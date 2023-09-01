Ипотека на загородную недвижимость и землю: условия и требования программы
В статье расскажем об условиях и требованиях ипотеки на загородную недвижимость и землю.
Условия ипотеки на строительство
- Валюта кредита — рубли РФ;
- Минимальная сумма кредита — 300 000 рублей;
- Максимальная сумма кредита — 100 000 000 рублей, но не больше 89.9% стоимости жилья или имущества, передаваемого в залог;
- Срок кредита — до 30 лет;
- Первоначальный взнос — от 25,1%;
- Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого или иного жилого помещения или поручительство физических лиц;
- Страхование — обязательно для залогового имущества (за исключением земельного участка), страхование жизни и здоровья заёмщика — по желанию.
Требования к заёмщикам
- Возраст заёмщика на момент выдачи кредита — от 21 года;
- Возраст на момент погашения кредита — 75 лет;
- Стаж работы — не менее 3 месяцев на текущем месте работы;
- Гражданство — Российская Федерация;
- Привлечение созаёмщиков — созаёмщиками могут выступать не более 3-х физических лиц, чей доход учитывается при расчёте кредита. Требования к созаёмщику аналогичны требованиям, предъявляемым к заёмщику.
❗️Супруг(а) основного заёмщика является созаёмщиком в обязательном порядке, вне зависимости от платежеспособности и возраста*.
*За исключением случаев наличия действующего брачного договора/нотариального согласия супруга(и) на заключение кредитного договора или отсутствия гражданства РФ.
На какие цели выдаётся кредит
Кредит предоставляется на:
- приобретение или строительство дачи (садового дома) и других строений потребительского назначения;
- строительство вышеуказанных объектов;
- приобретение земельного участка.
Строительство возможно как своими силами, так и с помощью подрядчика.
Скидки на ставку по ипотеке
О всех скидках, позволяющих снизить ставку по ипотеке, вы можете прочитать в статье «Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки».
О скидках, которые могут быть применены к ипотечной программе, также можно узнать на странице программы в разделе «Условия кредитования».
Документы для подачи заявки
При подтверждении доходов и трудовой занятости:
- паспорт заемщика/созаемщика с отметкой о регистрации
- документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при наличии временной регистрации)
- документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика/созаемщика
Без подтверждения доходов и трудовой занятости:
- паспорт заёмщика с отметкой о регистрации
- второй документ, подтверждающий личность на выбор: водительское удостоверение, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти, военный билет, загранпаспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
Документы после одобрения заявки
- Документы по кредитуемому жилью и предоставляемому залогу (могут быть предоставлены после даты принятия решения Банком о выдаче кредита);
- Документы, подтверждающие наличие первоначального взноса.
Часто задаваемые вопросы
— На какую сумму кредита я могу рассчитывать?
Банк всегда одобряет максимальную сумму, которую может выдать в каждом случае. Однако, сумма кредита не может быть больше 75% стоимости выбранной недвижимости.
— Как узнать переплату по моему будущему кредиту?
Увидеть сумму переплаты можно в ипотечном калькуляторе выше, нажав на кнопку «График платежей».
— Я гражданин другой страны, могу ли я получить ипотеку?
Да, можете воспользоваться специальной программой: «Ипотека для иностранных граждан».
— Кто может быть созаёмщиком?
Чаще всего созаёмщиками выступают родственники основного заёмщика: супруг, родители, дети, братья и сестры. Суммарно можно привлечь до 6 созаёмщиков. В браке супруг становится обязательным созаёмщиком. Исключения возможны, если между супругами заключён брачный договор.
Наличие созаёмщиков — участников зарплатных проектов Сбербанка увеличивает шансы на получение большей суммы кредита.
При подаче заявки на ипотеку можно не учитывать платёжеспособность созаёмщиков, это сократит список требуемых документов, но может снизить сумму одобрения.
— Как узнать свою кредитную историю?
Проверить кредитную историю можно в Сбербанк Онлайн или в бюро кредитных историй. Подробнее читайте в статье «Как проверить свою кредитную историю».
— Какие дополнительные расходы будут при оформлении ипотеки?
В зависимости от типа недвижимости и выбранного набора услуг, при оформлении кредита потребуется оплата:
- Отчет об оценке залогового объекта — от 2 000 рублей в зависимости от региона и оценочной компании
- Страхование залогового объекта (на приобретаемую квартиру) — зависит от размера кредита
- Страхование жизни и здоровья заемщика (не обязательно, но снижает ставку по кредиту) — зависит от размера кредита
- Государственная пошлина за регистрацию сделки в Росреестре — 2 000 рублей при самостоятельной регистрации или 1 400 рублей при электронной регистрации
- Аренда банковской ячейки (при покупке вторичного жилья за наличные) или оплата сервиса безопасных расчетов — от 2 000 рублей
Стоимость услуг приблизительная. Точную стоимость уточняйте на сайтах соответствующих сервисов.
— Что делать, если мне отказали в ипотеке?
Банк не объясняет причины отказа, это может привести к раскрытию системы оценки заемщиков, которая является коммерческой тайной. О наиболее частых причинах отказа в ипотеке можете почитать в статье «Почему банк не одобрил ипотеку: главные причины отказа».
После отказа банка, подать повторную заявку на кредит в некоторых случаях возможно сразу или после окончания срока, указанного в сопроводительном письме.