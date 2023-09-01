Ипотека на вторичное жильё: условия программы и ответы на вопросы
В статье расскажем о том, что такое вторичное жильё и об условиях ипотеки на вторичное жильё в СберБанке.
Вторичное жильё (или вторичка) — это недвижимость, у которой уже есть собственник. Неважно, живёт он в ней или нет. Главное, чтобы его право собственности было зарегистрировано в единой базе Росреестра.
Условия ипотеки на вторичное жильё
- Валюта кредита — рубли РФ;
- Минимальная сумма кредита — 300 000 рублей;
- Максимальная сумма кредита — 100 000 000 рублей, но не больше 89.9% стоимости жилья или имущества, передаваемого в залог;
- Срок кредита — до 30 лет;
- Первоначальный взнос — от 10,1%, можно использовать материнский капитал;
- Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого или иного жилого помещения;
- Страхование — обязательно для залогового имущества, страхование жизни и здоровья заёмщика — по желанию.
Требования к заёмщикам
- Возраст заёмщика на момент выдачи кредита — от 18 лет;
- Возраст на момент погашения кредита — 75 лет;
- Стаж работы — не менее 3 месяцев на текущем месте работы;
- Гражданство — Российская Федерация;
- Привлечение созаёмщиков — созаёмщиками могут выступать не более 3-х физических лиц, чей доход учитывается при расчёте кредита. Требования к созаёмщику аналогичны требованиям, предъявляемым к заёмщику.
❗️Супруг(а) основного заёмщика является созаёмщиком в обязательном порядке, вне зависимости от платежеспособности и возраста*.
*За исключением случаев наличия действующего брачного договора/нотариального согласия супруга(и) на заключение кредитного договора или отсутствия гражданства РФ.
Какую недвижимость можно купить
По программе можно приобрести:
- квартиру;
- комнату;
- апартаменты;
- таунхаус;
- жилой дом или его часть.
Также по программе можно приобрести недвижимость, находящуюся в залоге СберБанка или другого банка: готовую квартиру на вторичном рынке, дом с землёй или таунхаус. Продавцом может быть только физическое лицо.
Скидки на ставку по ипотеке
О всех скидках, позволяющих снизить ставку по ипотеке, вы можете прочитать в статье «Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки».
О скидках, которые могут быть применены к ипотечной программе, также можно узнать на странице программы в разделе «Условия кредитования».
Документы для подачи заявки
При подтверждении доходов и трудовой занятости
- паспорт заемщика/созаемщика с отметкой о регистрации
- документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при наличии временной регистрации)
- документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика/созаемщика
Без подтверждения доходов и трудовой занятости:
- паспорт заёмщика с отметкой о регистрации
- второй документ, подтверждающий личность на выбор: водительское удостоверение, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти, военный билет, загранпаспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
Если в качестве обеспечения по кредиту оформляется залог иного объекта недвижимости:
Документы по предоставляемому залогу
Документы после одобрения заявки
- Документы по кредитуемому жилью и предоставляемому залогу (могут быть предоставлены после даты принятия решения Банком о выдаче кредита);
- Документы, подтверждающие наличие первоначального взноса.
Часто задаваемые вопросы
— На какую сумму кредита я могу рассчитывать?
Банк всегда одобряет максимальную сумму, которую может выдать в каждом случае. Однако, сумма кредита не может быть больше 90% стоимости выбранной недвижимости. Почитайте рекомендации, которые могут помочь увеличить сумму кредита.
— Как узнать переплату по моему будущему кредиту?
Увидеть сумму переплаты можно в ипотечном калькуляторе выше, нажав на кнопку «График платежей».
— Я гражданин другой страны, могу ли я получить ипотеку?
Да, можете воспользоваться специальной программой: «Ипотека для иностранных граждан».
— Кто может быть созаёмщиком?
Чаще всего созаёмщиками выступают родственники основного заёмщика: супруг, родители, дети, братья и сестры. Суммарно можно привлечь до 6 созаёмщиков. В браке супруг становится обязательным созаёмщиком. Исключения возможны, если между супругами заключён брачный договор.
Наличие созаёмщиков — участников зарплатных проектов Сбербанка увеличивает шансы на получение большей суммы кредита.
При подаче заявки на ипотеку можно не учитывать платёжеспособность созаёмщиков, это сократит список требуемых документов, но может снизить сумму одобрения.
— Как узнать свою кредитную историю?
Проверить кредитную историю можно в Сбербанк Онлайн или в бюро кредитных историй. Подробнее читайте в статье «Как проверить свою кредитную историю».
— Какие дополнительные расходы будут при оформлении ипотеки?
В зависимости от типа недвижимости и выбранного набора услуг, при оформлении кредита потребуется оплата:
- Отчет об оценке залогового объекта — от 2 000 рублей в зависимости от региона и оценочной компании
- Страхование залогового объекта (на приобретаемую квартиру) — зависит от размера кредита
- Страхование жизни и здоровья заемщика (не обязательно, но снижает ставку по кредиту) — зависит от размера кредита
- Государственная пошлина за регистрацию сделки в Росреестре — 2 000 рублей при самостоятельной регистрации или 1 400 рублей при электронной регистрации
- Аренда банковской ячейки (при покупке вторичного жилья за наличные) или оплата сервиса безопасных расчетов — от 2 000 рублей
Стоимость услуг приблизительная. Точную стоимость уточняйте на сайтах соответствующих сервисов.
