, должен быть от 21 до 65 лет на дату возврата кредита.
Например, жене 35 лет, мужу 40 лет. Документы о доходе не предоставлены. К моменту возврата кредита им должно быть не более 65 лет. Так как мужу 65 лет исполнится быстрее, банк выдаст кредит на 25 лет.
Как оформить ипотеку по 2 документам
В анкете на ипотеку в разделе «Доход» нужно выбрать способ подтверждения дохода «Без подтверждения дохода».
Вам потребуется предоставить паспорт гражданина России, а также любой из этих документов:
- водительское удостоверение
- удостоверение личности военнослужащего
- удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти
- военный билет
- загранпаспорт
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
Как увеличить сумму кредита
Если одобрили сумму меньше запрошенной, то можно привлечь созаемщика с учетом платежеспособности.
Предположим, что созаемщику 45 лет. Но к нему не применяется возрастное ограничение до 65 лет, так как он предоставил информацию о доходах. Ему должно быть не более 75 лет на момент выплаты кредита. Таким образом, он не повлияет на срок предоставления кредита.