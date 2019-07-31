Ипотечные каникулы: что это такое и как их получить
Как правило, ипотека оформляется на длительный срок — до 30 лет. В течение этого срока могут возникнуть ситуации, когда клиентам сложно продолжать вносить ежемесячные платежи в привычном режиме. Например, снижение зарплаты или сокращение с работы.
Подобные обстоятельства считаются уважительными и, чтобы избежать просрочек и штрафов, можно воспользоваться специальной программой — ипотечные каникулы.
Ипотечные каникулы — это льготный период, в течение которого заемщик может не вносить ежемесячные платежи или снизить их на срок до 6 месяцев. Срок кредитного договора при этом увеличивается на срок каникул.
В каких случаях можно получить ипотечные каникулы
- Вы попали в трудную жизненную ситуацию
- Кредитный договор заключен на сумму не более 15 млн рублей
- Ипотека оформлена на единственную жилую недвижимость
- Вы не оформляли ранее ипотечные каникулы, в том числе и в рамках рефинансирования кредита
Ипотечные каникулы регулируются законом № 76-ФЗ от 01.05.2019. Распространяется на все ипотечные кредиты, выданные до 31.07.2019 года включительно.
Какие документы необходимы для оформления ипотечных каникул?
Для оформления ипотечных каникул вам необходимо принести в офис Сбербанка или направить заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19 следующие документы:
1. Заявление (требование) заемщика с указанием:
- льготного периода: временное прекращение выплат или снижение ежемесячного платежа
- трудной жизненной ситуации
- длительности льготного периода (максимум 6 месяцев) и дату его начала
2. Паспорт гражданина РФ
3. Выписка из ЕГРН о недвижимости в собственности для подтверждения права на единственное жилое помещение в форме предоставления сведений «на всей территории РФ»
4. Согласие залогодателя (в случае, если залогодателем является третье лицо).
5. Документы, соответствующие трудной жизненной ситуации:
Ситуация
Документ
Потеря работы
Выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения, о регистрации заемщика в качестве безработного
Инвалидность 1 и 2 группы
Справка в утвержденной форме
Временная нетрудоспособность сроком более 2х месяцев
Листок нетрудоспособности в утвержденной форме, об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Снижение дохода более чем на 30%, при этом еж. платеж превышает 50% от среднемесячного дохода заемщика (созаемщиков)
Справка о доходах и налогах за текущий и предыдущий годы
Увеличение количества лиц на иждивении с одновременным снижением дохода более чем на 20%, при этом еж. платеж превышает 40% от среднемесячного дохода заемщика (созаемщиков)
Предоставляется один или несколько документов в зависимости от ситуации:
- свидетельство о рождении и/или об усыновлении (удочерении), и/или акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя
- справка о полученных доходах и удержанных суммах налога по форме за текущий год и предыдущий год
Нужно ли платить по кредиту в период действия ипотечных каникул?
- если выбран вариант приостановки платежей – не нужно
- если выбран вариант сокращения ежемесячного размера платежей, необходимо платить по новому графику
Можно ли вносить досрочные платежи?
В случае внесения досрочного платежа, которого было бы достаточно по обычному графику (т.е. действовавшему до начала ипотечных каникул), действие ипотечных каникул будет досрочно приостановлено.
Отражаются ли ипотечные каникулы в моей кредитной истории?
Информация о предоставлении льготного периода фиксируется в кредитной истории заемщика, передается в Бюро кредитных историй, кредитная история не ухудшается.
Как влияют ипотечные каникулы на дальнейшие условия кредита?
После завершения ипотечных каникул срок действия кредитного договора увеличивается на продолжительность льготного периода.
У меня есть кредитная карта, могу ли я пользоваться ей?
В период действия льготного периода расходные операции по кредитной карте будут недоступны.
Можно ли внести в погашение кредита средства материнского капитала?
Можно, при этом льготный период досрочно завершен не будет.
Моя ситуация не подходит под условия предоставления ипотечных каникул. Что делать?
Если ваша ситуация не подпадает под условия предоставления ипотечных каникул, воспользуйтесь реструктуризацией кредитов.
Если у вас есть просроченная задолженность по кредиту, рекомендуем обратиться в банк для обсуждения оптимального решения.