— Что делать, если мне отказали в ипотеке?
Банк не объясняет причины отказа, это может привести к раскрытию системы оценки заемщиков, которая является коммерческой тайной. О наиболее частых причинах отказа в ипотеке можете почитать в статье «Почему банк не одобрил ипотеку: главные причины отказа».
После отказа банка, подать повторную заявку на кредит в некоторых случаях возможно сразу или после окончания срока, указанного в сопроводительном письме.
— Я зарплатный клиент СберБанка. Это даёт привилегии при оформлении ипотеки?
Да, при определённых условиях. Если вы или созаёмщик — зарплатные клиенты СберБанка, можно рассчитывать на дополнительные преимущества. Например:
- Скидка к кредитной ставке. Банк предоставит пониженный процент, если за последние два месяца вы хотя бы один раз получили зарплату на карту или счёт в СберБанке.
- Меньше документов — с вас не потребуют дополнительно справку о доходе или копию трудовой, если хотя бы в течение четырёх месяцев из последних шести на вашу карту или счёт в СберБанке работодатель перечислял зарплату.
Точные условия запросите у менеджеров СберБанка.
— Что будет со ставкой, если я перестану получать зарплату на счёт или карту СберБанка?
Банк вправе повысить ставку на 1 п.п., если была применена скидка.
— Я живу в одном городе, а ипотеку на вторичное жильё хочу взять в другом — так можно?
Да. Чтобы подать заявку и подготовиться к сделке, необязательно ездить в другой город. Все этапы оформления можно пройти онлайн. Для этого:
- Рассчитайте условия будущего кредита на Домклик.
- Выберите недвижимость.
- Подайте заявку на ипотеку — заполните анкету, загрузите документы и укажите населённый пункт, в котором планируете приобрести жильё.
- Дождитесь, пока банк одобрит ипотеку и назначит дату и время сделки.
- Заключите кредитный договор — это можно сделать по месту приобретения недвижимости, по месту проживания или по месту трудоустройства.
- Оформите право собственности. Это легко сделать с помощью электронной регистрации сделки.
— Учитывается ли год постройки дома?
Да. Объект покупки должен соответствовать двум требованиям:
- год постройки — не ранее 1975 года;
- здание не подлежит сносу или расселению.
— На что обратить внимание при покупке квартиры на вторичке?
- Документы. Проверьте: в них не должно быть исправлений или помарок. В противном случае бумаги могут оказаться поддельными.
- Продавец. Не заключайте договор купли-продажи с доверенным лицом. Такой схемой часто пользуются мошенники. Обязательно требуйте, чтобы на сделке лично присутствовал продавец.
- Согласие супругов. Убедитесь, что супруг продавца дал согласие на продажу квартиры. Это поможет избежать судебных споров, даже если продавец купил жильё до заключения брака или супруги в разводе.
- Наличие детей. Проверьте, есть ли в числе собственников несовершеннолетние дети. Если есть, нужно получить разрешение опеки на продажу жилья.
— Как узнать, что банк одобрил недвижимость?
Банк отправит вам СМС-уведомление или письмо с подтверждением на электронную почту. После одобрения недвижимости у вас есть 30 дней, чтобы заключить сделку и подписать документы.
— Что такое оценка недвижимости и зачем она нужна?
Оценка недвижимости — это обязательная процедура при оформлении ипотечного договора. Её проводит независимая оценочная компания. По итогу банк получает отчёт с информацией о рыночной стоимости объекта. Так банк понимает, какую сумму кредита он может одобрить заёмщику.
— У меня есть маткапитал. Можно его внести в качестве взноса по ипотеке?
Да. Семейный капитал можно использовать на:
- первый взнос по ипотеке за выбранную квартиру;
- досрочное погашение ипотечного кредита.
При желании можно добавить личные средства. Воспользуйтесь калькулятором Домклик, чтобы рассчитать размер первоначального взноса. Учитывайте, что маткапитал приходит не сразу, поэтому нужно согласовать с продавцом квартиры сроки и порядок получения денег.
— У меня есть другая недвижимость. Она подойдёт как залог?
Да, подойдёт. В качестве залога банк рассматривает:
- жилой дом, квартиру или часть;
- нежилой дом;
- комнату;
- жильё с земельным участком.
Исключение — та недвижимость, которую вы купили в ипотеку.
— Если купить полис страхования жизни и здоровья после оформления ипотеки, ставка снизится?
Нет. Использовать программу «Защищённый заёмщик» и уменьшить ставку по ипотечному кредиту на 1% можно только в момент подписания ипотечного договора.
— Нужно ли оформлять полис страхования жизни и здоровья на созаёмщика для снижения процентной ставки?
Страхование жизни и здоровья созаёмщика — необязательная процедура. Купить полис можно, но это не повлияет на размер процентной ставки. Условия программы «Защищённый заёмщик» распространяются только на заёмщика.