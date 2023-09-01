Ипотека на новостройку: условия программы и ответы на вопросы
В статье расскажем о том, что такое первичное жильё и об условиях ипотеки на первичное жильё в СберБанке.
Первичное жильё (или первичка) — это недвижимость в строящемся доме или готовое жильё, которое еще не находилось в собственности у физического лица.
Условия ипотеки на первичное жильё
- Валюта кредита — рубли РФ;
- Минимальная сумма кредита — 300 000 рублей;
- Максимальная сумма кредита — 100 000 000 рублей, но не больше 89.9% стоимости жилья или имущества, передаваемого в залог;
- Срок кредита — до 30 лет;
- Первоначальный взнос — от 15,1%, можно использовать материнский капитал;
- Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого или иного жилого помещения. До оформления залога нужно оформить залог имущественных прав или поручительство физлиц;
- Страхование — обязательно для залогового имущества, страхование жизни и здоровья заёмщика — по желанию.
Требования к заёмщикам
- Возраст заёмщика на момент выдачи кредита — от 18 лет;
- Возраст на момент погашения кредита — 75 лет;
- Стаж работы — не менее 3 месяцев на текущем месте работы;
- Гражданство — Российская Федерация;
- Привлечение созаёмщиков — созаёмщиками могут выступать не более 3-х физических лиц, чей доход учитывается при расчёте кредита. Требования к созаёмщику аналогичны требованиям, предъявляемым к заёмщику.
❗️Супруг(а) основного заёмщика является созаёмщиком в обязательном порядке, вне зависимости от платежеспособности и возраста*.
*За исключением случаев наличия действующего брачного договора/нотариального согласия супруга(и) на заключение кредитного договора или отсутствия гражданства РФ.
Какую недвижимость можно купить
По программе можно приобрести у застройщика:
- квартиру;
- апартаменты;
- таунхаус.
Также по программе можно приобрести недвижимость, находящуюся в залоге СберБанка или другого банка: квартиру или апартаменты. Продавцом может быть только физическое лицо.
Скидки на ставку по ипотеке
О всех скидках, позволяющих снизить ставку по ипотеке, вы можете прочитать в статье «Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки».
О скидках, которые могут быть применены к ипотечной программе, также можно узнать на странице программы в разделе «Условия кредитования».
Документы для подачи заявки
При подтверждении доходов и трудовой занятости
- паспорт заемщика/созаемщика с отметкой о регистрации
- документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при наличии временной регистрации)
- документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика/созаемщика
Без подтверждения доходов и трудовой занятости:
- паспорт заёмщика с отметкой о регистрации;
- второй документ, подтверждающий личность на выбор: водительское удостоверение, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти, военный билет, загранпаспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
Если в качестве обеспечения по кредиту оформляется залог иного объекта недвижимости:
Документы по предоставляемому залогу
Документы после одобрения заявки
- Документы по кредитуемому жилью и предоставляемому залогу (могут быть предоставлены после даты принятия решения Банком о выдаче кредита);
- Документы, подтверждающие наличие первоначального взноса.
Часто задаваемые вопросы
— Какую новостройку приобрести?
Недвижимость можно приобрести только у застройщика, прошедшего аккредитацию в банке. Квартиры можно найти на витрине объявлений Домклик, выбрав свой город и установив фильтр «Квартира в новостройке».
— Как узнать переплату по моему будущему кредиту?
Увидеть сумму переплаты можно в ипотечном калькуляторе выше, нажав на кнопку «График платежей».
— Я гражданин другой страны, могу ли я получить ипотеку?
Да, можете воспользоваться специальной программой: «Ипотека для иностранных граждан».
— Кто может быть созаёмщиком?
Чаще всего созаёмщиками выступают родственники основного заёмщика: супруг, родители, дети, братья и сестры. Суммарно можно привлечь до 6 созаёмщиков. В браке супруг становится обязательным созаёмщиком. Исключения возможны, если между супругами заключён брачный договор.
Наличие созаёмщиков — участников зарплатных проектов Сбербанка увеличивает шансы на получение большей суммы кредита.
При подаче заявки на ипотеку можно не учитывать платёжеспособность созаёмщиков, это сократит список требуемых документов, но может снизить сумму одобрения.
— Как узнать свою кредитную историю?
Проверить кредитную историю можно в Сбербанк Онлайн или в бюро кредитных историй. Подробнее читайте в статье «Как проверить свою кредитную историю».
— Какие дополнительные расходы будут при оформлении ипотеки?
В зависимости от типа недвижимости и выбранного набора услуг, при оформлении кредита потребуется оплата:
- Отчет об оценке залогового объекта — от 2 000 рублей в зависимости от региона и оценочной компании
- Страхование залогового объекта (на приобретаемую квартиру) — зависит от размера кредита
- Страхование жизни и здоровья заемщика (не обязательно, но снижает ставку по кредиту) — зависит от размера кредита
- Государственная пошлина за регистрацию сделки в Росреестре — 2 000 рублей при самостоятельной регистрации или 1 400 рублей при электронной регистрации
- Аренда банковской ячейки (при покупке вторичного жилья за наличные) или оплата сервиса безопасных расчетов — от 2 000 рублей
Стоимость услуг приблизительная. Точную стоимость уточняйте на сайтах соответствующих сервисов.
— Что делать, если мне отказали в ипотеке?
Банк не объясняет причины отказа, это может привести к раскрытию системы оценки заемщиков, которая является коммерческой тайной. О наиболее частых причинах отказа в ипотеке можете почитать в статье «Почему банк не одобрил ипотеку: главные причины отказа».
После отказа банка, подать повторную заявку на кредит в некоторых случаях возможно сразу или после окончания срока, указанного в сопроводительном письме.
— Я зарплатный клиент СберБанка. Это даёт привилегии при оформлении ипотеки?
Да, при определённых условиях. Если вы или созаёмщик — зарплатные клиенты СберБанка, можно рассчитывать на дополнительные преимущества. Например:
- Скидка к кредитной ставке. Банк предоставит пониженный процент, если за последние два месяца вы хотя бы один раз получили зарплату на карту или счёт в СберБанке.
- Меньше документов — с вас не потребуют дополнительно справку о доходе или копию трудовой, если хотя бы в течение четырёх месяцев из последних шести на вашу карту или счёт в СберБанке работодатель перечислял зарплату.
Точные условия запросите у менеджеров СберБанка.
— Что будет со ставкой, если я перестану получать зарплату на счёт или карту СберБанка?
Банк вправе повысить ставку на 1 п.п., если была применена скидка.
— Как подтвердить доход и занятость?
Для зарплатных клиентов подтверждение дохода и занятости не требуется. В остальных случаях можно предоставить справку о доходах и расходах физлица или справку по форме банка.
В качестве дохода могут быть учтены:
- заработная плата
- пенсия
- доход от аренды квартиры — в качестве дополнительного
Более подробная информация о документах и требованиях — в статье.
— Если купить полис страхования жизни и здоровья после оформления ипотеки, ставка снизится?
Нет. Использовать программу «Защищённый заёмщик» и уменьшить ставку по ипотечному кредиту на 1% можно только в момент подписания ипотечного договора.
— Нужно ли оформлять полис страхования жизни и здоровья на созаёмщика для снижения процентной ставки?
Страхование жизни и здоровья созаёмщика — необязательная процедура. Купить полис можно, но это не повлияет на размер процентной ставки. Условия программы «Защищённый заёмщик» распространяются только на заёмщика.