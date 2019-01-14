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Ипотека
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Ипотека без первоначального взноса: какие могут быть риски

Дата публикации: 14 янв 2019
Ипотека без первоначального взноса: какие могут быть риски
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Первоначальный взнос по ипотеке — это часть стоимости жилья, которую предоставляет покупатель квартиры, чтобы получить ипотечный кредит. 

Именно необходимость первоначального взноса является одним из ключевых отличий ипотеки от других видов кредитов. Сумма собственных средств, а также залог недвижимости и позволяют банкам устанавливать более низкие ставки по сравнению с потребительскими кредитами. 

Ипотечные программы без первоначального взноса предполагают более высокий процент по кредиту, так как являются риском для банков. 

Не рекомендуем использовать потребительский кредит для первоначального взноса — это дополнительная финансовая нагрузка, из-за которой банк может отказать в ипотеке или снизить одобренную сумму.

Риск ипотеки без первоначального взноса

Первоначальный взнос выгоден заемщику — он уменьшает общий долг перед банком, сумму ежемесячных платежей и размер начисляемых процентов.

Предположим, вы решили приобрести недвижимость по семейной ипотеке, первоначальный взнос по программе — от 15% стоимости недвижимости.

Например, для покупки квартиры за 3 млн рублей вам необходимо накопить минимум 450 000 рублей. 

Получается, банк выдаст сумму 2 550 000 рублей на 7 лет, ежемесячный платеж будет 40 640 рублей, а проценты по кредиту составят 863 000 рублей.

Теперь посмотрим, что будет, если мы накопим ещё немного денег и увеличим первоначальный взнос в 2 раза — до 900 000 рублей.

Итак, при том же сроке платеж снизился до 33 257 рублей в месяц, а оплата процентов будет уже 693 000 рублей, т.е. на 170 000 меньше. 

Проще говоря, чем больше вы заплатите первоначально, тем меньше переплата у вас будет по кредиту.

Вы можете самостоятельно рассчитать сумму, срок и размер первоначального взноса по ипотеке на калькуляторе Домклик.

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Карина Камалова
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