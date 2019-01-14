Ипотека без первоначального взноса: какие могут быть риски
Первоначальный взнос по ипотеке — это часть стоимости жилья, которую предоставляет покупатель квартиры, чтобы получить ипотечный кредит.
Именно необходимость первоначального взноса является одним из ключевых отличий ипотеки от других видов кредитов. Сумма собственных средств, а также залог недвижимости и позволяют банкам устанавливать более низкие ставки по сравнению с потребительскими кредитами.
Ипотечные программы без первоначального взноса предполагают более высокий процент по кредиту, так как являются риском для банков.
Не рекомендуем использовать потребительский кредит для первоначального взноса — это дополнительная финансовая нагрузка, из-за которой банк может отказать в ипотеке или снизить одобренную сумму.
Риск ипотеки без первоначального взноса
Первоначальный взнос выгоден заемщику — он уменьшает общий долг перед банком, сумму ежемесячных платежей и размер начисляемых процентов.
Предположим, вы решили приобрести недвижимость по семейной ипотеке, первоначальный взнос по программе — от 15% стоимости недвижимости.
Например, для покупки квартиры за 3 млн рублей вам необходимо накопить минимум 450 000 рублей.
Получается, банк выдаст сумму 2 550 000 рублей на 7 лет, ежемесячный платеж будет 40 640 рублей, а проценты по кредиту составят 863 000 рублей.
Теперь посмотрим, что будет, если мы накопим ещё немного денег и увеличим первоначальный взнос в 2 раза — до 900 000 рублей.
Итак, при том же сроке платеж снизился до 33 257 рублей в месяц, а оплата процентов будет уже 693 000 рублей, т.е. на 170 000 меньше.
Проще говоря, чем больше вы заплатите первоначально, тем меньше переплата у вас будет по кредиту.
Вы можете самостоятельно рассчитать сумму, срок и размер первоначального взноса по ипотеке на калькуляторе Домклик.