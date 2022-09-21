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Ипотека
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Инструкция: как оплачивать ипотеку близкого человека или родственника

Дата публикации: 21 сен 2022
Инструкция: как оплачивать ипотеку близкого человека или родственника

Если у заемщика по какой-либо причине нет возможности вносить ежемесячные платежи по ипотеке, он может доверить погашение кредита своим родственникам или близким людям — для этого в СберБанк Онлайн есть специальный сервис «Помощь близкому». При его подключении списание средств для погашения кредита осуществляется с карты человека, которому заемщик доверил погашение ежемесячных платежей.

Для этого не надо оформлять нотариальную доверенность, заполнять докумены и идти в банк — все онлайн.

Подробно рассказываем, как это сделать.

Как подключить сервис «Помощь близкому»

Человеку, который будет помогать вам с оплатой кредита, нужно войти в свой личный кабинет веб-версии СберБанк Онлайн, нажать на «+» рядом с разделом «Кредиты», затем выбрать «Помощь близкому с кредитом».

Инструкция: Как оплачивать ипотеку другого человека №1

Инструкция: Как оплачивать ипотеку другого человека №2

В открывшемся окне необходимо ввести персональные данные заемщика: ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта, номер кредитного договора и дату его оформления. Если все верно — система найдет кредит и предложит выбрать счет, с которого будет происходить списание ежемесячных платежей в расчетную дату.

После выбора счета нужно указать, как долго человек готов помогать с платежами и подтвердить операцию кодом из СМС — в заданный период средства будут списываться с указанного счета, если у заемщика не будет доступа к своему счету или на нем будет недостаточно средств. Как правило, система обращается к таким счетам с 20:00 до 23:50 по местному времени. 

Отменить эту опцию можно в любой момент в разделе «Кредиты» веб-версии СберБанк Онлайн.

Инструкция
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Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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